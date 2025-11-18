ETV Bharat / state

রসিদ ছাড়া টাকা নিয়ে সরকারি স্কুলে পড়ুয়া ভর্তির অভিযোগ ! কাঠগড়ায় প্রধান শিক্ষিকা

রসিদ ছাড়াই টাকা নিয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি নেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ তাতে নাম জড়িয়েছে স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকার ৷

School Admission Controversy
রসিদ ছাড়া টাকা নিয়ে সরকারি স্কুলে পড়ুয়া ভর্তির অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 7:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা): নিয়মই সার! এবার রসিদ ছাড়াই টাকা নিয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি নেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ তাতে নাম জড়িয়েছে স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকার ৷ ঘটনাটি বসিরহাটের ভবানীপুর হরিমোহন প্রাথমিক বিদ‍্যালয়ের ৷ আর এই অভিযোগ সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট পুরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ গোটা ঘটনাটি ইতিমধ্যে বসিরহাট সার্কেলের এসআই-কে লিখিত আকারে জানিয়েছেন স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্র ৷ তাঁকে অন্ধকারে রেখেই প্রধান শিক্ষিকা বেআইনিভাবে টাকা নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ যদিও এ নিয়ে ক‍্যামেরার সামনে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষাকা কাকলি রায় মণ্ডল ৷ উল্টে, তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনেই চোটপাট শুরু করে দেন!

ঘটনার সূত্রপাত, এক পড়ুয়ার অভিভাবকের থেকে টাকা নিয়ে ভর্তি করাকে কেন্দ্র করে ৷ জানা গিয়েছে, মানসকুমার মণ্ডল নামে ওই ব‍্যক্তি তাঁর সন্তানকে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি করার জন্য গিয়েছিলেন বসিরহাটের ভবানীপুর হরিমোহন প্রাইমারি স্কুলে ৷ অভিযোগ, সেই সময় ভর্তি বাবদ মানস বাবুর কাছ থেকে একটি আলমারি দাবি করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৷ আলমারি দিতে অপারগ ওই ব‍্যক্তি তৎক্ষণাৎ তা জানিয়ে দেন প্রধান শিক্ষিকা কাকলি দেবীকে ৷ শেষে দর কষাকষির পর আট হাজার টাকা ধার্য হয় বলে অভিযোগ ৷ সন্তানের ভালো পঠন-পাঠনের কথা ভেবে সেই টাকা দিতে একপ্রকার বাধ‍্য হন ওই ব‍্যক্তি ৷

কিন্তু, সরকারি স্কুলে সবকিছুই তো বিনামূল্যে! খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷ খাতা, বই, পেন, স্কুলের ড্রেস ৷ এমনকি পড়ুয়াদের জুতো পর্যন্ত বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে রাজ‍্য সরকারের তরফে ৷ চালু হয়েছে মিড-ডে মিলও ৷ তার পরেও কীভাবে সরকারি স্কুলে টাকা নিয়ে ভর্তি করা হল?প্রধান শিক্ষিকাই বা কী করে তা করলেন?এর পিছনে কী কোনও দুর্নীতির গন্ধ রয়েছে? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ৷

এই বিষয়ে ভুক্তভোগী ব‍্যক্তি মানসকুমার মণ্ডল বলেন, "গত বছরের শেষের দিকে আমি আমার সন্তানকে এই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে ভর্তি করিয়েছি ৷ স্কুলে ভর্তি করাতে যখন যাই তখন প্রধান শিক্ষিকা আমাকে বলেন, 'আপনি যেহেতু বাইরে থাকেন ৷ সেহেতু আপনার সন্তানকে এই স্কুলে ভর্তি হতে হলে ওয়ার্ডের বাসিন্দা হতে হবে ৷' আমি সেই মতো স্কুলের পাশেই একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে চলে আসি ৷ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভর্তির সময় প্রধান শিক্ষিকা আমার কাছে স্কুলের জন্য একটি আলমারি দাবি করে বসেন ৷ "

তিনি আরও বলেন, "এত দামের আলমারি দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তা জানিয়ে দিই ৷ এরপর উনি আমাকে আট হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলেন ৷ আমি তখন ভেবেছিলাম হয়তো স্কুলে এমন সিস্টেম রয়েছে ৷ তাই, সন্তানের ভালো শিক্ষাদানের কথা ভেবে আমি সেই টাকা দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, প্রধান শিক্ষিকা কোনও রসিদ দেননি আমাকে ৷ পরে বুঝতে পারি ওঁর এভাবে টাকা নেওয়া ঠিক হয়নি ৷ পরিচালন কমিটির সভাপতির কাছে আমি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি ৷ প্রশাসন দেখছে ৷ আইন আইনের পথে চলুক সেটাই বলব!"

এদিকে, ওই ব‍্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে প্রধান শিক্ষিকাকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্র ৷ তাঁর কথায়, "সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে উনি এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন ৷ নিজের ক্ষমতাবলে উনি রসিদ ছাড়াই এভাবে টাকা নিচ্ছেন ৷ সেই অভিযোগও আমার কাছে এসেছে ৷ আমি বিষয়টি বসিরহাট সার্কেলের এসআই-কে লিখিত আকারে জানিয়েছি ৷ প্রশাসনকে বলব, অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ৷ আমি নিজেও ওই ব‍্যক্তিকে নিয়ে গিয়ে যা করার করব ৷ এটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি ৷ " বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট সার্কেলের শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ "

  1. খালের জলে ভাসছে যুবকের পচাগলা দেহ ! হাড়হিম করা ঘটনা মাটিয়ায়
  2. 'মৃত' অথচ ভোটার তালিকায় 'জীবিত'! বসিরহাটে 'ভূতুড়ে' ভোটারের ছড়াছড়ি

TAGGED:

STUDENT ADMISSION FOR MONEY
টাকা নিয়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি
SCHOOL ADMISSION CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.