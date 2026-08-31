জলপাইগুড়িতে ভাঙল পুর বোর্ড, প্রশাসক পদে SDO-কে বসাল রাজ্য

জলপাইগুড়িতে ভাঙল পুর বোর্ড, প্রশাসক পদে SDO-কে বসাল রাজ্য
27 অগস্ট বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসন নিয়োগ করে সদর মহকুমা শাসককে। নির্দেশে বলা হয় নতুন বোর্ড না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসকই পুরসভার পরিষেবা দেবেন।
Published : August 31, 2026 at 11:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 অগস্ট: জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রশাসক হয়ে দায়িত্ব নিলেন সদর মহকুমা শাসক। 141 বছরের প্রাচীন জলপাইগুড়ি পুরসভায় বোর্ড ভেঙে প্রশাসকের পদে বসানোর নজির আগে নেই বললেই চলে। আজই প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সদর মহকুমা শাসক মঈন আহমেদ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই তৎকালীন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন তাঁরই দলের কিছু কাউন্সিলর। 30 জুলাই 9 জন তৃণমূল কাউন্সিলর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও আনেন। গত 19 অগস্ট তৃণমূল পরিচালিত জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শোকজ করেছিল নগরোন্নয়ন দফতর। পাঁচ দিনের মধ্যে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও সময় পেরিয়ে গেলেও সেই উত্তর দফতরে আসেনি বলেই খবর। ফলে গত 24 অগস্ট জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শোকজ করে নগরোন্নয়ন দফতর।
গত 27 অগস্ট বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসন নিয়োগ করে সদর মহকুমা শাসককে। নির্দেশে বলা হয় যতক্ষণ না নতুন বোর্ড হচ্ছে ততক্ষণ প্রশাসকই পুরসভার পরিষেবা দেবেন। আগামী 6 মাসের জন্য প্রশাসক দায়িত্ব পালন করবেন মহকুমা শাসক। এদিন সেই মোতাবেক জলপাইগুড়ি পুরসভায় গিয়ে প্রশাসক পদে দায়িত্ব নেন মহকুমা শাসক মঈন আহমেদ।
মহকুমা শাসক বলেন, "জলপাইগুড়ি পুরসভার কী কী সমস্যা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। পুরসভার উন্নয়ন কীভাবে করা হবে সেটাও দেখতে হবে। শহরবাসীর পরিষেবায় কোনও খামতি হবে না ৷ শহরের উন্নয়ন আগে দেখা হবে। সাধারণ মানুষের কীভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় দেখা হবে ।এছাড়া জবরদখল কী কী আছে তা আমরা খতিয়ে দেখব।"
তিনি আরও বলেন, "লিস্ট আমরা তৈরি করেছি। ভবিষ্যতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হবে। আমি আজই চার্জ গ্রহণ করেছি। আগামীতে আলোচনা করে নিয়ম মেনে পরিষেবা দেওয়া হবে। কোনও অভিযোগ এলেই সময় মতো নিষ্পত্তি করা হবে। যেখানে যেখানে অবৈধ বিল্ডিং প্ল্যান আছে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যে অভিযোগ আসবে তদন্ত করব। তারপর পদক্ষেপ নেব।" কোনও বিষয়ে দূর্নীতির অভিযোগ উঠলে বা নথি পেলেও তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমাশাসক শাসক মঈন আহমেদ।