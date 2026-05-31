দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীতে শিলিগুড়িতে রাজ্যপাল, গণতন্ত্রে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বার্তা

দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীতে সাংবাদিকদের সম্মাননা ৷ শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি ৷

শিলিগুড়িতে রাজ্যপাল আরএন রবি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 5:50 PM IST

শিলিগুড়ি, 31 মে: বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী । সাংবাদিকতার মূল্যবোধ, সমাজে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং তথ্য পরিবেশনের গুরুত্বকে সামনে রেখেই আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি ।

রাজ্যপালের বার্তা

রাজ্যপাল এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন । রাজ্যপাল সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "সংবাদমাধ্যমের মূল দায়িত্ব হল সমাজের প্রকৃত চিত্রটি সাধারণ মানুষের সামনে নির্ভুলভাবে তুলে ধরা । তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি দূর করা এবং জনমনে বিভ্রান্তিহীন, সঠিক তথ্য প্রচার করাই আধুনিক সাংবাদিকতার মূল আদর্শ হওয়া উচিত ।"

দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী পালনে বিশেষ অতিথি রাজ্যপাল (নিজস্ব ছবি)

দেবর্ষি নারদকে বিশ্বের প্রথম সংবাদবাহক ও যোগাযোগের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, "তথ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে ঐতিহ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আধুনিক সাংবাদিকতার মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায় । সেই আদর্শকে সামনে রেখেই আজ সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।" তিনি উপস্থিত সকলকে মনে করিয়ে দেন যে, "দেশের যে কোনও প্রান্তের, যে কোনও ভাষার বা মতাদর্শের মানুষ আমরা হই না কেন, আমরা সকলেই এক ভারত মাতার সন্তান ।"

সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান

অনুষ্ঠানের অন্যতম মূল আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান । সংবাদ জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা সাংবাদিকদের 'দেবর্ষি নারদ সার্থক জীবন সম্মান 2026' প্রদান করা হয় । আয়োজকদের মতে, সংবাদমাধ্যমের নিরলস কাজ এবং জনস্বার্থে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে । অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন । সম্মাননা প্রাপ্ত সাংবাদিকদের পাশাপাশি উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যেও ছিল প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ।

সাংবিধানিক সংস্থার সমালোচনা রাজ্যপালের

পাশাপাশি, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাজ্যপাল আরএন রবি দেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতিবাচক মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, "স্বার্থের প্রয়োজনে সাংবিধানিক কাঠামোর অখণ্ডতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । আদালতের রায় নিজেদের বিপক্ষে গেলে প্রশ্ন তোলা বা নির্বাচনে হারের পর ইভিএম জালিয়াতির মতো ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা গণতন্ত্রের পরিপন্থী ।"

এছাড়া, বক্তৃতার অন্য একটি অংশে তিনি দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করেন । দেবর্ষি নারদ জয়ন্তীর এই আয়োজন ও রাজ্যপালের বার্তা উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক মহলে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে বলে মনে করছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনরা ।

