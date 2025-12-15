ETV Bharat / state

মেসি-কাণ্ডে মমতাকে কাঠগড়ায় তুলে দিল্লিতে রিপোর্ট দিতে পারেন রাজ্যপাল, খবর সূত্রের

যুবভারতীকাণ্ডে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ পুলিশ ৷ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ এমনটাই সোমবার মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল ৷

Governor CV Ananda Bose
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 15, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ তিনি দিল্লিতে যে রিপোর্ট দিতে চলেছেন, তাতে সম্ভবত থাকতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ৷ কারণ তিনি পুলিশ মন্ত্রীও ৷ তাই পুলিশের ব্যর্থতার দায় তাঁর উপর বর্তায় বলে মনে করেছেন রাজ্যপাল ৷

লোকভবন সূত্রে খবর, সল্টলেক স্টেডিয়ামের ঘটনায় রাজ্যপাল বিস্মিত ও মর্মাহত । তিনি মনে করেন, এই পরিস্থিতির জন্য আয়োজকরা কোনোভাবেই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না । পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ । পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ফলে সরকার এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্বেও রয়েছেন, তিনি ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছেন । এই ব্যর্থতার কারণে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে 13 ডিসেম্বর অন্ধকার অধ্যায় হয়ে থাকবে ।

মেসি-কাণ্ডে মমতাকে কাঠগড়ায় তুলে দিল্লিতে রিপোর্ট দিতে পারেন রাজ্যপাল, খবর সূত্রের (ইটিভি ভারত)

সোমবার কলকাতার লোকভবনে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, "ওইদিন যা ঘটেছিল কোনোটাই ঘটা উচিত হয়নি । ম‍্যানেজমেন্ট এবং সিস্টেমের ফেলিওর হয়েছে । এটা আশ্চর্যের যে এত বড় অনুষ্ঠানের জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ছিল না । স্টেডিয়াম পাবলিক প্রপার্টি । সেটা ভাঙচুর করা হয়েছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেদিন ওখানে যে অফিসাররা দায়িত্বে ছিলেন, তারা কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।"

যুবভারতীর অনুষ্ঠানে সেদিন উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও ৷ তাঁকেও তদন্তের আওতায় আনার দাবি উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে রাজ্যপাল বলেন, "এ বিষয়ে যা জানানোর আমি আলাদাভাবে সাংবিধানিক প্রধানদের জানাব । তারপর এই নিয়ে আমি জনসমক্ষে কোনও মন্তব্য করব ৷"

রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পরিদর্শনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন বলে জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল । এদিনও তাঁর মুখে একই কথা শোনা গেল ৷ তিনি বলেন, "আজ আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেব । রাজ‍্য সরকারকে কিছু কিছু সাজেশন দেব । একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । যে হিমশৈলের চূড়া মাত্র । এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রেফতার করতে হবে ।"

লোকভবন সূত্রে খবর, শনিবারের ঘটনার পর রাজ্যপাল বিচারবিভাগীয় তদন্ত-সহ রাজ্যকে 12টি সুপারিশ করেছেন । সেগুলি হল-

  1. এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ প্রদান
  2. অনুষ্ঠান আয়োজককে অবিলম্বে গ্রেফতার
  3. সাধারণ মানুষকে টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত
  4. ভবিষ্যতের জন্য-বৃহৎ জনসমাগমের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) জারি
  5. দর্শকদের বিমা করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ, যার প্রিমিয়াম বহন করবে আয়োজক সংস্থা
  6. অনুষ্ঠানের সময় পর্যাপ্ত সংখ্যক র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (RAF) মোতায়েন
  7. অনুমোদন দেওয়ার আগে এ ধরনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই
  8. কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমান্তরাল ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ
  9. স্টেডিয়ামের আশপাশে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরদারিতে ড্রোন ব্যবহার
  10. জনসমাগম ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির ব্যবহার
  11. আয়োজকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা
  12. ঘটনার ফলে সরকারি সম্পত্তির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ আয়োজকের কাছ থেকে আদায় করতে হবে

রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "মেসির নাম ব্যবহার করে কিছু বেসরকারি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকে পণ্য করে দ্রুত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছে ৷ এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নিন্দনীয় । পুলিশের দায়িত্ব ছিল তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা এবং লক্ষ লক্ষ মেসি-ভক্তের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা, যারা অন্তত দূর থেকে হলেও তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়কে এক ঝলক দেখার আশায় এসেছিলেন ।"

TAGGED:

GOVERNOR ON YUVA BHARATI INCIDENT
MESSI INCIDENT
যুবভারতী
মেসির অনুষ্ঠান
GOVERNOR CV ANANDA BOSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.