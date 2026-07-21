সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে বাড়তি ভর্তুকি রাজ্যের, আগের সরকারের কড়া সমালোচনা মুখ্যমন্ত্রীর
জ্যেও শুরু হল 'প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর' প্রকল্প। একদিকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহার, অন্যদিকে আমজনতার ইলেকট্রিক বিলের বোঝা কমানো— এই জোড়া লক্ষ্যেই কেন্দ্র এই প্রকল্প এনেছে।
Published : July 21, 2026 at 9:53 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে এ রাজ্যেও শুরু হল 'প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর' প্রকল্প। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম দফায় রাজ্যের 1810টি পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় এল। একদিকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহার এবং অন্যদিকে আমজনতার ইলেকট্রিক বিলের বোঝা কমানো— এই জোড়া লক্ষ্যেই কেন্দ্র এই প্রকল্প এনেছে। এই দিন নবান্ন থেকে প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরার পাশাপাশি পূর্বতন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রাজ্যে ব্রাত্য ছিল বলে বারবার সরব হয়েছে বর্তমান শাসকদল। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আগের সরকারের অসহযোগিতার জন্যই রাজ্যের মানুষ এতদিন এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের বিগত সরকার ভারত সরকারের কোনও কর্মসূচিতেই যুক্ত হয়নি, বিরোধিতা করেছে এবং তার ফলে এই কল্যাণকর কর্মসূচিগুলির সুফল পশ্চিম বাংলার জনগণ পাননি।" তাঁর অভিযোগ, আয়ুষ্মান ভারত বা জল জীবন মিশনের মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি স্রেফ রাজনীতির জন্য আটকে রাখা হয়েছিল, যা বর্তমান সরকার দ্রুত বাস্তবায়িত করছে।
কেন্দ্রের এই প্রকল্পে 100 ইউনিট সৌরবিদ্যুতের পরিকাঠামোর জন্য 30 হাজার টাকা ভর্তুকি মেলে। 200 ইউনিটের জন্য 60 হাজার এবং 300 ইউনিটের জন্য 78 হাজার টাকা দেয় কেন্দ্র। তবে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা মাথায় রেখে বাজেটে বাড়তি ভর্তুকির সংস্থান রেখেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বাজেটে এসসি-এসটি পরিবারগুলির জন্য অতিরিক্ত 100 ইউনিটের জন্য 5000 টাকা, অর্থাৎ 300 ইউনিটের জন্য যেখানে ভারত সরকার থেকে 78,000 টাকা পাবেন, এর সঙ্গে বাড়তি 15,000 টাকা এসসি এসটি-পরিবারগুলির জন্য আমরা ঘোষণা করেছি।"
ভর্তুকি বাদে পরিকাঠামো তৈরির বাকি টাকা উপভোক্তাকে নিজের পকেট থেকেই দিতে হয়। 100 ইউনিটের প্যানেল বসাতে খরচ প্রায় 50 হাজার টাকা। অর্থাৎ, সাধারণ পরিবারকে একলপ্তে নিজেদের দিতে হবে 20 হাজার টাকা। তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের দিতে হবে 15 হাজার টাকা। কিন্তু রাজ্যের বহু প্রান্তিক মানুষের পক্ষেই এই এককালীন খরচ টানা সম্ভব নয়। সে কথা স্বীকার করে নিয়েই কৃষক, পাহাড় বা জঙ্গলমহলের বাসিন্দা এবং যাঁদের বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকার কম, তাঁদের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে অতিরিক্ত সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, অতি দ্রুত আর্থিকভাবে যারা পিছিয়ে আছেন, তাদের জন্য আমরা অতিরিক্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের খুব ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা চলছে।" মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে দ্রুত এই নিয়ে রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।
আগামী 2027 সালের 31 মার্চের মধ্যে রাজ্যে অন্তত এক লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। তবে মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য, সংখ্যাটা পাঁচ লক্ষে নিয়ে যাওয়া। বর্তমানে এই প্রকল্পে দেশে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে 26 লক্ষ পরিবার সুবিধা পাচ্ছে। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে হুগলি ও উত্তর 24 পরগনা জেলা। এদিন প্রকল্প সূচনার ফাঁকে মালদহ, দার্জিলিং, বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুরের উপভোক্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পের প্রচারক হিসেবে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।