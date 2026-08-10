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200 ফুটের পতাকা নিয়ে আসানসোলে বর্ণাঢ্য 'তিরঙ্গা যাত্রা'

বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রী ভারত মাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিপ্লবীদের সাজে 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় অংশ নেয় ।

Tiranga Yatra
আসানসোলে 'তিরঙ্গা যাত্রা' (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 6:19 PM IST

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আসানসোল, 10 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে ৷ তারই অংশ হিসেবে সরকারি উদ্যোগে সোমবার 'তিরঙ্গা যাত্রা' করা হল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে । এই মিছিলের মুখ্য আকর্ষণ ছিল 200 ফুটের জাতীয় পতাকা ।

আসানসোলের বিএনআর মোড়ের রবীন্দ্রভবন থেকে এদিন 'তিরঙ্গা যাত্রা' শুরু হয় ৷ ভগত সিং মোড় হয়ে পোলো গ্রাউন্ড পর্যন্ত গিয়ে সেটির সমাপ্তি ঘটে ৷ সোমবারের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার, আসানসোল উত্তর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, রানিগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ এবং বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায় ।

200 ফুটের পতাকা নিয়ে আসানসোলে বর্ণাঢ্য 'তিরঙ্গা যাত্রা' (ইটিভি ভারত)

এছাড়াও মিছিলে অংশ নেয় বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ৷ তাদের সকলের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা । এই শোভাযাত্রায় শয়ে শয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তেরঙা ঝান্ডা নিয়ে হাঁটতে থাকে । তার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধক গান ও স্লোগান চলতে থাকে । এর সঙ্গেই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভারত মাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিপ্লবীদের সাজে সেজে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয় । রাস্তার চারিদিকে লোকে ভিড় জমায় এই শোভাযাত্রা দেখার জন্য ৷

Tiranga Yatra
রবীন্দ্রভবন থেকে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র শুরু হয় (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন ধরে নানান ধরনের অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করেছি । রঙ্গোলি হয়েছে ইতিমধ্যেই । আজকে হয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা । বহু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিয়েছে এই অনুষ্ঠানে । আগামী 17 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি ।"

Tiranga Yatra
জেলাশাসক থেকে বিধায়করা 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় অংশ নেন (নিজস্ব ছবি)

আসানসোল উত্তর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "মানুষের মধ্যে জাতীয়তা বোধ আরও যেন বেড়ে গিয়েছে । হাজার হাজার মানুষ আজ দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে । এক অভিভূত অভিজ্ঞতা ।"

Tiranga Yatra
বিভিন্ন সাজে অংশ নেয় কচিকাচারা (নিজস্ব ছবি)

শুধু আসানসোল নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এই 'তিরঙ্গা যাত্রা' হচ্ছে ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন রেড রোডে নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে এক বিশাল 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় নেতৃত্ব দেন । স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে দেশজুড়ে । তার মধ্যে রয়েছে রঙ্গোলি সাজানো, বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন-সহ বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি ।

Tiranga Yatra
স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও ছিল 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
TIRANGA RALLY
তিরঙ্গা যাত্রা
তেরঙা মিছিল
TIRANGA YATRA

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