রাজ্যের 5 শীর্ষ পুলিশ-প্রশাসনিক কর্তাদের তলব রবির! প্রথম বৈঠকেই কড়া নির্দেশ রাজ্যপালের
বৃহস্পতিবার লোকভবনে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের এই পাঁচ শীর্ষকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল আরএন রবি৷
Published : March 19, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: ভোটের বাংলায় প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের পুলিশ-প্রশানসিক কর্তাদের বদলি করছে নির্বাচন কমিশন। ভিনরাজ্যে অবজারভার হিসেবেও পাঠানো হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে ময়দানে হাজির রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল আরএন রবি। বৃহস্পতিবার প্রথমবার রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। প্রথম বৈঠকেই প্রশাসনের আধিকারিকদের তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বলে লোকভবন সূত্রের দাবি। মূলত, ভোটের আগে রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ-প্রশাসনিক কর্তাদের ডেকে স্পষ্ট জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও রকম গাফিলতি মেনে নেওয়া হবে না।
লোকভবন সূত্রের দাবি, এদিন বৈঠকের জন্যে গতকাল বুধবার রাতেই খবর পৌঁছয় আধিকারিকদের কাছে। তারপর আজ বেলা সাড়ে বারোটায় বৈঠক শুরু হয়। প্রায় একঘণ্টার বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে মুখ্য সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) অজয় মুকুন্দ রানাডে এবং কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তিনি বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।
লোকভবন সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল সকল আধিকারিককে নির্দেশ দেন, "রাজ্যে আইনের শাসনের একটি সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুষ্কৃতী ও আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে।"
এদিকে, লোকভবন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে পদাধিকারী নেই বহুদিন। লোকভবনের তরফে পাঁচজন আধিকারিক চেয়ে আগেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল রাজ্য সরকারের কাছে। মূলত, লোকভবনে পড়ে টাকা কাজের গতি আনতে উদ্যোগী রাজ্যপাল আরএন রবি। এদিনের বৈঠকে সেই প্রসঙ্গটিও আলোচনায় এসেছে বলে লোকভবন সূত্রের দাবি। খুব দ্রুতই নবান্ন লোকভবনে পাঁচ আধিকারিক পাঠানো হবে বলে জানা যাচ্ছে।
উল্লেখ্য, গতকাল বুধবার বেলুড় মঠ পরিদর্শন করে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, মা সারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করেন রাজ্যপাল আরএন রবি। আগামিকাল, শুক্রবার উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগর যাওয়ার কথা রয়েছে।
প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন সিভি আনন্দ বোস৷ যেদিন সন্ধ্যায় তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন, সেদিন রাতেই রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে আরএন রবিকে পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হল৷ প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তা আরএন রবি ছিলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল৷ সেখান থেকেই তাঁকে বাংলায় রাজ্যপাল হিসেবে আনা হয়েছে৷