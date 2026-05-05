বঙ্গভোটের পালাবদলের পরই নয়া সচিব পেলেন রাজ্যপাল, পৌঁছলেন কালীঘাটে

বঙ্গে গেরুয়া ঝড়ে সরকারের পালাবদল ঘটেছে ৷ আর সোমবার ফলঘোষণার পর নতুন সচিব পেলেন বাংলার রাজ্যপাল আরএন রবি ৷ মঙ্গলের সকালে পৌঁছলেন কালীঘাট মন্দিরে ৷

কালীঘাটে রাজ্যপাল
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 2:10 PM IST

কলকাতা, 5 মে: মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই মিটেছে বঙ্গভোট ৷ তারপর বঙ্গ দখল করেছে বিজেপি ৷ বাংলার পালাবদলে দিল্লিতে ধুতি-পাঞ্জাবীতে সজ্জিত হয়ে বিজেপির সদর দফতরে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা ৷ আর তার পরদিন বাঙালি সাজে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ৷ বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের সচিবও বদল করা হয়েছে ৷

গতকাল সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে রাজ্যপালের জন্যে সচিব নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যের পরিবহণ দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহনকে রাজ্যপালের সচিব করা হয়েছে। 2002 সালের এই আইএএস আধিকারিক গতকালই রাজ্যপালের সচিব পদে যোগ দিয়েছেন। এদিকে, আজ মঙ্গলবার সকালে সস্ত্রীক কালিঘাট মন্দিরে যান রাজ্যপাল আরএন রবি। তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মী রবি কালীঘাট মন্দিরে মা কালীর দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন ৷ পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ এবং রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রার্থনা জানান।

এদিকে ভোটের ফলাফল নিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবি বলেন, "আমার প্রিয় বঙ্গের ভাই ও বোনেরা, গণতন্ত্রের এই উৎসব অভূতপূর্ব উৎসাহে উদ্‌যাপন করার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সোনার বাংলা এবং বিকশিত ভারত 2047 গড়ে তোলার জন্য আপনাদের দৃঢ় সংকল্প ও অঙ্গীকারকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মা কালীর আশীর্বাদ যেন আমাদের সকলের উপর সদা বিরাজমান থাকে। বন্দে মাতরম!"

উল্লেখ্য, ভোটের আগেই বাংলায় রাজ্যপাল বদল হয়। নতুন রাজ্যপাল হিসাবে কলকাতার লোকভবনে শপথ নেন আরএন রবি। রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে সচিব পদে নিয়োগ চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তিনি। কিন্তু ভোট ঘোষণা হওয়া তা সম্ভব হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

সবমিলিয়ে রাজ্যের শাসকের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরেও ব্যাপক রদ বদল হতে চলেছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, নবান্ন লোক ভবনের যে সংঘাত চিরদিন দেখা যেত, সেই সংঘাত এবার আর হবে না বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কারণ কেন্দ্রে যেমন বিজেপি সরকার রয়েছে, রাজ্যর বিজেপি সরকার করছে। ফলে কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে তো রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই কাজ করবেন। এমনটাই অনুমান রাজনৈতিক মহলের একাংশের ৷

