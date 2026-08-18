প্রকাশ্যে উচ্চশিক্ষার 'ক্ষত' ! 'ক্লাসে না এসেও 80-90 শতাংশ উপস্থিতি কীভাবে ?' প্রশ্ন রাজ্যপালের
জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য শুধু পরীক্ষায় পাশ করানো নয় । পড়ুয়ার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উদ্যোগ এবং সৃজনশীলতা তৈরি করতে হবে ।
Published : August 18, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: ভর্তি হচ্ছেন পড়ুয়া । নিয়মমাফিক ফি-ও জমা পড়ছে । কিন্তু নিয়মিত ক্লাসে দেখা মিলছে না তাঁদের ! অথচ খাতায়-কলমে উপস্থিতির হার কখনও 80, কখনও 90 শতাংশ ! এই 'অসম্ভব' হিসেব নিয়েই সরাসরি প্রশ্ন তুললেন রাজ্যপাল আরএন রবি । জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 নিয়ে নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত দু’দিনের চিন্তন বৈঠকে রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সামনে তাঁর প্রশ্ন, "একজন পড়ুয়া নিয়মিত ক্লাসেই না এলে কী ভাবে 80 বা 90 শতাংশ উপস্থিতি পায় ?" রাজ্যপালের কথায়, "এটা খুবই অদ্ভুত ।"
বৈঠকে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানান, কোভিড-পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের নিয়মিত ক্লাসে না আসার প্রবণতা বেড়েছে । ভর্তি এবং ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা না থাকলেও শ্রেণিকক্ষে তাঁদের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে । অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, এনপিটিইএল কিংবা ভিডিয়ো লেকচারের সুযোগ থাকলেও সরাসরি শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠনের গুরুত্ব রয়েছে বলেই জানান তিনি । পড়ুয়াদের ফের নিয়মিত ক্লাসমুখী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও ওঠে আলোচনায় ।
সেই প্রসঙ্গেই রাজ্যপালের পাল্টা প্রশ্ন, উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হলে অনুপস্থিত পড়ুয়ারা কীভাবে নির্দিষ্ট শতাংশের শর্ত পূরণ করছেন ? তবে কোনও নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি তিনি । বরং সমস্যা নিয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন ।
আলোচনায় এর পরেই সামনে আসে উচ্চশিক্ষার আরও বড় সমস্যা-শিক্ষক ও কর্মীর ঘাটতি । নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিস্থিতি তুলে ধরে হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নন্দিনী সাহু জানান, রাজ্যে প্রায় 10টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অধিকাংশই কার্যত 'সিঙ্গল-স্টাফড'। এমনকি তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনিই একমাত্র কর্মরত ব্যক্তি বলে জানান তিনি ।
তবে নেতিবাচক দিক দিয়ে বক্তব্য শুরু করতে চাননি নন্দিনী । তিনি জানান, হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে চারটি ডিসিপ্লিন চালু হয়েছে। দ্বিতীয় সেমেস্টারে 178 জন পড়ুয়া রয়েছে এবং নতুন সেমেস্টারের ভর্তি প্রক্রিয়াও চলছে । কিন্তু তার পরেই সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বা অ্যাকাডেমিক কমিটি পাঠানো হোক । প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মী, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থা তৈরি করা হোক ।
এই বক্তব্যের পরই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমস্যাকে 'লিগ্যাসি সমস্যা' বলে উল্লেখ করেন রাজ্যপাল । তাঁর বক্তব্য, আগের সরকারের আমলে তৈরি হওয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকগুলিই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও লোকবল ছাড়াই চলছে । কোথাও হস্টেল ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলছে, কোথাও পরিত্যক্ত স্কুল বা হস্টেল ভবন ব্যবহার করা হচ্ছে । আবার কোথাও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নেই, একজনকেই কার্যত একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে ।
শুধু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নয়, গোটা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল । তাঁর বক্তব্য, কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শিক্ষক রয়েছেন, আবার কোথাও শিক্ষকই নেই । কোথাও পরিকাঠামো রয়েছে, কোথাও তার অভাব । অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আটকে রয়েছে। এই পরিস্থিতি বদলে একে অপরের সঙ্গে শিক্ষক, পরিকাঠামো এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি ।
