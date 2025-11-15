রাজনৈতিক সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমন করলেই বাংলায় অবাধ ভোট সম্ভব, মন্তব্য রাজ্যপালের

রাজনৈতিক সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমন করলেই বাংলায় অবাধ ভোট সম্ভব, মন্তব্য রাজ্যপালের
শনিবার রাজভবনে বীরসা মুণ্ডার জন্মদিবস ও ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস৷
Published : November 15, 2025 at 4:44 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: বাংলা থেকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন করলেই বাংলায় নিরপেক্ষ অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বলেই জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার রাজভবনে বীরসা মুণ্ডার 150তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঝাড়খণ্ড দিবস পালন করা হয়। ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’ কর্মসূচির ধারাবাহিক অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল রাজভবনে৷ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা জানান।
রাজ্যপাল বলেন, "বিহারে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হলেও পশ্চিমবঙ্গে অতীতে ভোটে হিংসার নজির রয়েছে। হিংসা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।" SIR প্রক্রিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি দূর করতে তিনি বলেন, ‘‘আইনকে ভয় নয়, বরং সহযোগিতা করা উচিত।’’ রাজ্যপাল সকলকে শান্তি বজায় রেখে ও আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।
এদিকে এদিন ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের এক কিংবদন্তি যোদ্ধা বীরসা মুণ্ডা-র জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য ‘গভর্নরস বীরসা মুণ্ডা পুরস্কার’ ঘোষণা করলেন। যা ঝাড়খণ্ড ও বাংলা উভয় রাজ্যের পড়ুয়ারা সুযোগ পাবেন।
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বলেন, "রাজ্যপাল ভগবান বীরসা মুণ্ডাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও জাতি গঠনে ঝাড়খণ্ডের মানুষের উজ্জ্বল অবদানের কথা উল্লেখ করেন। রাজ্যপাল ঘোষণা করেন যে ‘গভর্নরস বীরসা মুণ্ডা পুরস্কার’ চালু করা হবে। যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের 250 জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ও ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় উৎসাহ হিসেবে।"
শুধু তাই নয়, এদিনের দুই কর্মসূচি উপলক্ষে বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গঙ্গোয়ারের একটি বিশেষ বার্তা বিনিময় করেন বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে, এদিনের অনুষ্ঠানে আরও গৌরবময় হয়ে ওঠে বলে রাজভবনের ওই পদাধিকারী জানিয়েছেন।
এদিন রাজভবনের অনুষ্ঠানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাদের রীতি-নীতি, শিল্প, সঙ্গীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বীরত্বকে স্যালুট জানিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের এই বীরত্বকে সংরক্ষণ ও লালন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে এদিন রাজভবনের অনুষ্ঠান থেকে।
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "আদিবাসী সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জীবিকার সুযোগ নিশ্চিত করতে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। কারণ, ভারত নানা জনজাতির সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যের দেশ এবং এখানে 500-রও বেশি ভাষা ও উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়। জনজাতীয় গৌরববর্ষ হল আমাদের আদিবাসী ভাই-বোনদের ভাষাগত বৈচিত্র্যকেও উদযাপনের একটি মহৎ উপলক্ষ।"
উল্লেখ্য, আদিবাসী ভাই-বোনদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বহু ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, পিএম-জনমন প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ আবাসন, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শিক্ষার সহজলভ্যতা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, এই মৌলিক সুবিধাগুলো প্রদান করছে।