নবম শিখগুরুর শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের মুখে মোদির দরাজ প্রশংসা
অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি চলে যান স্থানীয় গুরুদ্বারে ৷ সেখানেই পা রেখেছিলেন গুরু তেগ বাহাদুর ৷
Published : June 23, 2026 at 5:23 PM IST
মালদা, 23 জুন: তিনি কাশ্মিরি পণ্ডিতদের ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বাঁচাতে আত্মত্যাগ করেছিলেন ৷ ধর্ম রক্ষার যুদ্ধে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নিজের জীবন বিসর্জনও দিয়েছিলেন ৷ এসব কারণে তিনি ভারতের রক্ষক হিসাবে পরিচিত ৷ মঙ্গলবার ছিল সেই শিখ ধর্মের নবম গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবস ৷ সেই উপলক্ষে দেশের 60টি জায়গায় এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মালদায় সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কেন্দ্রের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৷ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এদিন সকালে মালদায় পৌঁছন রাজ্যপাল আরএন রবি ৷
এদিন সকালে তিনি পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাইস্কুলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ নিজের বক্তব্যে বর্তমান ভারতের অবস্থানের কথা তুলে ধরেন ৷ উন্মুক্ত প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ এই অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি চলে যান স্থানীয় গুরুদ্বারে ৷ সেখানেই পা রেখেছিলেন গুরু তেগ বাহাদুর ৷ যদিও এদিন গুরুদ্বারে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল ৷
এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তরফে অধিকর্তা আশিস গিরি বলেন, "গুরু তেগ বাহাদুরের পদস্পর্শধন্য মালদার পবিত্র ভূমিতে তাঁর 350তম শহিদ বার্ষিকী উদযাপন করা হল ৷ নবম শিখগুরু দেশের যে 60টি স্থান পরিদর্শন করেছিলেন তার মধ্যে মালদা অন্যতম ৷ আজ ওই 60টি জায়গাতেই তাঁর আত্মবলিদান দিবস পালিত হচ্ছে ৷ শুধু নিজের ধর্ম নয়, একইসঙ্গে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে কীভাবে আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই বিষয়টি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ৷ এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য, সারা দেশে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা ৷ ভারত বহু ধর্ম, বহু ভাষার দেশ ৷ একথা আমরা যেন কেউ ভুলে না যাই ৷ আজ এখানে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে আমরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলাম ৷ মালদা ছাড়া রাজ্যের কোথাও এই অনুষ্ঠান হচ্ছে না ৷ তবে পূর্বাঞ্চলে রাঁচিতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে ৷"
নিজের বক্তব্যে রাজ্যপাল বলেন, "একসময় ধর্মের নামে ভারতকে বিভাজন করা হয়েছে ৷ এখন কিছু লোক স্বপ্ন দেখছে, ভারতকে আরও টুকরো করবে ৷ যখন ভারত বিভাজন হয়েছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানে এক তৃতীয়াংশ মানুষ অমুসলিম ছিল ৷ এদের সংখ্যা কমতে কমতে আজ আট শতাংশের নীচে নেমে এসেছে ৷ বাকি লোকগুলোর কী হল ? হয় তাদের মেরে ফেলা হয়েছে অথবা ধর্মান্তরণ করা হয়েছে ৷ আজ ওই দেশে ধর্মান্ধতা তার উগ্র রূপ দেখাচ্ছে ৷ তার প্রভাব আমাদের উপরেও পড়ছে ৷ কারণ, আমরা পড়শি ৷ আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে ৷ বিশ্ববন্ধুত্ব হল ভারতের পরিচিতি ৷ ভারতের পরিচয় আর সংস্কৃতি এই দর্শনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ৷ তাই এসব অশুভ শক্তিকে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে ৷ আমরা সেটা অবশ্যই করব ৷"
রাজ্যপাল আরও বলেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে দেশে এমন একজন নেতৃত্ব রয়েছেন যিনি ভারতকে চেনেন ৷ নরেন্দ্র মোদি ভারতের আত্মাকে চেনেন ৷ সম্ভবত তিনি প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশের আটশো গ্রামের প্রতিটিতে অন্তত একটি রাত অতিবাহিত করেছেন ৷ তিনি ভারতকে, ভারতের সংস্কৃতি ও চেতনাকে বোঝেন ৷ এর জন্যই ভারত দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগোচ্ছে ৷ ইংরেজরা এদেশে আসার আগে ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ ৷ বিশ্বের 30 শতাংশের বেশি অর্থনীতি ভারতেরই ছিল ৷ রেকর্ড সেটাই বলছে ৷ ব্রিটিশ শাসনে আমরা ষষ্ঠস্থানে চলে আসি ৷ 1947 সালের পর থেকে আমরা পেছোতে শুরু করি ৷ 2014 সালে আমাদের জায়গা ছিল 10 নম্বরে ৷ পাকিস্তানের মতো ছোট একটি দেশ আমাদের দেশের একটা বড় অংশ দখল করে বসে ৷ আর আমরা কখনও ইউনাইটেড নেশন, কখনও শান্তির দোহাই দিতে থাকি ৷ আমরা নিজেদের ফৌজকে হতাশাগ্রস্ত করে দিই ৷ এর পরিণাম আমাদের ভুগতে হয়েছে ৷ আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ৷ এখন বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতের অর্থনীতি ৷ ভারত এখন পৃথিবীর গ্রোথ ইঞ্জিন ৷"
এদিন নিজের বক্তব্যে বালাকোট থেকে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গও তুলে ধরেন রাজ্যপাল ৷ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান আমাদের উপর হামলা চালিয়ে গিয়েছে ৷ সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে ৷ 26/11 হয়েছে ৷ 8-10 জন সন্ত্রাসবাদী প্রায় 60 ঘণ্টা ধরে গোটা দেশকে লজ্জিত করেছে ৷ এর কয়েকমাস পর পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা চুক্তি সই করেছি, দুই দেশ সন্ত্রাসের শিকার ৷ এটা কী হল ? এখন সেই পরিস্থিতি নেই ৷ পাকিস্তান যখন পুলওয়ামা ঘটিয়েছে, আমরা বালাকোটে তার জবাব দিয়েছি ৷ তাদের ঘরে ঢুকে মেরেছি ৷ ওরা পহেলগাঁও করলে আমরা অপারেশন সিঁদুরে প্রত্যাঘাত করেছি ৷ যার আঘাত এখনও হজম করতে পারেনি পাকিস্তান ৷ এটাই আমাদের গুরুদের শিক্ষা ৷ শাস্ত্রে এগিয়ে যাও ৷ কিন্তু শস্ত্রে পিছিয়ে থেকো না ৷ আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি স্কুল-কলেজে গুরু তেগ বাহাদুর নিয়ে চর্চা হোক ৷ শিখ গুরুদের সাহস নিয়ে চর্চা হোক ৷"