ETV Bharat / state

বাংলার জন্যে কী করেছেন রাজ্যপাল? রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ সিভি আনন্দ বোসের

'রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ড', গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কী কী করলেন রাজ্যপাল, তার খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ।

Governor CV Ananda Bose
রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 4, 2026 at 2:44 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 জানুয়ারি: মানুষের জন্য রাজনৈতিক দল কী করেছে বা ক্ষমতায় থাকাকালীন কী কী পরিষেবা দিয়েছে, তার বিস্তারিত তালিকা তুলে ধরার নজির রয়েছে । কিন্তু, কোনও রাজ্যপাল সেই রাজ্যের জন্য কী কী পদক্ষেপ করেছেন, তার বিস্তারিত তথ্য অনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের নজির খুব কম । এবার সেই কাজটাই করলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷

যদিও নিজেকে 'অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে জাহির করেন তিনি ৷ তবে অনেকটা রাজনৈতিক ঢঙে বাংলার মানুষের জন্য কী কী পদক্ষেপ করেছেন, তার তালিকা তুলে ধরলেন রাজ্যপাল । শনিবার রাতে লোকভবন থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ৷ যাতে গত তিন বছরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বাংলার মানুষের জন্য কী কী করেছেন, তার প্রায় দশ দফা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে । যার শিরোনাম 'রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ড' ।

Governor CV Ananda Bose
একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল (ফাইল চিত্র)

কী আছে সেই রিপোর্ট কার্ডে? খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান থেকে শুরু করে সামাজিক সহাবস্থান সম্প্রীতি-সহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একাধিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে । গত তিন বছরে কী কী করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, তার খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে । লোকভবনের তথ্যে ঠিক কী বলা হয়েছে?

Governor CV Ananda Bose
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (নিজস্ব ছবি)

শান্তি-শুদ্ধি-সমৃদ্ধি
বিকশিত বাংলার রূপরেখা

মিশন–1: মিশন বন্দে মাতরম
ক) বন্দে মাতরম গ্রাম সমৃদ্ধি মিশন ৷ একটি প্রধান কর্মসূচি, যার লক্ষ্য গ্রামগুলিকে আদর্শ পরিবেশবান্ধব গ্রামে রূপান্তরিত করা, যেখানে থাকবে-
• পরিচ্ছন্ন শক্তি
• স্মার্ট কৃষি
• নারী নেতৃত্বাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠী
• সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ
মূলমন্ত্র: 'গ্রামের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন' ।

খ) বন্দে মাতরম যুব কর্পস (মাতৃভূমি যুব সেনা)
একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ যুববাহিনী, যারা প্রশিক্ষিত হবে-
• দুর্যোগ মোকাবিলায়
• ট্রাফিক ও নাগরিক পরিষেবায়
• সমাজসেবায়
• মাদকমুক্ত সচেতনতা গঠনে
• পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে
বন্দে মাতরমের ত্যাগ ও শৃঙ্খলার আদর্শে অনুপ্রাণিত ।

গ) বন্দে মাতরম শিক্ষারথ
দুর্গম এলাকায় পৌঁছনোর জন্য ডিজিটাল ভ্রাম্যমাণ শ্রেণিকক্ষের একটি বহর, যার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে-
• ডিজিটাল সাক্ষরতা
• দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
• ই-লার্নিং ল্যাব
• কেরিয়ার কাউন্সেলিং
প্রতিটি শিশু পাবে একটি 'বন্দে মাতরম লার্নিং কিট' ।

ঘ) বন্দে মাতরম হেলথশিল্ড
একটি বৃহৎ স্বাস্থ্য উদ্যোগ, যার মাধ্যমে প্রদান করা হবে-
• বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবির
• ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল
• মাতৃস্বাস্থ্য সহায়তা
• প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা
সমস্ত শিবির পরিচালিত হবে 'বন্দে মাতরম স্বাস্থ্য পরিক্রমা' ব্যানারে ।

ঙ) বন্দে মাতরম সঙ্গীত উৎসব
রাজ্যব্যাপী সঙ্গীত উৎসব, যেখানে উদযাপন করা হবে-
• বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে
• রবীন্দ্রসঙ্গীতকে
• দেশাত্মবোধক লোকসংগীত (বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর)
• বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের কোরাস দলকে
এক লক্ষ কণ্ঠে বন্দে মাতরম গাওয়ার একটি বৃহৎ প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে ।

চ) বন্দে মাতরম গ্রিন আর্মি
ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বে জলবায়ু কর্মসূচি-
• বৃক্ষরোপণ অভিযান
• নদী ও হ্রদ পরিষ্কার
• প্লাস্টিকমুক্ত অভিযান
• বিদ্যালয়ে জীববৈচিত্র্য উদ্যান
লক্ষ্য-সারা বাংলায় 1 কোটি 'বন্দে মাতরম' চারা রোপণ ।

ছ) বন্দে মাতরম হেরিটেজ ট্রেল
পর্যটন পরিক্রমা, যেখানে যুক্ত থাকবে-
• বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান
• স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী স্থান
• ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
• জাদুঘর ও প্রাচীন জমিদার বাড়ি
বিশেষ বাস পরিষেবা, অডিয়ো গাইড, ডিজিটাল অ্যাপ ও ঐতিহ্য ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকবে ।

জ) শ্রেষ্ঠ বাংলা: বন্দে মাতরম পুরস্কার
বার্ষিক পুরস্কার প্রদান করা হবে বিশেষ অবদানের জন্য-
• শিক্ষা
• কৃষি
• স্বাস্থ্য
• শিল্প ও সংস্কৃতি
• উদ্ভাবন
• নারী ক্ষমতায়ন
• ক্রীড়া
• সমাজসেবা
• প্রকৃতি সংরক্ষণ
পুরস্কারপ্রাপ্তদের উপাধি হবে- 'বন্দে মাতরম সম্মানী'।

ঝ) বন্দে মাতরম নারী সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন মিশন
ভারত মাতার সম্মানে একটি বিশেষ কর্মসূচি-
• নারীদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি
• প্রতিটি জেলায় আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
• নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য উদ্যোক্তা অনুদান
• নিরাপদ গণপরিবহণ উদ্যোগ- 'যাত্রীসেবা'

ঞ) বন্দে মাতরম ডিজিটাল গ্রন্থাগার ও জ্ঞানকেন্দ্র
রাজ্যব্যাপী একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-
• স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত বিনামূল্যের ই-বুক
• বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক অডিয়ো-ভিজুয়াল সামগ্রী
• ছাত্র গবেষণা ফেলোশিপ
• বাংলার দেশাত্মবোধক ঐতিহ্যের ভার্চুয়াল জাদুঘর
• বন্দে মাতরম ম্যারাথন ও ফ্রিডম রান
• বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার
• বন্দে মাতরম স্কিল ইউনিভার্সিটি
• বন্দে মাতরম উদ্যোক্তা তহবিল
• বন্দে মাতরম ডিজিটাল মিউজিয়াম
'আমার বাংলার মাটি হবে সোনার মাটি' ।

মিশন–2: আমার মাটি, আমার চাষি
একটি বাংলা, যেখানে প্রতিটি কৃষক সমৃদ্ধ হবেন এবং প্রতিটি ক্ষেত সোনালি হয়ে উঠবে-
• প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল-সমন্বিত, জৈব, নির্ভুল ও উল্লম্ব কৃষি
• কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি
• খামার থেকে ঘরে বিপণন-আইসিটি ভিত্তিক অনলাইন কৃষি বাজার
• কিষান এক্সপ্রেস (সোনার বাংলা এক্সপ্রেস)
• শীতলীকরণ বিপ্লব-প্রতিটি রেলহেডে কোল্ড স্টোরেজ
• পড়াশোনার সঙ্গে কৃষিকাজ
• বাংলার জিন ব্যাংক

মিশন–3: আমার গ্রাম, আমার গর্ব
• পরিবেশবান্ধব গ্রাম
• ডি-টু-পি (ডাইরেক্ট টু পিপল) প্রশাসনিক শিবির
• ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল
• বর্জ্য থেকে সম্পদ
• দরিদ্র পরিবারের জন্য সম্মানজনক কমিউনিটি বিবাহ

মিশন–4: সমৃদ্ধির পথ-দ্য গ্রেট বাংলা ট্রেল
• গ্র্যান্ড বাংলা ট্রেল
• স্মার্ট যাতায়াত ব্যবস্থা
• জেলা পর্যটন উন্নয়ন পরিষদ
• গ্লোবাল ভিলেজ
• বাংলা উৎসব
• বেঙ্গল বিয়েনালে

মিশন–5: স্বাস্থ্য বাংলা-বিশ্বমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র
• তিনটি গ্লোবাল হেলথ কেয়ার হাব জেলা
• নার্স ও প্যারামেডিক প্রশিক্ষণ
• গ্রামে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল
• স্মার্ট জরুরি পরিষেবা ও টেলিমেডিসিন

