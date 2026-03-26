ভোটের মুখে সীমান্তে কড়া পাহারা ! বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল
বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা ।
Published : March 26, 2026 at 9:48 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দু'দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৷ আর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি শুরু হয়েছে । গ্রাম-মফস্বল থেকে শহর কলকাতা, সর্বত্রই বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি । গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে চালু হয়েছে নাকা চেকিং, পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরদার টহল দিচ্ছে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) ।
এই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার কলকাতার লোকভবনে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন রাজ্যপাল আরএন রবি । বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা । সূত্রের খবর, বিএসএফের অতিরিক্ত মহানির্দেশক (এডিজি) সুমিত শরণ এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান নির্বাচনের আগে সীমান্তে বাহিনীর প্রস্তুতি ও মোতায়েন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য রাজ্যপালকে জানান ।
সূত্রের খবর, বিএসএফের কাছ থেকে পুঙ্খানপুঙ্খ তথ্য জানার পর সীমান্তের নজরদারি নিয়ে বিএসএফের প্রস্তুতির প্রশংসা করেন রাজ্যপাল ৷ পাশাপাশি অতীতে রাজ্যের নির্বাচন ঘিরে সহিংসতার প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার উপর জোর দেন । বিএসএফের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে তারা সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।
বৈঠকে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, অস্ত্র পাচার ও কালো টাকার লেনদেন রুখতে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়েও আলোচনা হয় । রাজভবনের এক আধিকারিকের কথায়, "বৈঠকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা, ভোটের সময় অনুপ্রবেশ কিংবা অস্ত্র ও কালো টাকার লেনদেনের বিষয়েও আলোচনা হয় । সার্বিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে ।"
এদিকে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারহীন অংশ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে টানাপড়েন চলছিল । সেই প্রেক্ষিতে নবান্ন ইতিমধ্যেই বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে । সূত্রের দাবি, প্রায় 105 একর জমি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । প্রায় 17 কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতার বসানো এবং নতুন বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) তৈরির পরিকল্পনাও এগোচ্ছে । প্রশাসনের মতে, এসব পদক্ষেপ কার্যকর হলে সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে এবং নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা আরও সহজ হবে ।
