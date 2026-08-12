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জনগণনার কাজে হয়রানি ! পুর-প্রশাসকের দুয়ারে শিক্ষকরা

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগ, জনগণনার কাজ করতে গিয়ে তাঁরা একাধিক সমস্য়ার মুখোমুখি হচ্ছেন । এবার তা নিয়ে পুরনিগমের সদর কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা ।

census workers grievances
সেনসাস কর্মীদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 6:31 PM IST

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কলকাতা, 12 অগস্ট: জনগণনার কাজ নিয়ে অশান্তি চরমে উঠল কলকাতা পুরনিগমে। কর্পোরেশনের প্রশাসকের দুয়ারে আছড়ে পড়ল সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের ক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ, কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের হয়রানির সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন জনগণনার কাজে যুক্ত শিক্ষকরা।

বুধবার দুপুরের দিকে আচমকাই বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা আসতে শুরু করেন কর্পোরেশনে। জনগণনা সংক্রান্ত কাজের জন্য সম্পত্তি কর বিভাগের একটি ঘরকে বরাদ্দ করা হয়েছে। নিজেদের অভিযোগ নিয়ে সেখানে নানা অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন তাঁরা। তবে তাঁদের ঘরে ঢুকতে দেননি দরজায় থাকা সিভিক ভলান্টিয়াররা। পুলিশকেও ডেকে পাঠানো হয়। এরপর শুরু হয় উত্তেজনা। নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন সেনসাস কর্মীরা।

এক শিক্ষক বলেন, "আমি বেহালায় থাকি। একটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করি। কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে স্কুলের শিক্ষকতা শেষ করে তারপর জনগণনা কাজ করতে হবে। আমাকে দেওয়া হয়ছে মধ্যে কলকাতার একটি ওয়ার্ড। বেহালা থেকে যেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগে। আমি 132 নম্বর ওয়ার্ড দেওয়ার কথা বলেছিলাম। সেটা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করব ?"

আরেক শিক্ষক জানান, তিনি বেলগাছিয়া এলাকার একটি স্কুলে পড়ান। প্রতিদিন রায়দীঘি থেকে আসেন। তাঁকে সেনসাস কাজ দেওয়া গড়ফা এলাকায়। তাঁর আরও দাবি, কাজ করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন সরকারি স্তরেও বেশকিছু ত্রুটি আছে। তাঁর আশঙ্কা, এই সমস্ত ত্রুটি রেখে কাজ চালিয়ে গেলে পরে তিনি আইনের ফাঁকে পড়তে পারেন।

এদিকে বেশ খানিকটা সময় বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ তাঁদের সরে যেতে বলে। এরপর তাঁরা সেনসাস আধিকারিক স্মিতা পাণ্ডে সঙ্গে দেখা করতে যান। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁক ঘরের সামনে ভিড় জমতে থাকে। সেখানেও পুলিশি বাধার মুখে পড়েন শিক্ষিক-শিক্ষিকারা। এদিনের বিক্ষোভ নিয়ে সেনসাস সেলের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সকলেই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন।

নতুন সরকার বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয়েছে জনগণনার কাজ । দেশের অন্য জায়গার মতো এবার ডিজিটাল সেনসাস শুরু হয়ছে কলকাতাতেও। জোর কদমে শুরু হয়ছে এই কর্মসূচি। তবে ডিজিটাল সেনসাস করতে গিয়ে কয়েকটি সমস্যাও হচ্ছে । প্রথমত, প্রাপ্ত আইডি কোড যা ম্যাসেজ বা ইমেইল মারফত আসছে, কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ডিলিট করে ফেলছেন। এর জেরে গোটা প্রক্রিয়া ভেস্তে যাচ্ছে। ফলে বাড়ি বাড়ি এসে যখন জন গণনা শুরু হবে, তখন তাকে ফের গোটা প্রক্রিয়াটি করতে হবে।

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KOLKATA CORPORATION CENSUS WORKERS
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CENSUS WORK IN KIOLKATA
জনগণনার কাজ নিয়ে অসন্তোষ
CENSUS WORKERS GRIEVANCES

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