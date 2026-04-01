SIR তালিকায় নাম 'ডিলিটেড', ভোটকর্মীর প্রশিক্ষণ সরকারি চাকুরের; প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন

SIR তালিকায় নাম 'ডিলিটেড', ভোটকর্মীর প্রশিক্ষণ সরকারি চাকুরের; প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন
তিনি সরকারি কর্মী ৷ অতিরিক্ত ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েছে ৷ ভোট দিতে পারবেন না ৷ কিন্তু ভোটার কর্মী হিসাবে কাজ করবেন ৷
Published : April 1, 2026 at 6:19 PM IST
মালদা, 1 এপ্রিল: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার সাপ্লিমেন্টরি লিস্ট থেকে নাম বাদ গিয়েছে সরকারি কর্মীর ৷ কাজেই এবার ভোট দিতে পারবেন না তিনি ৷ এদিকে তাঁকেই ভোটকর্মী হিসাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৷ আসন্ন নির্বাচনে তিনি তৃতীয় পোলিং অফিসার হিসাবে কাজ করবেন ৷
স্বভাবত এমন ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ যে ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তিনি কীভাবে ভোট পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হলেন ? মালদার মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকার ভোটার মহম্মদ তৌসিফ জামাল ৷ তিনি মিলকি ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে জেনারেল ডিউটি অ্যাটেনডেন্ট পদে কর্মরত ৷ কর্মসূত্রে তিনি মিলকির সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন ৷
গত 19 মার্চ তৃতীয় পোলিং অফিসার হিসেবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয় ৷ অথচ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সাপ্লিমেন্টরি লিস্ট বেরতে দেখা যায় তৌসিফ জামালের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তারপরও নির্দেশ অনুযায়ী তৌসিফ গত রবিবার মালদা টাউন হাইস্কুলে ভোটের কাজের ট্রেনিং নিতে যান ৷ সেখানে তিনি সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে তাঁর নাম বাদ যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু কোনও সদুত্তর পাননি ৷
তৌফিস জামাল বলেন, "আমি 2017 সালে চাকরি পেয়েছি ৷ এরপর পাঁচ বার ভোটের কাজে যোগ দিয়েছি ৷ ভোটার তালিকায় আমার নাম বিচারাধীন ছিল ৷ সাপ্লিমেন্টরি তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় আমার নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এরই মধ্যে ভোট নেওয়ার কাজে তৃতীয় পোলিং অফিসার হিসাবে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আমার কাছে নোটিশ আসে ৷ সেই নোটিশ অনুযায়ী গত রবিবার মালদা টাউন হাইস্কুলে ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম ৷ বিষয়টি নিয়ে সেখানে জানতে চাইলে কেউ কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি ৷ আমি যদি বৈধ ভোটার না-হয়ে থাকি, তবে কমিশন আমাকে দিয়ে ভোট নেওয়ায় কীভাবে ? কমিশন কি আমাদের নিয়ে ছেলেখেলা করছে ?"
আইনজীবী সরিফুল আলম বলেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ায় অনেক বৈধ নাগরিককে কমিশন ভোটার তালিকা থেকে মুছে দিয়েছে ৷ তৌসিফ জামাল পাঁচ বার ভোটকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন ৷ অথচ তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই কমিশনই আবার তাঁকে তৃতীয় পোলিং অফিসার নিয়োগ করেছে ৷ তিনি আবার ভোটের ট্রেনিংও নিয়ে এসেছেন ৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর নামে নির্যাতন চালানো হচ্ছে ৷ আমাদের বৈধ নাগরিকদের নাম যেন ভোটার তালিকায় দ্রুত তোলা হয়, এটাই দাবি ৷”
গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ এরপর একে একে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে থাকে ৷ 23, 27, 28 ও 29 মার্চ মধ্যরাত্রে পরপর চারটি অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রায় 64 লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ যায় এবং 60 লক্ষ নাম ছিল বিচারাধীন ৷