নাজিরাবাদে পরিদর্শনে রাজ্যপাল, বললেন 'এটা দুর্ঘটনা কি না, তদন্ত হওয়া দরকার'

নাজিরাবাদে পরিদর্শনে রাজ্যপাল, বললেন 'এটা দুর্ঘটনা কি না, তদন্ত হওয়া দরকার'
মহাত্মা গান্ধির 78তম প্রয়াণ দিবসে ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে গিয়েও নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল ৷
Published : January 30, 2026 at 2:09 PM IST
আনন্দপুর, 30 জানুয়ারি: নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার 5 দিন পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র, ধ্বংসস্তূপের অবস্থান এবং প্রশাসনিক তৎপরতা সরেজমিনে দেখে তথ্য সংগ্রহ করেন রাজ্যপাল । দুর্ঘটনার পরই প্রশাসন ঘটনাস্থলে 163 ধারা জারি করেছে, যাতে 100 মিটারের মধ্যে পাঁচজনের বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা যায় ৷ তবে এদিনই কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে শর্ত সাপেক্ষে আনন্দপুরে মিছিল করছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । মোমো কোমেপানির মালিককে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় ডেপুটেশন জমা দেবে বিজেপি ৷
এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে রাজ্যপাল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি উদ্ধারকাজও খতিয়ে দেখেন ৷ কথা বলেন দমকলকর্মীদের সঙ্গে ৷ উপস্থিত সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, "এমন ঘটনা কখনও কাম্য ছিল না ৷ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৃশ্য ৷ অনেক মানুষের মূল্যবান জীবন চলে গেল ৷ আগুন লাগার সময় এবং পরবর্তী সময়ে কিছু পদক্ষেপ করতে হত ৷ সেটা এখানে করা হয়নি ৷ আইন মেনে এখানে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল ৷ ফায়ার অ্যালার্ম, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, আগুন লাগলে দ্রুত বেরোনোর জায়গা থাকা উচিত ছিল ৷ কিন্তু এখানে সেসবের খামতি ছিল ৷ এই ঘটনা মানুষের ভুলের ফল ৷ রাজ্যপাল হিসাবে আমি খুব দ্রুত একটি অ্যাডভাইজারি আনব ৷ এমন ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে আর ঘটতে দেওয়া যাবে না ৷ সবার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে ৷ আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না ৷ কিন্তু প্রশাসনের খামতি না-থাকলে এমন ঘটনা বারবার ঘটে না ৷"
গত 26 জানুয়ারি আনন্দপুরের নাজিরাবাদ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ৷ একাধিক গোডাউন ভস্মীভূত হয় । আগুন লাগে একটি মোমো তৈরির কারখানাতেও ৷ সরকারি ও পুলিশ সূত্রের খবর, এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত 25 জনের দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এখনও কয়েকজন নিখোঁজ । নিহতদের পরিচয় নির্ধারণ করতে তদন্তের অংশ হিসেবে ডিএনএ ম্যাপিংয়ের কাজও শুরু করেছে পুলিশ । মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া ৷
বিরোধী দলনেতা-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতাতেই এই দুর্ঘটনার অভিঘাত ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে ৷ দুর্ঘটনাস্থলে প্রশাসনিক তৎপরতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব হয়ে এদিন নরেন্দ্রপুরে মিছিল করছে বিজেপি ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । রাজ্য সরকারের তরফে মৃত এবং নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবার পিছু আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে । বহু শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৷ তাঁদের খোঁজ পেতে পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে ৷
এদিকে, শুক্রবারই মহাত্মা গান্ধির 78তম প্রয়াণ দিবসে ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটে গিয়েও নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল ৷ তিনি বলেন, "এটি দুর্ঘটনা কি না, তার তদন্ত হওয়া দরকার । কোথাও গাফিলতি হয়ে থাকলে সরকার নিশ্চয় তা খুঁজে বের করবে ।" রাজ্যপাল আরও বলেন,"এই ঘটনা সকলকে নাড়িয়ে দিয়েছে । ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও বেদনাদায়ক । এই ঘটনা আকস্মিক নয় । এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না-ঘটে সেটা সুনিশ্চিত করা উচিত সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ।"
এর পরেই নাজিরাবাদের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দুর্ঘটনা কি না,তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি করেন সিভি আনন্দ বোস । এর পিছনে দায়ী কে ? সেই প্রশ্নের জবাবে রাজ্যপাল বলেন, "এর উত্তর খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির ।"
নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডে মানুষের হাহাকার ও ঝলসে একাধিক মানুষের মৃত্যুর পরই বিরোধী শিবির অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ কার্যত জতুগৃহে পরিণত হয়েছে । তারা এ-ও অভিযোগ করছেন শুধু আনন্দপুর নয়, শহরতলি এবং জেলার অধিকাংশ গোডাউন ও কারখানায় সুরক্ষা ব্যবস্থা শিকেয় উঠেছে । এই নিয়ে রাজ্যপালের কাছে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এর দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । সেই সমস্ত জায়গায় যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে ।"
ব্যারাকপুরের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা । নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডে বারবারই দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুকে নিশানা করেছেন বিরোধীরা । বিশেষ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় সুজিত বসুকে দায়ী করে তাঁর পদত্যাগ চেয়ে সরব হয়েছেন । এই বিষয়ে দমকল মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "বিরোধীরা কে, কী বলছে তার উত্তর দেব না । সব কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না । তবে, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক । দমকল বিভাগ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে । এখনও তারা সেখানে রয়েছেন ।"
এখনও পর্যন্ত কত জনের মৃত্যু হয়েছে, তার জবাবে সুজিত বসু বলেন, "সেই তালিকা পুলিশ দেবে । অনেক নিখোঁজ ডায়রি হয়েছে । সম্পূর্ণ তথ্য না-পেলে এ নিয়ে বলা সম্ভব নয় ।"
রাজ্যপালের সতর্কতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দমকল বিভাগ সব সময় যে কোনও ধরনের অগ্নিসংযোগের মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে । তারা যথেষ্ট তৎপরতা নিয়ে কাজ করে । দুর্ঘটনা বলে কয়ে আসে না । যে কোনও সময়ই ঘটতে পারে । তবে, আমি মনে করি ব্যবসায়ীদেরও কিছু দায়দায়িত্ব আছে । তাঁদেরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । সরকার নিশ্চয় দেখবে । কিন্তু, যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদেরও দায়িত্ববান হতে হবে ।"
আর নজরদারির প্রসঙ্গে দমকল মন্ত্রী বলেন, "দমকল বিভাগের তরফে প্রতি মাসেই অডিট হয়ে থাকে । আগুন নেভানো এবং অডিট, দু'টো কাজই করতে হচ্ছে আমাদের । দমকল বিভাগ বসে থাকে না । কাজ করে ।"
উল্লেখ্য এদিন গান্ধিঘাটে প্রথমে মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সিভি আনন্দ বোস । এরপর গান্ধিঘাটে এক সর্বধর্ম সভায় যোগ দেন তিনি । গান্ধিজির চরকা কাটার যন্ত্রও হাতে করে শেখানো হয় রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে ।