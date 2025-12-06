ETV Bharat / state

ব্রিগেডে 5 লাখ গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন রাজ্যপাল, আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীকেও

স্বামী নির্গুনানন্দ ব্রহ্মচারী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ইমেল মারফৎ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন কি না, তা স্পষ্ট নয় ৷

GEETA RECITATION PROGRAM
গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন রাজ্যপাল (ইটিভি ভারত)
Published : December 6, 2025 at 11:46 AM IST

কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: রবিবার অর্থাৎ 7 ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আমন্ত্রণ গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ৷ তবে তিনি থাকবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা।

লক্ষ কণ্ঠে নয়, এবার গীতাপাঠ হবে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে। আগামী 7 ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে পাঁচ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে গীতাপাঠ করবেন বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদে'র উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে এই অনুষ্ঠানের। এদিন অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা স্বামী নির্গুনানন্দ ব্রহ্মচারী জানান, রবিবারের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। তিনি আমন্ত্রণের প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন এবং আসতে পারেন বলেও উদ্যোক্তাদের জানিয়েছেন ৷

গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন রাজ্যপাল (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি, তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ইমেইল মারফৎ আমন্ত্রন জানানো হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি অনুষ্ঠানে আসেন সেদিক থেকে তাঁর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে । তবে বাংলাদেশ থেকে প্রায় 125 জন সাধু এই গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এছাড়াও সাধু-সন্ত, মঠ-মিশন ও ভক্ত, সাধারণ মানুষ মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ গীতাপাঠে অংশগ্রহণ করবেন বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবার গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে লাগবে না কোনও রেজিষ্ট্রেশন ফি। ওইদিন যেহেতু লক্ষ মানুষের সমাগম হবে এবং অতিথি হিসেবে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন, সেক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য কলকাতা পুলিশ ও প্রশাসনকেও সবটা জানানো হয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের।

জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন গীতা মণীষী মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পদ্মভূষণ সাধ্বী ঋতম্বরা। এছাড়াও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যোগগুরু বাবা রামদেবকে, উপস্থিত থাকতে পারেন বাগেশ্বরধামের প্রধান ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। এর আগে এক লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে একই সঙ্গে একই সুরে গীতাপাঠে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে এবার নজিরবিহীনভাবে একত্রে ‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ’ হবে। বাংলায় তো বটেই সারা দেশে এই প্রথমবার এতজন মানুষ একত্রিত হয়ে সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা থেকে বিশেষ কিছু অংশ পাঠ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

গীতাপাঠের অনুষ্ঠান ঘিরে ইতোমধ্যেই ভক্তদের সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্রিগেডেও জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। এর আগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভূমি পূজন ও কলসযাত্রা অনুষ্ঠান । জানা গিয়েছে, 7 ডিসেম্বর অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ন'টা থেকে চলবে দুপুর দু'টো পর্যন্ত । মোট তিনটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজ বলেন, "গীতা জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মাঠে-ময়দানে-রাস্তায় সব ক্ষেত্রে গীতার প্রয়োজন রয়েছে । বাংলা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। গীতার সারবত্তা মানুষের মধ্যে শান্তি, স্থিরতা ও মূল্যবোধ জাগাতে পারে ।" সূত্রের খবর, বঙ্গ বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় বিজেপির একাধিক ব্যক্তিদেরও দেখা যেতে পারে অনুষ্ঠানে ।

