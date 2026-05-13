অযোগ্য চাকরিহারাদের বেতন ফেরাতে তৎপর সরকার, জেলাশাসকদের নির্দেশ শিক্ষা দফতরের
নয়া সরকার গঠন হতেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এবার অযোগ্য চাকরিহারাদের বেতন সুদ সমেত ফেরানোর নির্দেশ দিলেন তিনি ৷
Published : May 13, 2026 at 10:09 AM IST
কলকাতা, 13 মে: 2016 সালের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি হারানো 'অযোগ্য' বা 'টেন্টেড' প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এবার বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর সুপ্রিম কোর্টও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের প্রাপ্ত বেতন সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে । সেই নির্দেশ কার্যকর করতেই এবার নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা দফতর ।
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে । মঙ্গলবার শিক্ষা দফতরের তরফে জেলায় জেলায় চিঠিও পৌঁছে গিয়েছে । আদালতের নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করে বেতন পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি প্রশাসনকে 'কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট' জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
আগের সরকার আদালতের নির্দেশ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও বাস্তবে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি । কিন্তু নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, শুধুমাত্র সেই সব প্রার্থীদের কাছ থেকেই বেতন ফেরত নেওয়া হবে, যাঁরা দুর্নীতি বা অনিয়মের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন । অভিযোগের তালিকায় রয়েছে ওএমআর শিটে কারচুপি, মেধাতালিকায় বেআইনি র্যাঙ্ক বৃদ্ধি-সহ একাধিক অনিয়ম । কলকাতা হাইকোর্ট বেতন ফেরতের ক্ষেত্রে 12 শতাংশ সুদ দেওয়ার কথাও বলেছিল ।
তবে মানবিক কারণে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের ক্ষেত্রে বেতন ফেরত সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা নমনীয় অবস্থান নিয়েছে শীর্ষ আদালত ।
এই আবহে শিক্ষা দফতরের নতুন পদক্ষেপে ফের চাপে পড়েছেন চাকরি হারানো অযোগ্য প্রার্থীরা । প্রসঙ্গত, নতুন সরকার রাজ্যে আসতেই 2016 সালের ওএমআর সিটের প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে এসএসসি (SSC) । ওই সময়ের সকল পরীক্ষার্থী তাদের নিজেদের রোল দিয়ে সেই প্রতিলিপি দেখতে পাবে । যেটা দীর্ঘদিন চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি ছিল ।
দীর্ঘদিনের আইনি জট কাটিয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই 2016 সালের বিতর্কিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শুক্রবার কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর শপথগ্রহণের দিনই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ।
এসএসসি সূত্রে জানা যায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই সিবিআইয়ের কাছ থেকে পাওয়া হার্ড ডিস্কের তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে । আপাতত নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির এসএলএসটি (এটি)-র ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয়েছে । কমিশন জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই 2016 সালের তৃতীয় এসএলএসটি (এনটি)-র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ওএমআর শিটও প্রকাশ করা হবে । তার মধ্যেই অযোগ্য চাকরিহারাদের বেতন ফেরানোয় তৎপর সরকার ৷