উত্তরপ্রদেশ-বাংলার মেলবন্ধনে উদ্যোগী রাজ্যপাল, মমতার বঙ্গে কি যোগী-মডেল গ্রহণযোগ্য হবে
বুধবার লউনউ-তে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস৷ সেখানে এই নিয়ে আলোচনা হয়৷
Published : November 6, 2025 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-সহ একাধিক বিষয়ে মেলবন্ধন ঘটাতে চান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস৷ গতকাল বুধবার লখনউ-তে তিনি দেখা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে৷ সেই সাক্ষাতের সময়ই বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে৷
এই উদ্যোগের পোশাকি নাম, ‘ইউপি-বেঙ্গল কালচার ট্রেল’ (UP-Bengal Culture Trail)৷ এক্ষেত্রে কলকাতার রাজভবনের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতি-সহ একাধিক বিষয়ে মেলবন্ধন ঘটানোর কাজ করা হবে৷
এই বিষয়ে রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল শিল্প, ক্রীড়া ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার সাংস্কৃতিক সংহতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা। উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার শিল্পী, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে একাধিক সাংস্কৃতিক বিনিময় ও যৌথ কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।"
উল্লেখ্য, 2022 সালের নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস৷ ফলে চলতি মাসেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে তাঁর তিনবছর পূর্ণ হতে চলেছে৷ এই তিন বছরের সময়কালে রাজ্যপালকে একাধিকবার ভিন্নপথে হাঁটতে দেখা গিয়েছে৷
রাজভবন সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিকস্তরে বাঙালির ক্রীড়াকে পৌঁছাতে চান রাজ্যপাল। সেই কারণে রাজভবনে স্পোর্টস সেল খোলা হয়েছে। রাজভবনের চিফ অফ স্টাফ তথা প্রাক্তন আইএএস এসকে পট্টনায়ক সেই সেলের দায়িত্ব রয়েছেন। বাংলার ক্রীড়া প্রেমী, পেশাদারদের এই সেলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল। যাতে বাংলার ছেলে-মেয়েরা আন্তর্জাতিকস্তরে অর্থাৎ অলিম্পিকের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে এবং জয় হাসিল করতে পারে।
রাজভবনের এক পদাধিকারী বলেন, "রাজ্যপাল সমস্ত ক্রীড়াবিদ, যুবসমাজ এবং নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার এবং খেলাধূলা ও শারীরিক সুস্থতাকে জীবনের একটি উপায় হিসেবে প্রচার করার আহ্বান জানিয়েছেন।" তাছাড়া রাজ্যপাল হয়ে আসার পর বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে সিভি আনন্দ বোসকে৷ বাংলা ভাষা শিখবেন বলে তাঁর হাতেখড়ির অনুষ্ঠানও ঘটা করে হয়েছিল৷
রাজভবন সূত্রে খবর, শুধু তাই নয়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সাহিত্যপ্রেমী। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ নিয়ে তিনি একাধিক বই লিখেছেন। এরাজ্যে তো বটেই দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তিনি ডাক পান। এই প্রেক্ষাপটেই এবার পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চান তিনি৷
কিন্তু বিষয়টি এতটা সহজ হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল৷ তার কারণ, দুই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি৷ পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস৷ আর উত্তরপ্রদেশে বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে৷ সেই সরকারের প্রধান যোগী আদিত্যনাথের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে যেমন বিজেপি প্রশংসায় সরব হয়, তেমনই সমালোচনা করা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে৷ বিশেষ করে এনকাউন্টার কিংবা বুলডোজার নীতি নিয়ে শাসক দল বারবার নিশানা করে বিজেপিকে।
এর মধ্যে রাজ্যপালের এই উদ্যোগ বিজেপি নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাবে৷ কিন্তু শাসক দল কি জানাবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন৷