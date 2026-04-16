সরাসরি পরিবর্তনের ডাক নয়া রাজ্যপালের, রবিকে নিশানায় পাল্টা মমতা

সরাসরি পরিবর্তনের ডাক নয়া রাজ্যপালের, রবিকে নিশানায় পাল্টা মমতা
নববর্ষের অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যপালের গলায় আসন্ন নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের আহ্বান ৷ নাম না করে রবিকে বিঁধলেন মমতা ৷ বিধানসভা ভোটের আগে তুঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা ৷
Published : April 16, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে রাজ্যপালের ভাষণ ৷ সরাসরি পরিবর্তনের ডাক ৷ প্রচার সভা থেকে পাল্টা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাতেই ফের রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে ৷
বুধবার রাজ্যপাল আর এন রবি রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান এবং যুবসমাজকে ইতিবাচক পরিবর্তনে অংশ নেওয়ার অনুরোধ করেন । ঠিক সেই সময়েই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে তাঁর তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেন যে, রাজ্যপাল পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানানোর পরিবর্তে তাঁকে 'অপমান' করেছেন । এদিন লোক ভবনে আয়োজিত বাংলা নববর্ষের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রবি জানান, একসময় বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র ছিল ৷ তবে বর্তমানে রাজ্যের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্র নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।
রাজ্যপাল আরএন রবির বক্তব্য
তিনি বলেন, "এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমরা গর্বিত । স্বাধীনতার প্রাক্কালে এবং পরবর্তী দশকগুলোতে, বাংলা ছিল আমাদের দেশের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির অন্যতম । 1960-এর দশকে দেশের মোট জিডিপিতে বাংলার অবদান ছিল 10 শতাংশেরও বেশি । তখন তামিলনাড়ু, কর্ণাটক কিংবা গুজরাতের মতো রাজ্যগুলো এতটা এগিয়ে ছিল না । এটি ছিল শিল্প, উদ্যোগ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্যের এক লীলাভূমি ।"
গত কয়েক দশকের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, 1980 সাল পর্যন্ত মাত্র চারটি রাজ্যের মাথাপিছু আয় বাংলার চেয়ে বেশি ছিল । অথচ আজ এমন 15টি রাজ্য রয়েছে, যেখানে মাথাপিছু আয় বাংলার চেয়ে অনেক বেশি । জাতীয় আয়ে বাংলার অংশীদারিত্ব 10.6 শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে প্রায় 5 শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রেও উদ্বেগের বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, "স্কুল ও কলেজগুলোতে মোট ভর্তির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে কম; অন্যদিকে, জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় রাজ্যে এমএসএমই (MSME) বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপস্থিতি বেশ নগণ্য ৷ সারা দেশে প্রায় 5.5 কোটি নিবন্ধিত ও সক্রিয় এমএসএমই রয়েছে । আর সেখানে আমাদের (বাংলার) অবস্থান কী ? আমাদের এখানে নিবন্ধিত এমএসএমই-এর সংখ্যা মাত্র 3 লক্ষের মতো ।"
তবে বাংলার নতুন বছর শুরু দিনে তিনি কেন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "নববর্ষ হল আত্মবিশ্লেষণ ও সংকল্প গ্রহণের সময় । 2026 সালের পয়লা বৈশাখ হল সংকল্পের দিন । প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে । হতাশা কোনও সমাধান বা বিকল্প হতে পারে না । আমরা যদি কেবল নেতিবাচক চিন্তাভাবনা করি, তবে তা আমাদের শক্তি ও উদ্দীপনা কেড়ে নেয় । আসুন, আমরা ইতিবাচক বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাই । পরিবর্তন আকাশ থেকে নেমে আসবে না; এই পরিবর্তন আমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই নিয়ে আসতে হবে ।"
দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসঙ্গও তুলে ধরে রাজ্যপাল উল্লেখ করেন যে, স্টার্টআপ ও ডিজিটাল পরিকাঠামো খাতে শক্তিশালী পারফরম্যান্সের সুবাদে ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে । তাঁর কথায়, "আজ ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি । এটি হল 'নতুন ভারত', যা বিশ্বকে প্রবৃদ্ধির এক নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছে ৷ এই জাতীয় অগ্রযাত্রায় বাংলার কোনওভাবেই পিছিয়ে থাকা চলবে না । বাংলাকে জেগে উঠতে হবে; তাকে তার হারানো শক্তি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে । এটি মা দুর্গার পুণ্যভূমি । আমরা এর হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনব ৷"
মমতার পাল্টা বক্তব্য
রাজ্যপালের এই বক্তব্যের পরই উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে আয়োজিত এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী নাম উল্লেখ না করে তাঁকে কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "আমি তাঁর নাম নেব না । তবে তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি রাজ্যের সবচেয়ে বড় বাড়িতে বসবাস করেন । আজ তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন । পয়লা বৈশাখের শুভলগ্নে মানুষকে শুভেচ্ছা জানানোর পরিবর্তে তিনি আমাকে গালিগালাজ করেছেন ৷"
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই; এমন দাবি করে তিনি বলেন, "প্রথমত, আগে কখনওই কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি ৷ অথচ এখন, আপনারা (নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা) দায়িত্ব নেওয়ার পরেই কেবল হিংসা ঘটছে । এর দায়ভার নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের ওপরই বর্তাবে; কারণ বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি আর আমাদের হাতে নেই ।"
সব মিলিয়ে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থেকে সৌজন্য বিনিময় করলেও, রাজনৈতিক ময়দানে যে তিনি নয়া রাজ্যপালকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ, তা তাঁর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট । বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই রাজ্যপালকে পরোক্ষে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত বুঝিয়ে দিলেন যে, আগামী দিনে রাজভবনের যে কোনও 'অতিসক্রিয়তা' কড়া হাতে মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাজ্য সরকার । যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর হস্তক্ষেপের এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে আগামী দিনে ঘাসফুল শিবির যে রাজনৈতিকভাবে আরও আক্রমণাত্মক রূপ নেবে, তা বর্তমান পরিস্থিতি থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছে ।