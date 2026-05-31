বিধায়ক অরূপের বাড়ির সামনের গুদামে উদ্ধার সরকারি ত্রাণ-ত্রিপল, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

বিধায়ক অরূপের বাড়ির সামনের গুদামে উদ্ধার সরকারি ত্রাণ-ত্রিপল, বিক্ষোভ স্থানীয়দের
মধ্য হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাড়ির সামনের গুদাম থেকে উদ্ধার সরকারি সিলমোহর লাগানো ত্রিপল ও প্লাস্টিক ৷ তারপরই বিক্ষোভ শুরু করেন বাসিন্দারা ৷
Published : May 31, 2026 at 8:13 AM IST
হাওড়া, 31 মে: আমফান আর যশের সময় মানুষের মাথার উপর ছাউনি দেওয়ার জন্য আসা সরকারি ত্রিপল কি আদৌ দুর্গতদের হাতে পৌঁছেছিল ? শনিবার সকালে হাওড়ার কদমতলায় যে দৃশ্য ধরা পড়ল, তাতে সেই প্রশ্নই এখন জোরালো ।
মধ্য হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাসভবনের উল্টো দিকের এক গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি সিলমোহর লাগানো ত্রিপল ও প্লাস্টিকের রোল উদ্ধার করেছে পুলিশ ।
ঘটনার সূত্রপাত এদিন সকালের দিকে । কদমতলা চিলড্রেন পার্কের কাছে ওই গুদাম থেকে একটি ম্যাটাডোর গাড়িতে মাল তোলা হচ্ছিল । সরকারি ছাপ লাগানো ত্রাণ সামগ্রী এভাবে বাইরে যাচ্ছে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের । গাড়ি আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন বাসিন্দারা । খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিজেপি কর্মীরা । গুদাম ঘিরে স্লোগান ওঠে । ভিড় বাড়তে থাকায় পুলিশ গিয়ে তল্লাশি চালায় । ভিতর থেকে বেরোয় লক্ষাধিক টাকার ত্রাণ সামগ্রী ৷
মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা । বিজেপির অভিযোগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সাধারণ মানুষের জন্য পাঠানো ত্রাণ শাসকদলের লোকজন নিজেদের হেফাজতে লুকিয়ে রেখেছিলেন । সুযোগ বুঝে তা সরানোর চেষ্টা হচ্ছিল । অন্যদিকে, অরূপ রায়ের পাল্টা দাবি, ওই গুদামের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই । পুরোটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত । পুলিশ ম্যাটাডোরটি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে । গুদামের মালিকানা ও কীভাবে এত ত্রিপল সেখানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই ঘটনা হাওড়ার রাজনীতিতে নতুন আগুন জ্বালিয়েছে । তার কারণ, ঠিক আগের দিন ডোমজুড়েও একই কায়দায় সরকারি ত্রাণ উদ্ধারের খবর সামনে এসেছিল । পরপর দু'টি ঘটনা জেলায় শাসক-বিরোধী সংঘাতকে আরও তীব্র করেছে । ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগ নতুন কিছু নয় । কিন্তু, ক্ষমতাসীন বিধায়কের বাড়ির একেবারে সামনে থেকে সরকারি মাল উদ্ধার হওয়ার নজির রাজ্য রাজনীতিতে বিরল । মানুষ যখন ঘূর্ণিঝড়ে ঘরছাড়া হয়, তখন ত্রিপলই তাদের শেষ ভরসা । সেই ত্রিপল যদি গুদামে আটকে থাকে, তবে তা শুধু প্রশাসনিক গাফিলতি নয়, মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ।
স্থানীয়দের ক্ষোভের কারণও সেটাই । তাঁদের বক্তব্য, "দুঃসময়ে ত্রাণ না-পেয়ে যারা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছেন, তাঁদের চোখের সামনে এখন সরকারি সিল লাগানো ত্রিপল ম্যাটাডোরে তোলা হচ্ছে । এই ছবি রাজনৈতিক দলের বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলে । অরূপ রায় দাবি করেছেন, তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে । কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বিধায়কের বাড়ির ঠিক বিপরীতে থাকা গুদামে এত ত্রাণ কীভাবে এল, কে তার দেখভাল করত, আর কেনই বা হঠাৎ করে তা সরানোর তোড়জোড় শুরু হল ? পুলিশি তদন্তে সেই উত্তর মিলবে বলেই আশা ।
ডোমজুড়ের পর কদমতলা, দু'টি ঘটনাই ইঙ্গিত দিচ্ছে, ত্রাণ বিলির পুরো ব্যবস্থায় কোথাও ফাঁক রয়ে গিয়েছে । সরকারি মাল সাধারণের কাছে পৌঁছনোর আগেই যদি রাজনৈতিক দলের গুদামে ঢুকে পড়ে, তবে বিপদের সময় মানুষ কার ভরসায় থাকবে ? হাওড়ার এই ত্রিপল কাণ্ড সেই বড় প্রশ্নটাই আবার সামনে এনে দাঁড় করাল ।