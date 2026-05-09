কবিগুরুর 166তম জন্মজয়ন্তী, ঠাকুরবাড়িতে রবি-স্মরণ রাজ্যপালের

কবিগুরুর 166তম জন্মজয়ন্তী, ঠাকুরবাড়িতে রবি-স্মরণ রাজ্যপালের
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : May 9, 2026 at 1:26 PM IST
কলকাতা, 9 মে: আজ 25 বৈশাখ ৷ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 166তম জন্মজয়ন্তী ৷ সকাল থেকেই শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রবি ঠাকুরের নাচে-গানে বিশ্বকবির জন্মদিন উদযাপনে মেতেছেন রাজ্যবাসী ৷ রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে চলছে কবি প্রণাম ৷ শনিবার রবি স্মরণ করেন রাজ্যপাল আরএন রবিও ৷ এদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক বাসভবন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যান তিনি ৷ রবি ঠাকুরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যপাল ।
আজকের এই বিশেষ দিনে রাজ্যপাল আরএন রবি বলেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে সমগ্র জাতি আজ তাঁর চরণে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে । ভারতের শাশ্বত সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা রূপে গুরুদেব জাতীয় চেতনা, মানবিক মর্যাদা ও চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শে প্রতিটি প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন । তাঁর সেই কালজয়ী দূরদৃষ্টি আমাদের-বিশেষত যুবসমাজের-পাথেয় হয়ে থাকুক; যাতে আমরা এক গর্বিত, প্রাজ্ঞ ও আত্মনির্ভর বাংলা নির্মাণ করতে পারি । এই নবজাগরণই প্রতিফলিত করবে 'সোনার বাংলা'র প্রকৃত স্বরূপ এবং 2047 সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারতের মহান লক্ষ্যে উপনীত হতে ভারতকে চালিত করবে ।"
অন্যান্যদের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থী কুণাল ঘোষও এদিন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যান । কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । একইসঙ্গে তিনি ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ।
এদিন সকালে থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হচ্ছে ৷ অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশ ৷ বাংলা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে সাজানো হয়েছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে সাধারণ মানুষও কবিগুরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হাজির হচ্ছে ঠাকুরবাড়িতে ৷ শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতেও রবীন্দ্রসঙ্গীত, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, উপাসনার মধ্যে দিয়ে কবিগুরুর জন্মদিন উদযাপিত হচ্ছে এদিন ৷
এদিকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয় ৷ 25 বৈশাখের বিশেষ দিনটিকে এই অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গে নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী-সহ তাঁর মন্ত্রিসভা ৷ এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফুল দিয়ে সজ্জিত রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীও কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান ৷