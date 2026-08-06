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ঝাড়গ্রামে ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও সরকারি আধিকারিক, কী বললেন শুভেন্দু ?

ঝাড়গ্রামে জামবনি ব্লকের বিডিও অফিসে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ধরা পড়ল পুলিশের জালে ৷ এই প্রথম রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার হাতে গ্রেফতার হলেন কোনও সরকারি অফিসার ৷

GOVT engineer arrested
প্রতীকা ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 9:39 PM IST

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ঝাড়গ্রাম ও কলকাতা, 6 অগস্ট: 2 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখার হাতে ধরা পড়ল সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিমল সাহা। জামবনি ব্লকের বিডিও অফিসে কর্মরত ওই ইঞ্জিনিয়ার ৷ ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে বিমলকে গ্রেফতার করে রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা।

এই প্রথম রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা (Anti-Corruption Branch)-র হাতে গ্রেফতার হলেন কোনও সরকারি অফিসার। ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের গিধনিতে একটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির বরাত পেয়েছিলেন এলাকার ঠিকাদার পিন্টু মল্লিক। সেই কাজের টাকার বিল চাইতে তিনি গিয়েছিলেন বিমল সাহার কাছে। জানা গিয়েছে, পিন্টুর কাছে তিনি 2 লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। এরপর পিন্টু বিষয়টি দুর্নীতি দমন শাখার টোল ফ্রি নম্বরে জানান। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই টাকা বিমলকে দিতে আসেন পিন্টু।

ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লেন সরকারি আধিকারিক (ইটিভি ভারত)

সেখানে আগে থেকে ফাঁদ পেতে ছিলেন দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা। বিমল সাহা টাকা নেওয়ার সময়ই হাতে-নাতে ধরা পড়েন। এরপর তাঁকে অফিসে বসিয়ে রেখে চলে টানা জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁর কাছে থাকা বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখা হয়। জানা গিয়েছে, মাস ছ'য়েক আগে বিমল জামবনি ব্লকের গিধনি বিডিও অফিসে বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁর বাড়ি বোলপুরে। তাঁকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিমলের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 2 লক্ষ টাকা। এদিন এনিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, "টাকা দিয়ে আর কোনও কাজ হবে না। রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখা তাদের কাজ শুরু করেছে। ঝাড়গ্রামে আজ একজন গ্রেফতার হয়েছে।"

উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন শাখার তরফে জানানো হয়েছে, কোনও সরকারি আধিকারিক বা কর্মী যদি সাধারণ মানুষের কাছে ঘুষ দাবি করেন, অথবা ঘুষ দিতে বাধ্য করেন ৷ তবে তা আর বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি স্তরে কোথাও কোনও অনিয়ম বা দুর্নীতির খবর থাকলে তা অবিলম্বে প্রশাসনকে জানানোর আহ্বান করা হয়েছে। অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ফোন নম্বর প্রকাশ করেছে এসিবি। হেল্পলাইন নম্বরটি হল 9836233891। ফোনে অভিযোগ জানাতে না-চাইলে ইমেলের মাধ্যমেও বিস্তারিত জানানো যাবে বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে acb-wb@nic.in এই ঠিকানায় ই-মেইল করতে হবে সাধারণ মানুষকে।

TAGGED:

SUB ASSISTANT ENGINEER
ANTI CORRUPTION BRANCH
ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ল ইঞ্জিনিয়ার
সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
GOVT ENGINEER ARRESTED

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