মাধ্যমিকের কৃতীদের সংবর্ধনা, '3ডি' মডেলেই লক্ষ্য হাসিলের বার্তা রাজ্যপালের
মাধ্যমিকে কৃতীদের ভগবত গীতা পড়ে নিজের জীবনে তা অনুকরণ করার কথা বলেন রাজ্যপাল আরএন রবি ।
Published : June 9, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: ড্রিম, ডিটারমিনেশন ও ডিসিপ্লিন-এই তিন পদ্ধতিতেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব ৷ মাধ্যমিকের কৃতী শিক্ষার্থীদের এভাবেই উদ্বুদ্ধ করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । বড় স্বপ্ন দেখা, দৃঢ়সংকল্প থাকা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে সময় ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট) স্বাস্থ্য এবং মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন তিনি ।
মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 131 জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা হয় লোকভবনে । প্রথম থেকে দশম স্থান প্রাপকদের শংসাপত্র ও মেডেল দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় । এই প্রথম রাজ্য লোকভবনের উদ্যোগে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্মান জানিয়ে উৎসাহিত করা হল । এদিন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পাশাপশি তাদের অভিভাবকদেরও মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় । গর্বিত মা-বাবা রাজ্যপাল আরএন রবি এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের সচিব বিনোদ কুমার এবং রাজ্যপালের সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।
এদিন উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য তাদের সঙ্গে ছবিও তোলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । এদিন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি বার্তালাপ করেন তিনি । পড়ুয়াদের তিনি পরামর্শ দেন যে, নিজের স্বপ্ন কোনও দিন ছোট রাখবে না । বড় স্বপ্ন দেখবে ।
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা উত্থাপন করে আরএন রবি বলেন, "আমার বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না । আমি আট কিলোমিটার দূরে স্কুলে যেতাম । রাতে যখন ঘুমাতাম, তখন আকাশের তারা দেখা যেত । আমাদের দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে আমি স্বপ্ন দেখলে সম্পূর্ণ করব । ব্যর্থতা কী আছে । যখন আপনি পরাজয়কে স্বীকার করে নেন, তখন ব্যর্থ হয় মানুষ । আপনার ব্যর্থতাকে পরাজয় বরণ না করে জয়ে পরিবর্তন করতে হবে । অনুশাসন মানে হচ্ছে নিয়ম মেনে সমস্ত কাজ করা । 6 থেকে 7 ঘণ্টা ঘুমানো । সময় মেনে ঘুমানো এবং সময় মতো উঠে যাওয়া জরুরি । যখন সকালে উঠলে তখন নিজের বেডকে নিজে থেকে পরিষ্কার করবে । বাকি 18 ঘণ্টায় নিয়ম মেনে চলতে হবে । সময়কে ধরে রাখতে হবে । কারণ একবার সময় যদি চলে যায় তাহলে আর ফিরে আসে না ।"
কীভাবে নিজের জীবনযাপন করবে ছাত্রছাত্রীরা তার মন্ত্র দিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । পড়াশোনার সঙ্গে মোবাইল ব্যবহারকে ডিজিটাল অ্যাডিকশন বলে আখ্যা দেন তিনি । তাঁর পরামর্শ, সময় নষ্ট এবং চোখের ক্ষতি ছাড়া মোবাইল ব্যবহার আর কিছু নয় । সময়কে অনুশাসনের সঙ্গে ব্যবহার করা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলেন তিনি ।
রাজ্যপাল বলেন, "পড়াশোনার পাশাপাশি জীবনে সুস্থ থাকতে হবে । একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে । আজকের দিনে মেয়েরা অনেক এগিয়ে রয়েছে ।" তিনটি ডি অর্থাৎ বিগ ড্রিম, ডিটারমিনেশন ও ডিসিপ্লিনের মন্ত্র পাঠ করালেন রাজ্যপাল । তিনি শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নমনীয় মনোভাব পোষণ করার পরামর্শ দেন এদিন । তিনি বলেন, "খুব বড় হতে হবে এবং দেশের জন্য বড় হতে হবে ।"
কীভাবে নিজের পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তার মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, তার জন্য পথপ্রদর্শন করলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । তিনি বলেন, "আমি যখন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম, তখন আমি ভগবত গীতা পড়তাম ।" ছাত্রছাত্রীদের ভগবত গীতা পড়ে নিজের জীবনে তা অনুকরণ করার কথা বলেন রাজ্যপাল আরএন রবি ।