কাজী নজরুল ইসলামের শেষ বাসস্থান কিনতে চেয়ে কলকাতা পুরনিগমে নাতনি মিষ্টি কাজী
Kazi Nazrul Islam Last Residence in Bengal: কলকাতায় সিআইটি রোডের ফ্ল্যাটে থাকতেন কাজী নজরুল ইসলাম ৷ সেই ফ্ল্যাটটি কিনতে চান তাঁর নাতনি মিষ্টি কাজী ৷
Published : November 28, 2026 at 9:55 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কলকাতায় স্থায়ী বা নিজস্ব কোনও একটি বাড়ি ছিল না ৷ কিন্তু 1920 সাল থেকে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই শহরের বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরিচিতদের সঙ্গে থেকেছেন ৷ কলকাতায় কবি নজরুলের অন্যতম বাসস্থান ছিস সিআইটি আবাসন । 5এ- ক্রিস্টোফার রোডে থাকা একটি 700 স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট ৷ সেখানে তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বসবাস করতেন ৷ এবার সেই ফ্ল্যাটটি কেনার আবেদন জানিয়ে কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের দ্বারস্থ হলেন নাতনি মিষ্টি কাজী ৷
তিনি কাজী নজরুল ইসলামের পুত্র প্রয়াত কাজী সব্যসাচীর কন্যা ৷ ওই সিআইটি আবাসনের ফ্ল্যাটটির একটি ঘর তাঁর দাদুর ব্যবহৃত সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে রাখতে চান মিষ্টি ৷ সঙ্গে হবে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাও ৷ আরেকটি ঘরে থাকবেন তিনি নিজে ৷
এই প্রসঙ্গে মিষ্টি বলেন, "পদ্মপুকুর সিআইটি রোডের ফ্ল্যাটে দাদু থাকতেন এবং আমরাও থাকতাম ৷ আমরা ছোটবেলায় বড় হয়েছি ওই ফ্ল্যাটে ৷ কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর পুত্র কাজী সব্যসাচী ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন ৷ আমরা সেখানে ওই মহান ব্যক্তির সঙ্গে বড় হয়েছি ৷ তখন বুঝিনি কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী সব্যসাচী এত বড় মানুষ ৷ পরে বুঝতে পেরেছি ৷"
তিনি আরও বলেন, " ভারতে দাদুর শেষ ঠিকানা ছিল সিআইটি রোডের ফ্ল্যাট ৷ ওখান থেকে বঙ্গবন্ধু দাদুকে বাংলাদেশে নিয়ে যান ৷ সেখানে দাদুর জন্য বিশাল বাড়ির ব্যবস্থা করা হয় ৷ ওই ফ্ল্য়াটে কিছু একটা করা আমার বাবার স্বপ্ন ছিল ৷ আর তাই এখানে আমরা এসেছি । সিআইটি রোডের ফ্ল্যাটটা কিনতে চাই ৷ কিনে দাদুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত জিনিসপত্র দিয়ে বাড়িটা গুছিয়ে দেব ৷ প্রতি বছর একটা অনুষ্ঠান করতে চাই দাদুর স্মৃতিতে ৷"
এদিন কলকাতা পুরনিগমের পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করেন মিষ্টি কাজী । কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' এই বাড়ি থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল ৷ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এখানে এসে নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ এমন স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটির মালিকানা তাঁর পরিবারের হাতে নেই ৷ ফলে এই স্মৃতি ধরে রাখতেই ওই ফ্ল্যাটটি কিনে নিতে চাইছেন নাতনি ।
এদিন তার সঙ্গে অগ্নিবীণা সংগঠনের সভাপতি রবীন মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন ৷ তিনি বলেন, "এই বাড়িতে অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী-সহ একাধিক বিশিষ্ট মানুষ আসতেন ৷ পরিবার চায় ফ্ল্যাট কিনে একটি ঘরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আসবাবপত্র ও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত জিনিসপত্র রাখতে ৷ আরেকটি ঘরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা হবে ৷"