হাওড়ার পুনরাবৃত্তি কলকাতায়, কাউন্সিলরের থেকে উদ্ধার ওষুধ-শাড়ি-জামা-সহ সরকারি ত্রাণসামগ্রী

হাওড়ার পুনরাবৃত্তি কলকাতায়, কাউন্সিলরের থেকে উদ্ধার ওষুধ-শাড়ি-জামা-সহ সরকারি ত্রাণসামগ্রী
স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শিখা সাহা ও তাঁর স্বামী কব্জা করে রেখেছিল একটি কমিউনিটি হল ৷ তাতে ছিল ত্রিপল, ওষুধ-শাড়ি-শিশুদের নতুন জামা-সহ আরও অনেককিছু ৷
Published : May 31, 2026 at 11:00 AM IST
কলকাতা, 31 মে: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল ক্ষুব্ধ জনতা । শনিবার তাঁর গুদাম থেকে উদ্ধার হয় সরকারি ত্রাণের ত্রিপল-সহ একাধিক জিনিস । প্রায় একই ঘটনার পুনরবৃত্তি কলকাতায় । উত্তর কলকাতার আহিরিটোলা বিকে পাল পার্কের পাশেই যে কমিউনিটি হল রয়েছে সেটি স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শিখা সাহা ও তাঁর স্বামী কব্জা করে রেখেছিল ।
সেখান থেকেই শনিবার উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ত্রাণের ত্রিপল, ওষুধ, শাড়ি, শিশুদের নতুন জামা-সহ অনেককিছু । ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতেনাতে তা ধরে ফেলেন শ্যামপুকুর এলাকার বিজেপি বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী । জোড়াবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে তৃণমূল কাউন্সিলর শিখা সাহা ও তাঁর স্বামী মনতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন বিধায়ক শশী পাঁজার নামে ।
শনিবার আহিরিটোলার ওই কমিউনিটি হলে হাজির হন শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ ডাকা হয় জোড়াবাগান থানার পুলিশকেও । যৌথভাবে কমিউনিটি হলে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ । এতদিন এই কমিউনিটি হলটি কার্যত নিজেদের হস্তগত করে রেখেছিল এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর শিখা সাহা ও তাঁর স্বামী ৷ এমনটাই অভিযোগ ৷
এদিন গিয়ে বিধায়ক দেখেন থরে থরে পড়ে রয়েছে তৃণমূলের পতাকা । উন্নয়নের পাঁচালি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি । দেখলে বোঝা যাবে না, এটি কলকাতা কর্পোরেশনের সরকারি কমিউনিটি হল । মনে হচ্ছে যেন শাসকদলের পার্টি অফিস । আর সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণে সরকারি ত্রিপল । স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়া একাধিক ওষুধ, শিশুদের সিরাপ । সাধারণ মানুষের অভিযোগ, পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেগুলি নেই নেই বলে এতদিন দাবি করা হত, সেই সমস্ত ওষুধই কার্যত উদ্ধার হয়েছে এই কমিউনিটি হলের ঘর থেকে ।
শুধু তাই নয়, উদ্ধার হয়েছে বস্তা বস্তা মদের বোতল । সমস্ত বিষয়টি দেখে বিধায়ক পূর্ণিমা চক্রবর্তী রীতিমতো অবাক হয়ে যান ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি থেকে শুরু করে মমতার নেতৃত্বে এতদিন যা যা হয়েছে, সেই কর্মকাণ্ড দেখুক সাধারণ মানুষ । যে ওষুধ সাধারণ মানুষ পেতেন না, তা থরে ধরে এখানে পড়ে । চাঁদা তোলার বাক্সের মধ্যে ভর্তি টাকা । মহিলাদের ত্রাণের শাড়ি, শিশুদের নতুন জামা কাপড় উদ্ধার হয়েছে । এই ঘটনা নিয়ে পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে আবেদন করা হয়েছে লিখিতভাবে ।"