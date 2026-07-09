তৃণমূলের কার্যালয়ে সরকারি সম্পত্তি! গণরোষের পর গ্রেফতার 2 আইএনটিটিইউসি নেতা
সরকারি সামগ্রী কীভাবে শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে পৌঁছল, কারা তার সঙ্গে যুক্ত এবং আর্থিক অনিয়ম বা প্রভাব খাটানোর অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : July 9, 2026 at 3:30 PM IST
দুর্গাপুর, 9 জুলাই: তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে সম্পত্তি গড়ে তোলা, শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে তোলাবাজি এবং সরকারি সামগ্রী বেআইনিভাবে মজুত রাখার অভিযোগে কাঁকসায় গ্রেফতার হলেন আইএনটিটিইউসির দুই সদস্য । ধৃতদের নাম শিবদাস মণ্ডল ও মানস দত্ত । বৃহস্পতিবার তাঁদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় কাঁকসা থানার পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই অভিযোগের নেপথ্যের তথ্য সামনে আনার চেষ্টা হবে ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবদাস মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন । অভিযোগ, শিল্পাঞ্চলে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে তাঁরই শেষ কথা চলত । সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ আদায়, শিল্প সংস্থাগুলিকে চাপ সৃষ্টি এবং বিরোধীদের ভয় দেখানোর মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে । সরকারি জমি দখলের অভিযোগও রয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, মানস দত্ত ছিলেন শিবদাসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বিভিন্ন কাজে তাঁকে সহায়তা করতেন ।
বুধবার পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ আইএনটিটিইউসির একটি কার্যালয়ে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান । অভিযোগ, ওই কার্যালয় থেকেই উদ্ধার হয় সরকারি প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ মাছের খাবার, 'বিশ্ব বাংলা' লোগোযুক্ত ত্রাণের ত্রিপল-সহ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাঁকসা থানার পুলিশ সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় ।
এর পরেই ক্ষুব্ধ জনতার রোষের মুখে পড়েন মানস দত্ত । অভিযোগ, তাঁকে বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে ডিম ছোড়া হয় এবং মারধর করা হয় । ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পরে শিবদাস মণ্ডল ও মানস দত্ত দু'জনের বিরুদ্ধেই কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, সরকারি সামগ্রী কীভাবে শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ে পৌঁছল, কারা তার সঙ্গে যুক্ত এবং আর্থিক অনিয়ম বা প্রভাব খাটানোর অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এজন্যই ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করা হয়েছে ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঁকসার রাজনৈতিক মহলেও তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে । বিরোধীদের দাবি, এটি দীর্ঘদিনের প্রভাব বিস্তার ও সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের ফল । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তদন্ত কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।