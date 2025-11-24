হাকিমপুর সীমান্তে যাচ্ছেন রাজ্যপাল, বাংলার মন জানতে করবেন অনলাইন সার্ভে
SIR আবহে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় যে 'অস্থিরতা'র অভিযোগ উঠছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে চান রাজ্যপাল ।
Published : November 24, 2025 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: এসআইআর আবহে রোজই খবরের শিরোনামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ বৈধ কাগজপত্র না-থাকায় অনেকেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ ৷ এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ।
সোমবার উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম হাকিমপুরে যেতে পারেন তিনি । কথা বলতে পারেন স্থানীয়দের সঙ্গে । হাকিমপুর চেকপোস্টে জড়ো হওয়া মানুষদের বিষয়ে তিনি খোঁজখবর নিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে । রাজভবনের এক সূত্রের দাবি, বাংলার মন জানতে অনলাইন সার্ভেও করবেন সিভি আনন্দ বোস ।
হাকিমপুরের পাশাপাশি ধাপে ধাপে ভারত-বাংলাদেশ সীমন্ত লাগোয়া রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন রাজ্যপাল । SIR আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে 'অস্থিরতা'র অভিযোগ উঠছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে চান তিনি । বিশেষ নিবিড় সংশোধন চালু হওয়ার পর স্বরূপনগরের হাকিমপুর চেকপোস্টে জড়ো হওয়া মানুষের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি লাগাতার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ।
সিভি আনন্দ বোসকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আগে সীমান্ত এলাকা পরির্দশন করব । স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলব, তারপরেই এই বিষয়ে মন্তব্য করব ।" তবে তিনি দাবি করেন যে, সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নিবার্চনের অন্যতম অঙ্গ বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ ভোটার কিংবা বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনাগুলিও খতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করেন রাজ্যপাল ।
গতকালই বঙ্গের রাজ্যপাল পদে চতুর্থ বর্ষে পা রেখেছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার সিভি আনন্দ বোস । গত তিন বছরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়, গ্রামে গ্রামে তিনি ঘুরেছেন । স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছেন । সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান তিনি । গ্রামের মানুষ কী চান, তার বাস্তব রূপ দিতে উদ্যোগী হবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷
তিনি বলেন, "আমার গ্রাম কর্মসূচিতে বিভিন্ন আদিবাসী গ্রাম-সহ সীমান্ত এলাকা আমি পরিদর্শন করেছি । সেখানকার মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনেছি । সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি । আমি এবার সার্ভে করতে চাই । অনলাইন সার্ভে । যে সার্ভের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারব, জানতে পারব বাংলার প্রান্তিক অংশের মানুষ কী চান । তাঁদের কী প্রয়োজন, তা তাঁরা অনলাইনে রাজভবনকে জানাবেন । তারপর সেই বিষয়গুলোকে একত্র করে সংশ্লিষ্ট দফতরকে দেওয়া হবে ।"
কিন্তু ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন পর্বে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির আকচা-আকচিতে হিংসা ও মারামারি ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ । কিন্তু রাজ্যপাল শান্তি চান । তাঁর দফতরে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে তিনি জানান, তিনি বাংলার মানুষ, বিশেষ করে শিশু, নতুন প্রজন্ম ও প্রবীণদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন । আগামী দুই বছর তাঁর মেয়াদে তিনি গ্রামে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাবেন । তিনি জানান, রাজভবনের দরজা সকলের জন্য খোলা থাকবে । রাজনৈতিক নির্বাহীর সঙ্গে সম্পর্কে উত্থান-পতন থাকলেও, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ভালো । এই চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্রের অঙ্গ বলেও তিনি মন্তব্য করেন ।