আইআইটির উদাহরণ দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, কোনও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত পরিকাঠামো সব সময় ব্যবহার হয় না । অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরের পড়ুয়াদেরও কোর্সে যুক্ত করা সম্ভব। ফলে উচ্চশিক্ষায় 'সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার' এখন জরুরি । একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহযোগিতার পরিসর বাড়ানোর কথাও বলেন তিনি ।
আলোচনায় গবেষণা ও শিল্পের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগের বিষয়টিও গুরুত্ব পায় । রাজ্যপালের বক্তব্য, গবেষণা মানেই শুধু সরকারি অনুদানের অপেক্ষায় থাকা নয় । গবেষণা, উদ্ভাবন এবং ইনকিউবেশনকে উচ্চশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ করতে হবে । শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে হবে । দেশের বিভিন্ন আইআইটি যে ভাবে শিল্পের কাছ থেকে গবেষণার জন্য অর্থ ও প্রকল্প পাচ্ছে, সেই মডেল থেকেও শেখার পরামর্শ দেন তিনি ।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ থেকেও শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেন রাজ্যপাল । তাঁর বক্তব্য, বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া, শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নতুন কোর্স চালুর ক্ষেত্রে বেশি নমনীয় । সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো উচিত ।
বাংলার উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্য নিয়েও আত্মসমালোচনার সুর শোনা যায় রাজ্যপালের বক্তব্যে । তাঁর কথায়, এক সময় দেশের বৌদ্ধিক নেতৃত্বে বাংলার বিশেষ জায়গা ছিল । 'বাংলা আজ যা ভাবে, দেশ ভাবে আগামিকাল', এই প্রচলিত ধারণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত কয়েক দশকে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে । শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে উচ্চশিক্ষার সাফল্য বিচার করা যায় না বলেও সতর্ক করেন তিনি ।
পিএইচডি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান । রাজ্যে 16 হাজারের বেশি পড়ুয়া পিএইচডি করছেন, সংখ্যাটি শুনতে ভালো লাগলেও তাঁদের মধ্যে কত জন NET বা JRF-যোগ্য, কত জন প্রকৃত গবেষণার জন্য প্রস্তুত, সেই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি । তাঁর মতে, অনেক ক্ষেত্রে চাকরি না পেয়ে পড়ুয়ারা পিএইচডিতে ভর্তি হচ্ছেন । ফলে পিএইচডি যেন কেবল 'চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার জায়গা' না হয়ে ওঠে, সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ।
জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যপাল বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য শুধু পরীক্ষায় পাশ করানো নয় । পড়ুয়ার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, উদ্যোগ এবং সৃজনশীলতা তৈরি করতে হবে । কোনও একটি বিষয় বেছে নেওয়ার পর সারা জীবন সেই পথেই আটকে থাকতে হবে, এমন ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন । পড়ুয়ার নিজের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী বিষয় বদলানোর সুযোগ থাকা উচিত ।
বৈঠকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও জাতীয় স্তরে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের পক্ষে সওয়াল করেন । তাঁর বক্তব্য, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে । পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে বলে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। পরিকাঠামো তৈরি হবে, তার পর নতুন চাহিদা তৈরি হবে- এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে ।
তবে শুধু পড়ুয়া নয়, শিক্ষকদের উপস্থিতি নিয়েও কড়া বার্তা দেন মন্ত্রী । কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিয়মিত যাচ্ছেন কি না, পঠনপাঠন ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শিক্ষা দফতরের । তাঁর বক্তব্য, আর্থিক অনিয়মই শুধু অনিয়ম নয়, শিক্ষক ক্লাসে না যাওয়া, পড়ুয়ার নিয়মিত ক্লাস না করা, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়াও অনিয়মের মধ্যে পড়ে ।
ফলে নিউটাউনের দু'দিনের বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোচনা ছাপিয়ে সামনে এল রাজ্যের উচ্চশিক্ষার একেবারে ঘরের ছবি, ক্লাসে পড়ুয়ার অনুপস্থিতি, উপস্থিতির হিসেব নিয়ে প্রশ্ন, শিক্ষক-কর্মীর ঘাটতি, পরিকাঠামোর অভাব, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নড়বড়ে ভিত এবং গবেষণার মান নিয়ে উদ্বেগ । রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে অন্তত একটি জায়গায় যেন মিল স্পষ্ট: শুধু বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই উচ্চশিক্ষার প্রসার হয় না; তার ভিত মজবুত করতে শিক্ষক, পড়ুয়া, পরিকাঠামো এবং পঠনপাঠন, সব কিছুকেই একই সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে ।