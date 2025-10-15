বাংলা এখন নারী ও কন্যাসন্তানের জন্য নিরাপদ নয়: রাজ্যপাল

বাংলা এখন নারী ও কন্যাসন্তানের জন্য নিরাপদ নয়: রাজ্যপাল
বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক বণিকসভার অনুষ্ঠানে হাজির হন৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷
Published : October 15, 2025 at 9:38 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: একের পর এক ধর্ষণ-কাণ্ড ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার ক্রমশ অবনতির যে অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে ফের মুখ খুললেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিশেষ করে দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ-কাণ্ড নিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল।
বুধবার কলকাতা চেম্বার অফ কমার্সের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি রাজ্যের সামাজিক অবক্ষয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে একের পর এক তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। রাজ্যপালের কথায়, “আমরা যা দেখছি, সেটি কেবল হিমশৈলের চূড়া। এর নীচে আরও গভীর সমস্যা রয়েছে, যার জন্য দায়ী সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের অদক্ষতা।”
তিনি বলেন, ‘‘সাম্প্রতিক দুর্গাপুরের ধর্ষণ-কাণ্ড একক ঘটনা নয়, বরং এটি বারবার ঘটতে থাকা অপরাধেরই ধারাবাহিকতা। বাংলায় এখন নারী ও কন্যাসন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, যা সমাজের গভীর অসুস্থতার ইঙ্গিত বহন করছে। একটা সমাজের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে সেখানে নারী কতটা নিরাপদ বোধ করছেন তার উপর। যদি সেই মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তাহলে বলতে হয় — বর্তমান বাংলায় নারীরা ভয়ের মধ্যে বাস করছেন।”
রাজ্যপাল এদিন বলেন, ‘‘এখনই সময় আত্মসমালোচনার। সরকার, সমাজ এবং প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে নিজেদের ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। শুধুমাত্র বক্তব্যের জন্য নয়, কার্যক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।”
পুলিশ-প্রশাসনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে রাজ্যপাল বলেন, “সরকার বদলালেও পুলিশের সাংবিধানিক দায়িত্ব অপরিবর্তিত থাকে — আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু আমি, রাজ্যপাল হিসেবে, বলতে পারছি না যে পুলিশ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে।” তাঁর মতে, বর্তমান অবস্থা ‘সফট স্টেট’-এর লক্ষণ, যেখানে আইন থাকলেও তার প্রয়োগ দুর্বল। পুলিশ আইন কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করছে না।
রাজ্যপাল বোস স্পষ্ট করে বলেন, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং কঠোরভাবে কার্যকর করা প্রশাসনের দায়িত্ব। রাষ্ট্রে হিংসা বা আইনভঙ্গের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাই দায়ী।” তিনি দুর্গাপুরে গিয়ে নির্যাতিতা তরুণী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলেও জানান। তবে সেই আলোচনার বিস্তারিত তথ্য গোপন রাখার কথা বলেন রাজ্যপাল। তিনি এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক, লজ্জাজনক এবং মর্মান্তিক’ বলে আখ্যা দেন।
রাজ্যপাল সমাজের সকলস্তরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, “এই ধরনের প্রবণতাকে আমরা সমাজে চলতে দিতে পারি না। এটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সরকার, সমাজ এবং পুলিশ — সবাইকে একসঙ্গে উদ্যোগী হতে হবে যেন অপরাধ ও হিংসা সমূলে উৎপাটিত করা যায়।”
এদিনের অনুষ্ঠানের শেষে রাজ্যপাল উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদদের উপর হামলার প্রসঙ্গ নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, “ত্রাণকার্যের সময় এক সাংসদের উপর হামলা হয়েছে, যিনি তফসিলি জাতিভুক্ত। একজন সাংসদ যদি নিজের রাজ্যেই নিরাপদ না-থাকেন, তাহলে সেটি গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।”
তিনি আরও বলেন, “গণতন্ত্র ধীরে ধীরে ‘মবোক্র্যাসি’-তে পরিণত হচ্ছে। সময় থাকতে ব্যবস্থা না-নিলে ভবিষ্যতে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।” রাজ্যপাল জানান, বিরোধী দল ও বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী সংবিধানের আওতায় সঠিক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, “ভারতের সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে৷”
উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলির প্রসঙ্গেও রাজ্যপাল কড়া ভাষায় বলেন, “এই বিপর্যয় প্রকৃত অর্থে শুধু প্রাকৃতিক নয় — বরং মানুষের অবহেলা ও প্রশাসনিক ত্রুটির ফল।” তিনি জানান, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উন্নত প্রশাসনিক সংস্থাগুলির সর্বোত্তম কৌশলের বিশ্লেষণ করে তিনি একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাঁর বার্তা, “সমস্যা সমাধানে কাঠামোগত পরিকল্পনা ও গুরুতর পদক্ষেপ এখনই জরুরি, না-হলে ভবিষ্যতে আরও বড় মূল্য দিতে হবে৷”
এছাড়াও, এদিন নারী নিরাপত্তা নিয়ে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল জানান যে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের, অভিভাবকদের এবং সাংসদদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করছেন। তাঁদের অনেকেই নারী নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
রাজ্যপাল বলেন, “আইন যেমন শক্ত, তার বাস্তবায়নও তেমনই শক্ত হতে হবে। পুলিশের উপরই মূল দায়িত্ব বর্তায়। তাই নারী ও শিশুর সুরক্ষায় এখনই কঠোর পদক্ষেপ করা জরুরি। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ঘটনায় পদক্ষেপ নেওয়ার মতো আইন থাকলেও পুলিশ পদক্ষেপ করছে না।”