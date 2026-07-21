গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট ! রাজ্যের সরকারি সাইনবোর্ড থেকে উধাও 'বেঙ্গল'

গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট ! রাজ্যের সরকারি সাইনবোর্ড থেকে উধাও 'বেঙ্গল'
সৌগত রায় এই ভুলের তীব্র কটাক্ষ করেন ৷ তবে ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ৷
Published : July 21, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: পূর্বতন সরকারের আমলে রাজ্যের নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' বা 'পশ্চিমবঙ্গ' থেকে বদলে শুধু 'বঙ্গ' রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ বাংলার নাম থেকে 'ওয়েস্ট' বা 'পশ্চিম' কথাটি বাদ পড়ার জল্পনায় বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বুদ্ধিজীবীদের একাংশও ৷ তবে বর্তমানে বিজেপির আমলে এর সম্পূর্ণ উলটো একটা ছবি সামনে আসায় তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ সরকারি একটি সাইনবোর্ডে 'ওয়েস্ট' কথাটি জ্বলজ্বল করলেও তার পরে আর লেখা নেই 'বেঙ্গল'৷
মঙ্গলবার কসবা পরিবহণ দফতর থেকে 50টি পরিবেশবান্ধব এসি বাসের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই অনুষ্ঠানেরই তাল কাটল একটি সরকারি সাইনবোর্ডে বড় ভুল সামনে আসায় ৷ পরিবহণ দফতর 2-এর মূল গেটে যে সাইন বোর্ডটি রয়েছে, সেখানে ইংরেজিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট'৷ বেমালুম উধাও 'বেঙ্গল' কথাটি । এই বিষয়টি চোখে পড়ায় তা অনেকেরই চোখে লাগে ৷ এই নিয়ে কটাক্ষ করতেও শোনা গিয়েছে বিরোধীদের ৷
তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রবীণ নেতা সৌগত রায় এই ভুলের তীব্র কটাক্ষ করেন ৷ তিনি বলেন, "কোনও একটি সরকারি অনুষ্ঠানে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে যদি এই রকমের ভুল হয়, তাহলে বলতে হয় এটা একটা বড় বোকামি । কতটা অযোগ্য সরকার ! এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হলে তিনি কী বলেন সেটাও দেখতে হবে । এঁদের যে ন্যূনতম সেন্সটুকু নেই, এটা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে । আসলে বিজেপির গেরুয়াকরণ করার দিকেই ঝোঁক, বাংলার দিকে কোনও চোখ নেই ।"
এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে ইটিভি ভারত ৷ তিনিও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ সাইনবোর্ডের ভুল লেখাটির বিষয়ে তিনি বলেন, "যদি বেঙ্গল কথাটাই না-থাকে, তাহলে তো কোনও মানেই দাঁড়ায় না । তবে বিষয়টি যখন নজরে আনা হল, তখন দফতরে খবর নিয়ে ভুল শুধরে নেওয়া হবে ।"
প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের ছোঁয়া সর্বত্রই । প্রথমে নবান্ন, তারপর ধীরে ধীরে শহরের অন্যান্য ল্যান্ডমার্কগুলির নীল-সাদা রং পরিবর্তন করে করা হয়েছে গেরুয়া । সরকারি বাসগুলিও সেজে উঠেছে গেরুয়া রঙে ৷ ইতিমধ্যেই রাস্তায় একাধিক কমলা বা গেরুয়া রং-এর বাস চলাচল করতে শুরু করেছে । আর আজ কসবার পরিবহণ ভবন 2 থেকে আরও 50টি বাস উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই বাসগুলির রং-ও গেরুয়া । পরিবহণ ভবনের মূল গেটের উপর যে বোর্ডটি রয়েছে, তার রং-ও অনেক আগেই পরিবর্তন করে গেরুয়া করা হয়েছে । পরিবহণ ভবনের সমস্ত বোর্ডই গেরুয়া রঙে সেজে উঠেছে ।
এমনটা যে হবে সেই বিষয়টি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । তিনি জানিয়েছিলেন যে, এ বার থেকে নতুন বাসগুলির রং হবে গেরুয়া । তিনি বিগত বাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, "বামেদের সময়ে বাসের রং ছিল লাল । তৃণমূল কংগ্রেস আমলে তা নীল-সাদা করা হয়েছিল । লাল মানে তো ডেঞ্জারাস, আর নীল-সাদা মানে চুরি । গেরুয়া হলে ত্যাগের প্রতীক । বিজেপি রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাস করে । তাই নতুন নতুন সরকারি বাসগুলির রং হবে গেরুয়া ।"
আজ বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আজকে পরিবেশ বান্ধব 43টি সিএনজি এবং 7টি ইলেকট্রিক ভেহিকেলের উদ্বোধন হল । আমি ডব্লিউবিটিসি-কে ধন্যবাদ জানাব যে, স্বামী বিবেকানন্দ যে পোশাক পরতেন অর্থাৎ আমাদের শৌর্য্যের প্রতীক গেরুয়া রঙে বাসগুলোকে সুশোভিত করেছে । স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই এর জন্য লড়াই করে গেছেন । তাই আমি তাঁদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব ।"