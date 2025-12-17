যুবভারতী-কাণ্ড: VIP সংস্কৃতির বদলে অনাথ-প্রবীণ-দরিদ্রদের বিশেষ পাসের দাবি রাজ্যপালের
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস প্রতিটি স্টেডিয়ামে অন্তত 1000টি আসন অনাথ-প্রবীণ-দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষণের আর্জি জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে ৷
Published : December 17, 2025 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতী-কাণ্ডের পর ভিআইপি সংস্কৃতি নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । রাজ্য সরকারকে ভিআইপি সংস্কৃতি বন্ধ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি ।
লোকভবন সূত্রে খবর, শুধু তাই নয়, রাজ্যের প্রতিটি স্টেডিয়ামে দরিদ্র-প্রবীণ-অনাথ শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার আর্জি জানিয়েছেন রাজ্যপাল ৷ তার জন্য ভিআইপি সংস্কৃতির পরিবর্তে অনাথ শিশু, প্রবীণ, অসুস্থ ও দরিদ্রদের জন্য বিশেষ পাস চালু করার দাবিও রেখেছেন তিনি । যাতে, প্রতিটি স্টেডিয়ামে অন্তত 1000টি আসন এই শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত থাকে । রাজ্যপাল মনে করেন, তবেই প্রকৃত মানবিকতা বজায় থাকবে ৷ পাশাপাশি যুবভারতী-কাণ্ডে যাঁরা প্রকৃত দোষী তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
মূলত বঙ্গের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ শহর কলকাতাকে ফুটবলের পীঠস্থান বলেই মানেন । কিন্তু গত 13 ডিসেম্বর বিশ্ব বিখ্যাত ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির সফরকে ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি । মঙ্গলবার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ৷ তাঁর সেই ইস্তফা গ্রহণও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এদিকে যুবভারতীর ঘটনায় চরম অব্যবস্থাপনায় সাধারণ মানুষ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন । যে কারণে ঘটনার প্রতিকার চেয়ে লোকভবনে বহু অভিযোগ এসেছে বলে সূত্রের দাবি । লোকভবনের এক পদাধিকারী বলেন, "রাজ্যপাল বিভিন্ন মহল থেকে একাধিক অভিযোগ পেয়েছেন । ক্রমাগত ফোন ও ই-মেইল পাঠিয়ে ফুটবলপ্রেমীরা অভিযোগ করেন । ওইদিন অনুষ্ঠানের সর্বত্র চরম খামখেয়ালিপনা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ।"
ঘটনার আগের দিন রাতে টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সাধারণের অভিযোগ সম্পর্কে একাধিক বার্তা লোকভবন থেকে রাজ্য সরকারকে পাঠানো হয়েছিল । তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, সাধারণের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে মেসি ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না । কারণ টিকিটের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে । এমন কেন হচ্ছে ? কেন সাধারণ মানুষকে তাঁদের প্রিয় তারকাকে দেখতে এত সমস্যায় পড়তে হবে ? ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে জানতে চান ।
শুধু তাই নয়, মেসির এই সফর থেকে কোনও বেসরকারি ব্যক্তি কেন আর্থিক লাভ করছেন ? কেন সাধারণ মানুষকে মেসিকে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ? সে বিষয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে ।
রাজ্যপালের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ আধিকারিক বলেন, "বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির উপস্থিতির সময় তোলা ছবি ও ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে - জনপ্রতিনিধি, অসংবেদনশীল ভিআইপি, তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং তথাকথিত 'ভিআইপি পাস' ও 'ক্লোজ প্রক্সিমিটি পাস' ধারীরা মাঠে ভিড় জমিয়ে ফেলেন । যে পাসগুলিতে রাজ্য ক্রীড়া দফতরের সিল অথবা পুলিশের স্বাক্ষর ছিল । এ কারণেই মেসি মাঠে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শতাধিক ব্যক্তি-রাজনীতিবিদ, সরকারি আধিকারিক, সেলিব্রিটি ও নিরাপত্তাকর্মী মাঠে নেমে পড়েন ।"
তিনি আরও বলেন, "এর ফলে দৃশ্যমানতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় এবং সময়সূচি ভেঙে পড়ে । হাজার হাজার দর্শক তাঁদের প্রিয় তারকাকে এক ঝলকও দেখতে পাননি । সেলফি ও অটোগ্রাফের জন্য ভিআইপি এবং তাঁদের অনুসারীদের উন্মত্ত হুড়োহুড়িতে মেসি নিজেও বিস্মিত হয়ে পড়েন । কারণ, একজন জনগণের নায়ক জনগণকেই ভালোবাসেন । আনন্দের আবহ দ্রুত রূপ নেয় ক্ষোভে । মানুষ চায় এই অসংবেদনশীল 'ভিআইপি ও হ্যাঙ্গার-অন সংস্কৃতি' বন্ধ হোক । এর পরিবর্তে অনাথ শিশু, প্রবীণ, অসুস্থ ও দরিদ্রদের জন্য বিশেষ পাস চালু করা হোক । প্রতিটি স্টেডিয়ামে অন্তত 1000টি আসন এই শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত থাকুক, এটাই হবে প্রকৃত মানবিকতা ।"