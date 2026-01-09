রাজ্যপালকে বিস্ফোরণে ওড়ানোর হুমকি ! নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই আজ কলকাতায় হাঁটবেন বোস

রাজ্যপালকে বিস্ফোরণে ওড়ানোর হুমকি ! নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই আজ কলকাতায় হাঁটবেন বোস
ইডি-তৃণমূল চরম সংঘাতের আবহে হুমকি মেল পেলেন রাজ্যপাল ৷ তার জেরে লোকভবনে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ৷ দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ ৷
Published : January 9, 2026 at 9:14 AM IST|
Updated : January 9, 2026 at 9:45 AM IST
কলকাতা, 9 জানুয়ারি: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে খুনের হুমকি মেল ৷ নিরাপত্তা জোরদার করা হল লোকভবনে ৷ এই বিষয়ে লোকভবনের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্যপাল বোসকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে । সেই কারণে তাঁর নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে ।
যদিও এই হুমকিকে পরোয়া না করে কোনওরকম নিরাপত্তারক্ষী ছাড়ায় কলকাতার রাস্তায় বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস । আজ শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার ডেকার্সলেনে খেতে বেরোনোর পরিকল্পনা নিয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে ।
লোকভবনের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক বলেন,"এটা প্রথমবার নয়, এর আগেও এমন হুমকি এসেছিল । আজ রাজ্যপাল নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াই কলকাতার রাস্তায় হাঁটবেন... তিনি আত্মবিশ্বাসী যে বাংলার মানুষ তাঁকে রক্ষা করবে ।"
আধিকারিক আরও বলেছেন, "ওই ই-মেলে রাজ্যপালকে বিস্ফোরণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি ইমেলে তাঁর মোবাইল নম্বরও উল্লেখ করেছেন । আমরা ডিজিপিকে বিষয়টা জানিয়েছি এবং অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করতে বলেছি ৷ ডিজিপি'র পাশাপাশি হুমকির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ রাজ্যপালকে হুমকি মেইলের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেও জানানো হয়েছে । রাজ্য পুলিশ এবং সিআরপিএফ রাজ্যপালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে ৷"
জীবন নাশের হুমকি মেইল পাওয়ার পর জেড-প্লাস নিরাপত্তা প্রাপ্ত রাজ্যপাল বোসের সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে ৷ তাঁর জন্য প্রায় 60-70 জন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । এই হুমকি পাওয়ার পর পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য গভর্নরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাবাহিনীর প্রধানদের মধ্যে গতকাল মধ্যরাতে একটি বৈঠক হয় । লোকভবনের প্রতিটি গেটে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । যে ইমেইল থেকে হুমকি এসেছে সে বিষয়ে কলকাতা পুলিশকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে । কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে বলেও সূত্রের দাবি । যদিও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই ধরনের হুমকি প্রথম নয়, এর আগেও একই ধরণের হুমকি বার্তা পেয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস ।
Welcome to Mamata Banerjee’s regime, where even the Governor is not safe. Law and order has completely collapsed in West Bengal. The Home Minister, Mamata Banerjee, is busy snatching incriminating files from the ED in order to protect a private firm accused of coal smuggling and… https://t.co/qMkB0dEHI5— Amit Malviya (@amitmalviya) January 8, 2026
এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা অমিত মালব্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধ্বংস করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারকে আক্রমণ করেছেন । একটি এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনামলে স্বাগতম, যেখানে রাজ্যপালও নিরাপদ নন । পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়লা পাচার এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত একটি বেসরকারি সংস্থাকে রক্ষা করার জন্য ইডি থেকে অপরাধমূলক ফাইল ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিরাম বিপর্যয় ।"