আরও 5 বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল
পরপর দু'দিনে রাজ্যের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস ।
Published : January 28, 2026 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: রাজ্যের আরও পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ৷ খুব শিগগিরই নয়া উপাচার্যদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে লোকভবন সূত্রে জানানো হয়েছে ৷
রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নবান্ন এবং লোকভবনের সংঘাত চরম মাত্রায় পৌঁছয় । হস্তক্ষেপ করতে হয় সুপ্রিম কোর্টকে । গঠিত হয় কমিটি । সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল । আবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে নতুন করে জটিলতাও দেখা যায় । তবে, সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে নবান্ন এবং রাজভবন একমত হয় । যার ভিত্তিতে নতুন করে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে । রাজ্যপাল নিয়োগ পত্রে স্বাক্ষর করেছেন ।
মঙ্গলবার লোকভবন সূত্রের দাবি, পরপর দু'দিন রাজ্যের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস । সোমবার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল । আজ আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে । দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতে খুব শীঘ্রই নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হবে ।
রাজ্যপালের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বলেন, "সোমবার অরুণাশিস গোস্বামীকে বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেবব্রত বসুকে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেবব্রত মিত্রকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়েছে । রাজ্যপাল তাঁদের হাতে খুব শীঘ্রই নিয়োগ পত্র তুলে দেবেন ।" তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিমাইচন্দ্র সাহাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অধ্যাপক অয়ন ভট্টাচার্যকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ।
সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল শুধু উপাচার্য নিয়োগ নয়, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তা বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন । কয়েক সপ্তাহ আগে লোকভবনে উপাচার্য সম্মেলন করেন আচার্য সিভি আনন্দ বোস । সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংযুক্ত কলেজগুলির উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
সম্মেলনে প্রথমেই জোর দেওয়া হয় ক্যাম্পাস সুরক্ষা নিয়ে । জানানো হয়েছে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তি, বিশেষত ফেস রেকগনিশন সিস্টেম ব্যবহার করে প্রবেশ ও প্রস্থানের উপর নজরদারি চালানো হবে । এর মাধ্যমে র্যাগিং-এর মতো সমস্যাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে । এছাড়াও, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তফসিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ স্কুল গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, যা তাদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবে । পাশাপাশি, অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা আন্তঃরাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ।