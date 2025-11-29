রাজভবনে চুরি ! অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়রদের অপসারণের নির্দেশ রাজ্যপালের
রাজভবনে চুরির ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ ৷
Published : November 29, 2025 at 2:10 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চুরি-দুর্নীতির অভিযোগ কম নয় ৷ চাকরি, বালি, গরু থেকে কয়লা চুরি, তালিকায় কী নেই ৷ অবৈধভাবে জঙ্গলের গাছ কেটে সাফ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ভুরি ভুরি । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রাজভবন চত্বরে চুরির ঘটনা ৷
অভিযোগ, রাজভবন চত্বরে থাকা কয়েকটি গাছ বেআইনিভাবে কেটে ফেলা হয়েছে । রাজ্য পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশেই সেই গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ । যা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে রাজভবনের অন্দরে চর্চা চলছিল । অবশেষে সেই ঘটনার কড়া পদক্ষেপ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস । তিনি অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়র ও তাঁর অধস্তন কর্মীদের দ্রুত রাজভবন থেকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন ।
শুধু তাই নয়, কীভাবে গাছ কাটার যন্ত্রপাতি, এই কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি রাজভবন চত্বরে ঢুকল, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । এই বিষয়ে রাজভবনের দায়িত্ব থাকা কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে ।
রাজভবন সূত্রের দাবি, এই চুরির তদন্তের জন্য পুলিশ, পূর্ত দফতর ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নিয়ে কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল । তারা বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে ৷ ইতিমধ্যে কুড়াল, চেইনসো, ছাঁটাই করাত এবং অন্যান্য গাছ কাটার সরঞ্জাম রাজভবন থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । পুলিশ কীভাবে কঠোর নিরাপত্তা অঞ্চলে এই সমস্ত অস্ত্র প্রবেশের অনুমতি দিল, সেই বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে রাজভবনের তরফে । রাজভবন এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আইনি বিশেষজ্ঞের মতামত নিচ্ছে ।
চুরি-দুর্নীতি নিয়ে শাসক বিরোধী তরজা লেগেই থাকে । সরকারি প্রকল্প হোক কিংবা সরকারি সম্পত্তির জবরদখল, শাসকদলের যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা । কিন্তু রাজভবনের গাছ অবৈধভাবে কাটার ক্ষেত্রে পূর্ত দফতরের কর্মী আধিকারিকরা সরাসরি জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ ।
যদিও রাজভবন সূত্রের দাবি, রাজভবনের দায়িত্বে থাকা ওই পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়র দাবি করেছেন, যে গাছগুলি কাটা হয়েছে, সেগুলি মারা গিয়েছিল অনেক আগেই । শুকিয়ে যাচ্ছিল ৷ ঝড়-বৃষ্টির কারণে ভেঙেও পড়ছিল কোথাও কোথাও । এই কারণেই ওই গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে । কিন্তু গাছ কাটা হোক বা সেই কাজে যুক্ত কর্মী, গাড়ি রাজভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন হয় । এক্ষেত্রে কোনোরকম অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে দাবি রাজভবনের । তাই রাজ্যপাল অননুমোদিত গাছ কাটার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেন ।
সিভি আনন্দ বোস নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন । নতুন করে গাছ কাটা বন্ধ করে দেন । রাজভবন থেকে সংশ্লিষ্ট পিডব্লুডি ইঞ্জিনিয়র এবং সহকারি ইঞ্জিনিয়রদের অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে । যে ট্রাকটি কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল, তা আটক করা হয়েছে । কারণ, রাজ্যপাল রাজভবন চত্বরের মধ্যে গাছ এবং সবুজের সর্বোচ্চ যত্ন ও সুরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন ।