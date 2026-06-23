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নবম শিখগুরুর শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের মুখে মোদির দরাজ প্রশংসা

অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি চলে যান স্থানীয় গুরুদ্বারে ৷ সেখানেই পা রেখেছিলেন গুরু তেগ বাহাদুর ৷

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নবম শিখগুরুর শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের মুখে মোদির দরাজ প্রশংসা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 5:23 PM IST

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মালদা, 23 জুন: তিনি কাশ্মিরি পণ্ডিতদের ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বাঁচাতে আত্মত্যাগ করেছিলেন ৷ ধর্ম রক্ষার যুদ্ধে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নিজের জীবন বিসর্জনও দিয়েছিলেন ৷ এসব কারণে তিনি ভারতের রক্ষক হিসাবে পরিচিত ৷ মঙ্গলবার ছিল সেই শিখ ধর্মের নবম গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবস ৷ সেই উপলক্ষে দেশের 60টি জায়গায় এদিন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মালদায় সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কেন্দ্রের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৷ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এদিন সকালে মালদায় পৌঁছন রাজ্যপাল আরএন রবি ৷

এদিন সকালে তিনি পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাইস্কুলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৷ নিজের বক্তব্যে বর্তমান ভারতের অবস্থানের কথা তুলে ধরেন ৷ উন্মুক্ত প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ এই অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি চলে যান স্থানীয় গুরুদ্বারে ৷ সেখানেই পা রেখেছিলেন গুরু তেগ বাহাদুর ৷ যদিও এদিন গুরুদ্বারে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল ৷

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নবম শিখগুরুর শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল (নিজস্ব চিত্র)

এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তরফে অধিকর্তা আশিস গিরি বলেন, "গুরু তেগ বাহাদুরের পদস্পর্শধন্য মালদার পবিত্র ভূমিতে তাঁর 350তম শহিদ বার্ষিকী উদযাপন করা হল ৷ নবম শিখগুরু দেশের যে 60টি স্থান পরিদর্শন করেছিলেন তার মধ্যে মালদা অন্যতম ৷ আজ ওই 60টি জায়গাতেই তাঁর আত্মবলিদান দিবস পালিত হচ্ছে ৷ শুধু নিজের ধর্ম নয়, একইসঙ্গে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে কীভাবে আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই বিষয়টি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ৷ এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য, সারা দেশে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা ৷ ভারত বহু ধর্ম, বহু ভাষার দেশ ৷ একথা আমরা যেন কেউ ভুলে না যাই ৷ আজ এখানে রাজ্যপালের উপস্থিতিতে আমরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলাম ৷ মালদা ছাড়া রাজ্যের কোথাও এই অনুষ্ঠান হচ্ছে না ৷ তবে পূর্বাঞ্চলে রাঁচিতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে ৷"

নিজের বক্তব্যে রাজ্যপাল বলেন, "একসময় ধর্মের নামে ভারতকে বিভাজন করা হয়েছে ৷ এখন কিছু লোক স্বপ্ন দেখছে, ভারতকে আরও টুকরো করবে ৷ যখন ভারত বিভাজন হয়েছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানে এক তৃতীয়াংশ মানুষ অমুসলিম ছিল ৷ এদের সংখ্যা কমতে কমতে আজ আট শতাংশের নীচে নেমে এসেছে ৷ বাকি লোকগুলোর কী হল ? হয় তাদের মেরে ফেলা হয়েছে অথবা ধর্মান্তরণ করা হয়েছে ৷ আজ ওই দেশে ধর্মান্ধতা তার উগ্র রূপ দেখাচ্ছে ৷ তার প্রভাব আমাদের উপরেও পড়ছে ৷ কারণ, আমরা পড়শি ৷ আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে ৷ বিশ্ববন্ধুত্ব হল ভারতের পরিচিতি ৷ ভারতের পরিচয় আর সংস্কৃতি এই দর্শনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ৷ তাই এসব অশুভ শক্তিকে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে ৷ আমরা সেটা অবশ্যই করব ৷"

রাজ্যপাল আরও বলেন, "আমাদের সৌভাগ্য যে দেশে এমন একজন নেতৃত্ব রয়েছেন যিনি ভারতকে চেনেন ৷ নরেন্দ্র মোদি ভারতের আত্মাকে চেনেন ৷ সম্ভবত তিনি প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশের আটশো গ্রামের প্রতিটিতে অন্তত একটি রাত অতিবাহিত করেছেন ৷ তিনি ভারতকে, ভারতের সংস্কৃতি ও চেতনাকে বোঝেন ৷ এর জন্যই ভারত দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগোচ্ছে ৷ ইংরেজরা এদেশে আসার আগে ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ ৷ বিশ্বের 30 শতাংশের বেশি অর্থনীতি ভারতেরই ছিল ৷ রেকর্ড সেটাই বলছে ৷ ব্রিটিশ শাসনে আমরা ষষ্ঠস্থানে চলে আসি ৷ 1947 সালের পর থেকে আমরা পেছোতে শুরু করি ৷ 2014 সালে আমাদের জায়গা ছিল 10 নম্বরে ৷ পাকিস্তানের মতো ছোট একটি দেশ আমাদের দেশের একটা বড় অংশ দখল করে বসে ৷ আর আমরা কখনও ইউনাইটেড নেশন, কখনও শান্তির দোহাই দিতে থাকি ৷ আমরা নিজেদের ফৌজকে হতাশাগ্রস্ত করে দিই ৷ এর পরিণাম আমাদের ভুগতে হয়েছে ৷ আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ৷ এখন বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ভারতের অর্থনীতি ৷ ভারত এখন পৃথিবীর গ্রোথ ইঞ্জিন ৷"

এদিন নিজের বক্তব্যে বালাকোট থেকে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গও তুলে ধরেন রাজ্যপাল ৷ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তান আমাদের উপর হামলা চালিয়ে গিয়েছে ৷ সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছে ৷ 26/11 হয়েছে ৷ 8-10 জন সন্ত্রাসবাদী প্রায় 60 ঘণ্টা ধরে গোটা দেশকে লজ্জিত করেছে ৷ এর কয়েকমাস পর পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা চুক্তি সই করেছি, দুই দেশ সন্ত্রাসের শিকার ৷ এটা কী হল ? এখন সেই পরিস্থিতি নেই ৷ পাকিস্তান যখন পুলওয়ামা ঘটিয়েছে, আমরা বালাকোটে তার জবাব দিয়েছি ৷ তাদের ঘরে ঢুকে মেরেছি ৷ ওরা পহেলগাঁও করলে আমরা অপারেশন সিঁদুরে প্রত্যাঘাত করেছি ৷ যার আঘাত এখনও হজম করতে পারেনি পাকিস্তান ৷ এটাই আমাদের গুরুদের শিক্ষা ৷ শাস্ত্রে এগিয়ে যাও ৷ কিন্তু শস্ত্রে পিছিয়ে থেকো না ৷ আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি স্কুল-কলেজে গুরু তেগ বাহাদুর নিয়ে চর্চা হোক ৷ শিখ গুরুদের সাহস নিয়ে চর্চা হোক ৷"

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GOVERNOR PRAISES PM MODI
NINTH SIKH GURU
রাজ্যপাল আরএন রবি
নবম শিখগুরুর শহিদ দিবস
GOVERNOR R N RAVI

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