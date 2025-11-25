ট্রেনে আলাপ থেকে নিমন্ত্রণ, শিক্ষিকার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে স্কুলে পৌঁছলেন রাজ্যপাল

ট্রেনে আলাপ থেকে নিমন্ত্রণ, শিক্ষিকার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে স্কুলে পৌঁছলেন রাজ্যপাল
ট্রেনে এক স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ৷ তাঁকে স্কুলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শিক্ষিকা ৷
Published : November 25, 2025 at 8:06 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 25 নভেম্বর: ট্রেন সফরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক শিক্ষিকার ৷ তিনি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ এসএন হাই স্কুলের শিক্ষিকা চন্দ্রাণী হালদার ৷ তাঁকে স্কুলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ৷ সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান ৷ মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে নির্ধারিত কর্মসূচি সেরে হঠাৎ এসএন গার্লস হাইস্কুলে পৌঁছে সবাইকে অবাক করে দেন সিভি আনন্দ বোস ৷
নদিয়া থেকে ট্রেন সফরে জিয়াগঞ্জ আসার সময় এসএন হাই স্কুলের শিক্ষিকা চন্দ্রাণী হালদারের সঙ্গে রাজ্যপালের পরিচয় হয়েছিল ৷ পরিচয় পর্বে তিনি তাঁর স্কুলের কথা বলেছিলেন ৷ স্কুলে আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষিকা নিজেও জানতেন না কথা রেখে স্কুলে আসবেন রাজ্যপাল ৷
তাঁর আবির্ভাবে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নেওয়া হয় ৷ স্কুলের উন্নয়নের জন্য দু'লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যর কথা দিয়েছেন তিনি ৷ চন্দ্রাণী হালদার বলেন, "স্কুলে পরীক্ষা চলছিল ৷ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ রাজ্যপাল খুব খুশি ৷ আমরা ভাবতেও পারিনি তিনি আমাদের স্কুলে আসবেন ৷"
এক শিক্ষিকা বলেন, "হঠাৎ করেই আমাদের স্কুলে এসেছেন ৷ আমরা অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ স্কুলে পরীক্ষা চলছে ৷ মেয়েরা অপেক্ষা করছে ৷ অভিভাবকরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ৷ সবাই খুশি ৷" রাজ্যপালও সোশাল মিডিয়ায় স্কুলের ছবি পোস্ট করেছেন ৷
সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের আমন্ত্রণে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস ৷ সেই আমন্ত্রণ সেরে নির্ধারিত সূচির বাইরে গিয়ে স্কুল শিক্ষিকার আমন্ত্রণে জিয়াগঞ্জের স্কুলটিতে যান ৷ সেখানে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ এক বৃদ্ধাকে একটি চাদরও উপহার দেন ৷
Hon’ble Governor interacting with the children and staff of S. N. Girls’ High School in Murshidabad. pic.twitter.com/8TScvcIpxR— Jana Raj Bhavan Media Cell (@BengalGovernor) November 25, 2025
এদিন হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেসে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে নামেন তিনি ৷ সেখানে তাঁকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ৷ এরপর বহরমপুর সার্কিট হাউজে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় ৷ সেখান থেকে জিয়াগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি ৷ সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং জিয়াগঞ্জে মহাবীর জৈন মিউনিসিপ্যাল হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ৷ তাঁর মিউজিক ব্যান্ড থিয়েটারের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ৷