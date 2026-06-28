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আমফানের ত্রিপল থেকে মাছের খাবার ! তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে সরকারি ত্রাণের পাহাড়

বিজেপি সমর্থকদের বঞ্চিত করার অভিযোগ, গোপন খবরের ভিত্তিতে বাড়িতে হানা গ্রামবাসীদের । উদ্ধার সরকারি ত্রাণসামগ্রী । ঘটনার জেরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ।

Hingalganj
উদ্ধার 2 ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 28, 2026 at 4:26 PM IST

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হিঙ্গলগঞ্জ, 28 জুন: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত হিঙ্গলগঞ্জে সরকারি ত্রাণ বণ্টন ঘিরে ফের উঠল দুর্নীতির অভিযোগ । অভিযোগের তিরে তৃণমূলের এক বুথ সভাপতি । তাঁর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণসামগ্রী, ত্রিপল এবং সরকারি প্রকল্পে বিতরণের জন্য বরাদ্দ মাছের খাবার উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইকাটি 204 নম্বর বুথ এলাকা ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূল বুথ সভাপতি সঞ্জয় মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ত্রাণ নিজের বাড়িতে মজুত করে রেখেছিলেন । তাঁদের আরও অভিযোগ, রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা বণ্টন করা হতো । বিশেষ করে বিজেপি সমর্থক বলে পরিচিত বহু পরিবার আইলা, বুলবুল, আমফানের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও সরকারি ত্রাণ, ত্রিপল কিংবা প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ।

হিঙ্গলগঞ্জে তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়িতে সরকারি ত্রাণের পাহাড় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত নেতার বাড়িতে হানা দেন । স্থানীয়দের দাবি, বাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রিপল, ত্রাণসামগ্রী এবং মাছচাষিদের জন্য সরকারি প্রকল্পে দেওয়া মাছের খাবার উদ্ধার হয় । এরপরই অভিযুক্তের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু হয় । বিক্ষোভকারীরা তাঁর গ্রেফতার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান ।

বিক্ষোভকারী অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, "আমরা বিজেপি করতাম বলে আইলা, আমফান, বুলবুল- কোনও সময়ই সরকারি ত্রিপল বা অন্য সাহায্য পাইনি । সব জিনিস নিজেদের লোকেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে । দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই ।" অপর এক মহিলা বিক্ষোভকারী অনিমা মণ্ডলের অভিযোগ, "আমফানের পর যে সরকারি সাহায্য এসেছিল, আমাদের কিছুই দেওয়া হয়নি । রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি । আজ তারই প্রতিবাদে পথে নেমেছি ।"

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সমস্ত ত্রাণসামগ্রী, ত্রিপল ও মাছের খাবার দুটি বড় ট্রাকে করে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় ।

ঘটনার পর এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সাহায্য দলীয় প্রভাব খাটিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সঞ্জয় মণ্ডল বা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর উৎস এবং সেগুলি সরকারি প্রকল্পের অংশ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।

TAGGED:

GOVERNMENT RELIEF MATERIALS
সরকারি ত্রাণ
TRINAMOOL BOOTH PRESIDENT
CORRUPTION
HINGALGANJ

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