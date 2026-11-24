হিংসার জন্য বদনাম হয়েছিল নকশালবাড়ির, ভারত এখন মাও-মুক্ত : রাজ্যপাল
Governor RN Ravi on Naxal Free India: মঙ্গলবার নকশালবাড়িতে আরএসএস পরিচালিত সারদা বিদ্যামন্দিরের অনুষ্ঠানে যোগদেন রাজ্যপাল আরএন রবি ৷
Published : November 24, 2026 at 8:53 PM IST
দার্জিলিং, 24 নভেম্বর: নকশাল আন্দোলনের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত নকশালবাড়ির মাটিতে দাঁড়িয়েই মঙ্গলবার ভারতকে মাওবাদী মুক্ত বলে ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । রাজ্যপাল জানান, একসময় সন্ত্রাসের কারণে নকশালবাড়ির বদনাম হয়েছিল ৷ কিন্তু আজকের সম্পূর্ণ মাওবাদী মুক্ত ভারত বিকশিত হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ।
রাজ্যের বিদ্যাভারতী (বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান)-র অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের যে কর্মসূচি রাজ্যপাল গ্রহণ করেছেন, নকশালবাড়ির সারদা বিদ্যামন্দির থেকেই তার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল । এদিন আরএসএস পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের (বিদ্যাভারতী হল আরএসএস শিক্ষা শাখা) প্রাঙ্গনে পৌঁছে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন এবং বিদ্যাভারতী স্কুলে পড়াশোনার জন্য তাদের শুভেচ্ছা জানান ।
মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্যপাল নকশালবাড়ির প্রসঙ্গ তোলেন ৷ যে নকশালবাড়ি থেকে কানু সান্যালের মতো নেতার অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান বলেন, ‘‘সারা বিশ্বের মানুষ নকশালবাড়ির কথা জানেন ৷ আজ থেকে 50 বছর আগে নকশালবাড়িতে ঘৃণা ছড়িয়ে অনেক বড় হিংসার কাজ করা হয়েছিল ৷ অনেক লোককে মারা হয় ৷ এর পর সেই ঘৃণা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ পরের কয়েক দশক দেশের অন্তত এক তৃতীয়াংশে এই ধরনের মাওবাদী কার্যকলাপ হয়েছিল ৷’’
রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘‘ নকশালবাড়িতে হিংসার অবসান হয়েছে ৷ এই পবিত্র ভূমিকে কুৎসিত বিচারধারার লোকেরা বদনাম করেছিল ৷ আজ পুরো ভারত গর্বিত যে দেশ মাওবাদীমুক্ত হয়েছে ৷’’
এর পর তিনি দেশের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনে আনেন । রাজ্যপাল উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর জাতির নামে দেশ ভাগ হয়েছিল এবং রাষ্ট্রবোধের অভাব দূর করতে পূর্বতন সরকারের কোনও সদর্থক ভূমিকা না থাকায় রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে ‘গরিবি হটাও’ স্লোগান চললেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি ৷ কিন্তু শেষ 10 বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচ থেকে প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে সারা ভারতে এক নতুন জাগরণ ঘটেছে ।
দেশের সার্বিক অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরে রাজ্যপাল জানান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত এখন অনেকটাই এগিয়ে । উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের নিরিখে দশ বছর আগে ভারত যেখানে বিশ্বে 76 নম্বরে ছিল, আজ তা ছ’নম্বরে উঠে এসেছে । রামমন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়েই নতুন ভারতের সূচনা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।
পাশাপাশি জাতীয় স্তোত্র ‘বন্দেমাতরম’-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি আক্ষেপ করেন, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও স্রেফ রাজনীতির স্বার্থে বন্দেমাতরমকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল । তবে বর্তমানে গোটা ভারতের মানুষ একযোগে বন্দেমাতরম গাইছেন এবং এর মাধ্যমেই বিকশিত ভারত নির্মিত হবে ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে রাজ্যপাল বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের মনের স্বর শুনতে পান বলেই দেশ আজ প্রগতির পথে ।’’ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আগামিদিনে ভারত বিশ্বে এক নম্বর স্থানে পৌঁছাবে এবং বিশ্বকল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে । এই বিকশিত ভারত গঠনের কাজে যুব সমাজকে এগিয়ে আসার এবং হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি ।
একই সঙ্গে পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে গণিতের প্রতি রুচি ও আগ্রহ বৃদ্ধির বিশেষ বার্তাও দেন রাজ্যপাল । এদিনের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।
আরও পড়ুন -