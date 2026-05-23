বাংলায় বজরংবলী কৃপা করেছেন, বিজেপি সরকার গঠনের শুভেচ্ছা গোবিন্দার
মেদিনীপুরে হাসপাতাল উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আসেন গোবিন্দা ৷ গান গেয়ে-নেচে মঞ্চ মাতান তিনি ৷
Published : May 23, 2026 at 3:48 PM IST
মেদিনীপুর, 23 মে: ঝটিকা সফরে মেদিনীপুর শহরে এলেন অভিনেতা তথা সুপারস্টার গোবিন্দা । শুক্রবার অনুষ্ঠান শেষে তিনি রাজ্যের সরকার পরিবর্তন নিয়ে বঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা জানান ৷ তিনি বলেন, "বাংলায় যা করার বজরংবলী করে দিয়েছেন ৷ কৃপা করেছেন ৷ বিজেপি সরকার নিয়ে শুভেচ্ছা রইলো বাংলার মানুষকে ৷"
শুক্রবার মেদিনীপুর শহরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ত্রিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 101 বেডের একটি হসপিটালের উদ্বোধন হয় । যেই হাসপাতালের অনুষ্ঠানেই আমন্ত্রিত ছিলেন 62 বছরের অভিনেতা গোবিন্দা অরুণ আহুজা । সেই অনুযায়ী তিনি শহরে আসেন ৷ রাত 9টা নাগাদ বিদ্যাসাগর হলে সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে ওঠেন ৷ গান বাজনায় অংশ নেন ৷ দর্শকদের গান গেয়ে কমেডি করে মন ভরান ।
এরপর অনুষ্ঠান শেষ পর্বে বাড়ি ফেরার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন । সব প্রশ্নের অত্যন্ত সোজা-সাপটা ভাষায় এবং হাস্যমুখে উত্তর দেন এই অভিনেতা । এদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে গোবিন্দা বলেন, "এখানে এই ধরনের অনুষ্ঠানে এসে খুব ভালো লাগছে । বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের যিনি উদ্যোক্তা তিনি মায়ের নামে এত বড় প্রোগ্রাম করছেন এবং একটি হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন ৷ তার জন্য ওঁকে স্যালুট জানাই । ওঁকে এটাও বলব, মা-বাবার নামে এই ধরনের সেবা যেন আগামিদিনে তিনি করতে থাকেন । এরকম মাকেও প্রণাম রইল যিনি এই ধরনের সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন ৷ তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ।"
তারপর বাংলার সরকার পরিবর্তন নিয়ে অভিনেতাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করেছি । কেন না আমি কোনোদিনই ডাইরেক্টলি এইভাবে কোনও জায়গায় পৌঁছায়নি । এর আগে আমি শিবসেনার মাধ্যমে বিজেপির জন্য প্রচার করেছি মহারাষ্ট্রে । তবে এখানে আমাকে বজরংবলীর অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । আর তাই পরিবর্তন হয়ে সেটা নতুন অধ্যায় শুরু হল, যেটা বজরংবলী কৃপা করে দিয়েছেন ।"
উল্লেখ্য, এর আগে সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন গোবিন্দা ৷ 2004 সালে কংগ্রেসের হয়ে লোকসভা ভোটে জিতে সাংসদও হন তিনি ৷ এরপর বেশ কিছু বছর তিনি রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন ৷ পরে 2024 সালে লোকসভা ভোটের আগে একনাথ শিন্ডের হাত ধরে শিবসেনায় যোগ দেন গোবিন্দা ৷ এনডিএ-র হয়ে প্রচারেও দেখা গিয়েছে গোবিন্দাকে ৷