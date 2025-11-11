আমাদের গণতন্ত্র শক্তিশালী, এই পরিস্থিতি থেকে আমরা ঘুরে দাঁড়াব: রাজ্যপাল
দিল্লির গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দেশের সরকারের উপর ভরসা রাখার আবেদন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ৷ দেশবাসীর নিরাপত্তা প্রধান গুরুত্ব, মন্তব্য রাজ্যপালের ৷
Published : November 11, 2025 at 5:02 PM IST
দুর্গাপুর, 11 নভেম্বর: সোমবার সন্ধেয় দেশের রাজধানীতে ভয়াবহ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ যা সন্ত্রাসবাদী হামলা বলেই মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ৷ এই ঘটনায় ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ভরসা রাখতে বললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ তাঁর বার্তা, ভারতের গণতন্ত্র এবং দেশে শক্তিশালী সরকার রয়েছে ৷ কঠিন এই পরিস্থিতি থেকে দেশ দ্রুত ঘুরে দাঁড়াবে ৷
মঙ্গলবার সকালে বাঁকুড়ার একটি কলেজের কনভোকেশনে যোগ দিতে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ তিনি কলকাতা থেকে সেনার বিশেষ বিমানে অন্ডাল বিমানবন্দরে নামেন ৷ সেখান থেকে সড়কপথে বাঁকুড়ার কলেজে যান ৷ অন্ডালে নামার পর রাজ্যপাল দিল্লির গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার নিন্দা ও শোকপ্রকাশ করেন ৷
রাজ্যপাল বলেন, "অত্যন্ত অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক ঘটনা ৷ আমাদের দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্র এবং বলিষ্ঠ একটি সরকার রয়েছে ৷ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সরকার যা-যা করার তা করছে ৷ এর বিরুদ্ধে যা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার, নিশ্চিতভাবে সরকার তা করবে ৷ আমাদের দেশের জনগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ তার জন্য যে যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সরকার তা নেবে ৷"
উল্লেখ্য, লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের বাইরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত 12 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তের পর দিল্লি পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিস্ফোরণে ব্যবহার হওয়া আই-20 গাড়িটি চালাচ্ছিল পুলওয়ামার বাসিন্দা পেশায় চিকিৎসক উমর মহম্মদ ৷ সূত্রের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকের যোগ পাওয়া গিয়েছে ৷
দিল্লির এই বিস্ফোরণের ঘটনার পর দেশজুড়ে ছোট বড় বিভিন্ন শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ যে তালিকা কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গাও রয়েছে ৷ এ দিন তারই প্রভাব দেখা গেল রাজ্যপালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ৷ রাজ্যপালের নিরাপত্তার বাইরে সেনার অতিরিক্ত নিরাপত্তা চোখে পড়ল অন্ডালে ৷ 9 জন সশস্ত্র জওয়ানকে দেখা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পাশে ৷ সেই সঙ্গে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের বাহিনীও নিযুক্ত ছিল ৷ বাঁকুড়ার ওই কলেজের কনভোকেশনে যোগদানের পর রাজ্যপাল অন্ডাল বিমানবন্দর হয়ে কলকাতায় ফিরবেন ৷