64 খোপে বুদ্ধির বিকাশ, প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাদের তুলে আনায় জোর দিচ্ছেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু

64 খোপে বুদ্ধির বিকাশ, প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাদের তুলে আনায় জোর দিচ্ছেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু
Dibyendu Barua on Bengal Fore Talents in Chess: স্কুল পড়ুয়াদের বেশি করে দাবা খেলায় উৎসাহ দিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : September 26, 2026 at 8:25 PM IST
আসানসোল, 26 সেপ্টেম্বর: আসানসোলের নারায়ণা স্কুলে অনুষ্ঠিত হল ইন্টারস্কুল দাবা প্রতিযোগিতা ৷ আসানসোলের প্রায় সমস্ত অভিজাত ও বড় স্কুলগুলি থেকে পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ৷ তবে পড়ুয়াদের কাছে অন্যতম পাওনা ছিল গ্র্যান্ডমাস্টার ও অর্জুন জয়ী দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়ার উপস্থিতি ৷
একেবারে পড়ুয়াদের সঙ্গে মিশে যান আন্তজার্তিক খেতাব জয়ী দাবা খেলোয়াড় ৷ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, তাদের উৎসাহিত করেন ৷ শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু বড়ুয়া পড়ুয়াদের জানিয়েছেন, বেশি করে দাবা খেললে আইকিউ লেভেল অনেক বেড়ে যায় ৷
এই আন্তঃস্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় এসে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৷ তিনি বলেন, "আমি দাবা খেলা শুরু করেছি 6 বছর বয়স থেকে ৷ তখন তো এত বাচ্চারা খেলতই না ৷ তখন একটা ধারনা ছিল যে তাস, দাবা, পাশা—তিন সর্বনাশা বা তিন কর্মনাশা ৷ এটা বাচ্চাদের খেলা নয়, এটা বয়স্কদের খেলা, সময় কাটানোর খেলা ৷ কিন্তু, সেই ধারনাটা কিন্তু সম্পূর্ণ পালটেছে ৷ এখন যে কোনও ইভেন্টে, বা যে কোনও টুর্নামেন্ট যখন হয়, পশ্চিমবঙ্গে বলুন বা ভারতবর্ষে, বাচ্চাদের সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি থাকে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই যে স্কুলের তরফে আসানসোলে ইন্টারস্কুল টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ করছে, তাতে 120 জনের মতো ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে ৷ আসানসোলের আশেপাশের সমস্ত স্কুল থেকে এসেছে ৷ অনেক ছাত্রের সঙ্গে আমার মত বিনিময় হয়েছে ৷ সবাই খুব উৎসাহী, সবাই খুব মন দিয়ে খেলছে ৷ খুব ভালো লাগলো ৷ এখন কিন্তু দাবা বাচ্চাদেরই খেলা ৷"
দাবা খেললে বুদ্ধির বিকাশ হয়
গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া ইটিভি ভারতকে বলেন, "দাবা খেললে এই যে সামগ্রিক উন্নতি হয়, দাবাকে বলা হয় মাইন্ড জিম ৷ দাবা হচ্ছে বুদ্ধির খেলা ৷ দাবা খেললে সাধারণ যে আইকিউ লেভেল, অন্যদের থেকে ভালো হয় ৷ এটা কিন্তু আমার কথা নয়, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ৷ যার জন্য এখন কিন্তু বাবা-মায়েরা চান তাঁদের সন্তান দাবা শিখুক, দাবা খেলুক ৷"
এখনকার পড়ুয়াদের মধ্যে সম্ভাবনা
দিব্যেন্দু বড়ুয়া বলছেন, "অসাধারণ ! অনেকেই, মানে প্রতিভাবান প্লেয়ার প্রচুর আছে ৷ আমি আশা করি এখান থেকে ভবিষ্যতে অনেক ভালো প্লেয়ার উঠে আসবে ৷ এখানে সবথেকে বড় বাধা মফঃস্বল বা প্রান্তিক এলাকাগুলোতে, সেখানে টুর্নামেন্টের সংখ্যা কম, তাদের সুযোগ-সুবিধা কম থাকে, তাদের ট্রেনিং বা কোচিং সেরকম মাপের হয় না ৷"
এর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান দিব্যন্দু ৷ তিনি বলেন, "আমরা সারা বাংলা দাবা সংস্থা থেকে চেষ্টা করছি, যাতে সব জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায়, টুর্নামেন্ট যাতে আরও বাড়ানো যায় ৷ এখানে যে বাচ্চারা খেলছে বা বেশ কিছু বাচ্চার সঙ্গে আলাপ হল, তাদের দেখলাম তারা খুব পজিটিভ এবং খুব প্রতিভাবান ৷ তারা যদি সুযোগ-সুবিধা পায়, তো নিশ্চয়ই এখান থেকে তারা জেলা, রাজ্য এবং ন্যাশানালে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে ৷ আমার বিশ্বাস যে এই ধরনের টুর্নামেন্ট যদি প্রচুর হয়, তাহলে এখান থেকেই আমরা অনেক আইএম, জিএম পেতে পারি ৷"
দাবায় বাংলার ভবিষ্যৎ
দিব্যেন্দু বড়ুয়া বলছেন, "বাংলার ভবিষ্যৎ তো খুব ভালো ৷ এখন আমাদের সরকারও এগিয়ে এসেছে, সাহায্য করছে নানারকমভাবে ৷ আমাদের এখন এই মুহূর্তে 11 জন গ্র্যান্ডমাস্টার, আমরা তৃতীয় স্থানে আছি ভারতবর্ষে ৷ আশা করছি, এ বছরই আরও 1-2 জন গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে যাবে ৷ আমাদের যে ইয়ং জেনারেশন উঠে আসছে, তারা অসম্ভব ভালো পারফর্ম করছে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনালে ৷"
এই দাবা প্রতিযোগিতা নিয়ে নারায়ণা স্কুলের প্রিন্সিপাল অপর্ণা মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভীষণ ভালো সাড়া পেয়েছি ৷ আমাদের ইচ্ছে ছিল মোটামুটি 100 প্রতিযোগীকে নিয়ে টুর্নামেন্ট করব ৷ কিন্তু যখন প্রতিযোগী বাড়তে শুরু করল, তখন প্রতিযোগী নেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু সবার এত উৎসাহ, আমাদের এখন 130-এর কাছাকাছি প্রতিযোগী হয়ে গেছে ৷ সুতরাং খুব ভালো সাড়া পেয়েছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আসানসোলের সমস্ত স্কুল থেকেই প্রতিযোগী এসেছে ৷ আমাদের স্কুলও অংশ নিয়েছে ৷ এছাড়া ডিএভি আছে, সেন্ট ভিনসেন্ট আছে, এজি চার্চ আছে, লরেটো আছে, সেন্ট প্যাট্রিক স্কুল আছে ৷
খুদে পড়ুয়ারা দাবা খেলছে এবং তাদের উৎসাহ চরমে ৷ সেই উৎসাহ আরও বেড়ে গিয়েছে, যখন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকছেন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৷ পড়ুয়াদের দিব্যেন্দু বড়ুয়া জানিয়েছেন, দাবা হচ্ছে মাইন্ড জিম এবং দাবা খেললে বুদ্ধির বিকাশ হয় ৷ তাই আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি এই খেলায় বেশি করে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন ৷