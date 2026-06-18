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ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি স্বাভাবিক, বঙ্গে কমানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ভোট পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি দেখেই রাজ্য থেকে একধাক্কায় কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Bengal Central Forces Scales Down
বঙ্গে কমানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 4:47 PM IST

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কলকাতা, 18 জুন: ভোট পরবর্তী হিংসার মেঘ কাটতেই একবার রাজ্যে কমতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সংখ্যা। এখমটাই জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। রাজ্যে গঠন হয়েছে নতুন সরকার এবং বিভিন্ন জায়গায় শান্ত হয়েছে পরিস্থিতি। তাই রাজ্যের বর্তমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে প্রশাসন এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভোট পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি দেখেই রাজ্য থেকে একধাক্কায় কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গত বিধানসভা নির্বাচন মেটার পর সম্ভাব্য অশান্তি ও হিংসা রুখতে এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় 500 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা ছিল। এই বিষয়ে আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

500 কোম্পানি থেকে কমিয়ে এই মুহূর্তে বাহিনী নামিয়ে আনা হয়েছে মাত্র 150 কোম্পানিতে। আপাতত যে দেড়শো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে থাকবে তা রাজ্যজুড়েই ভাগ করে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতার নিরাপত্তার জন্য মোট রাখা হয়েছে 18 কোম্পানি বাহিনী। হাওড়ার জন্য রাখা হয়েছে 6 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

সূত্রে খবর, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিকের দিকে এগোতেই ধাপে ধাপে এই বাহিনী প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ৷ তাই শুধু এই বিপুল সংখ্যক বাহিনী বসিয়ে রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছে প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় বাহিনী একধাক্কায় অনেকটা কমলেও, প্রশাসন কিন্তু কোনওভাবেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনও রকম আপোষ করতে নারাজ। তাই নবান্ন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা যৌথভাবে প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন। জানা গিয়েছে যে, রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল এবং কড়া নজরদারি আগের মতোই জারি থাকবে। এমনকি পরিস্থিতি যদি কোন কারণে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আবারও বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করবে রাজ্য প্রশাসন।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এক ধাক্কায় অনেকটা কেন্দ্রীয় বাহিনী কমিয়ে দিয়ে রাজ্য যে আবার শান্তিপূর্ণ পথে ফিরছে, সেই বার্তায় দিতে চাইছে বিজেপি শাসিত বাংলা। ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা যেহেতু এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান চিন্তা তাই বাহিনী প্রত্যাহারের পর আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন এবং বিরোধী শিবিরও।

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CENTRAL SECURITY FORCES
CENTRAL FORCES SCALES DOWN
কেন্দ্রীয় বাহিনী
BENGAL CENTRAL FORCES SCALES DOWN

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