মিশন–6: শিক্ষা শক্তি-জ্ঞানের রাজধানী বাংলা
• বিশেষ শিক্ষা অঞ্চল
• আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়
• শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়
• সর্বজনীন সাক্ষরতা অভিযান
• সর্বজনীন ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযান

মিশন–7: যুব শক্তি ও কর্ম শক্তি
• জনসংখ্যা থেকে জনশক্তি
• আন্তঃরাজ্য নিয়োগ বোর্ড
• দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান
• স্টার্ট-আপ বাংলা
• কোর জেলা মডেল

মিশন–8: পরিবহণ বিপ্লব
• বহুমুখী পরিবহণ নেটওয়ার্ক
• স্মার্ট সড়ক
• ডি-টু-বি বিমান সংযোগ
• ওয়াই-ফাই স্মার্ট সিটি ও ফাইবার নেটওয়ার্ক

মিশন–9: বাসস্থান, নগর ও পরিবেশ
• সবার জন্য বাসস্থান
• নতুন প্রজন্মের টাউন
• নবায়নযোগ্য শক্তির স্মার্ট হিল

মিশন–10: ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিল্প
• কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক আর্কাইভ
• ঐতিহ্যবাহী শিল্প পুনরুজ্জীবন
• সেরা বাংলা পুরস্কার

মিশন–11: সুশাসন ও স্বচ্ছ প্রশাসন
• কাগজবিহীন মন্ত্রিসভা
• তিন মাস অন্তর নাগরিক রিপোর্ট কার্ড
• সাপ্তাহিক মন্ত্রীদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা
• সম্পূর্ণ ই-গভর্ন্যান্স
• সমস্ত পরিষেবার ডিজিটাল রূপান্তর

সরাসরি আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহ
1. বোনেদের বোনাস
বিধবা নারী, পরিত্যক্ত নারী, একক মা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা নারীদের জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

2. ছোটদের শক্তি কার্ড (শিশুদের জন্য)
14 বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য
• পুষ্টি
• স্বাস্থ্য পরিষেবা
• বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য
সরাসরি আর্থিক স্থানান্তর (DBT)।

3. আদিবাসী উন্নয়ন ধারা (তফসিলি জনজাতির জন্য)
আদিবাসী পরিবারগুলির জন্য-
• ত্রৈমাসিক আয় সহায়তা
• শিক্ষাবৃত্তি
• জীবিকা সংক্রান্ত অনুদান ।

4. সমাজ বন্ধু প্রকল্প (তফসিলি জাতির জন্য)
তফসিলি জাতিভুক্ত পরিবারগুলির জন্য
• শিক্ষা সহায়তা
• বাড়ি মেরামত
• ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে
সরাসরি আর্থিক স্থানান্তর (DBT) ।

5. ওবিসি উদ্যোমী প্রণোদনা যোজনা
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) যুবকদের জন্য
• ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার লক্ষ্যে
সরাসরি বীজ মূলধন প্রদান ।

6. প্রবীণ নাগরিক সম্মান পেনশন প্লাস
• বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধি
• বার্ষিক স্বাস্থ্য ভাতা
সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর ।

7. এসএইচজি মহাশক্তি অনুদান (নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য)
• ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য বার্ষিক মূলধনী অনুদান
• ডিজিটাল প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ভাতা ।

8. যুব সৃজন তহবিল (যুবক ও স্টার্ট-আপের জন্য)
যুব উদ্যোগপতিদের জন্য
• 50000 টাকা থেকে 2 লক্ষ পর্যন্ত
সরাসরি উদ্যোক্তা অনুদান ।

9. খেলাশ্রী ক্রীড়া ভাতা (তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য)
• মাসিক প্রশিক্ষণ ভাতা
• বার্ষিক ক্রীড়া সামগ্রী অনুদান ।

10. দান–দক্ষিণ খাদ্য সুরক্ষা কার্ড
গৃহহীন ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ খাদ্য সুরক্ষা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে-
• সরাসরি খাদ্য ওয়ালেট ক্রেডিট প্রদান করা হবে
• যা সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত ক্যান্টিনে ব্যবহারযোগ্য হবে ৷

TAGGED:

CV ANANDA BOSE
GOVERNOR
রাজ্যপাল রিপোর্ট কার্ড
সিভি আনন্দ বোস
GOVERNOR REPORT CARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.