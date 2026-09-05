শ্রেণিকক্ষ যেন জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক ! বর্ধমানের সরকারি প্রাথমিক স্কুলে স্মার্ট ক্লাসরুমে জ্ঞানলাভ
পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাবে যখন বন্ধের পথে বহু সরকারি স্কুল, তখন প্রকৃত শিক্ষাঙ্গনের উদাহরণ হয়ে উঠেছে শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠ ৷ পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : September 5, 2026 at 4:59 PM IST
বর্ধমান, 5 সেপ্টেম্বর: স্কুলের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই এক ঝলকে যেন মনে হবে কোনও স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছেন ৷ সামনে দাঁড়িয়ে একটি নীল রঙের লম্বা এক্সপ্রেস ট্রেন ৷ ইঞ্জিন থেকে একের পর এক কামরা ৷ নাম—'রামকৃষ্ণ এক্সপ্রেস' ৷ তবে একটু কাছে গেলেই বোঝা যাবে, এ কোনও আসল ট্রেন নয় ৷ প্রতিটি কামরাই আসলে একটি করে ক্লাসরুম ৷
কামরার ভিতরে ঢুকলেই আরও চমক ৷ আর পাঁচটা সরকারি স্কুলের মতো কোথাও নেই ব্ল্যাক বোর্ড ও চক ৷ তার বদলে রয়েছে হোয়াইট বোর্ড ও ডিজিটাল স্ক্রিন ৷ করিডরের পিলারগুলোও সাজানো হয়েছে অনেকটা রেল স্টেশনের মতো করে ৷ কোথাও ত্রিভুজ, কোথাও চতুর্ভুজ, সামান্তরিক, ট্রাপিজিয়াম ৷ চারপাশে বাংলা ও ইংরেজির অক্ষর ৷ অর্থাৎ স্কুলে ঢোকার পর থেকেই পড়াশোনা যেন শুধু বইয়ের পাতায় আটকে নেই—স্কুলের দেওয়াল, করিডর, ক্লাসরুম, সবকিছুই হয়ে উঠেছে শেখার উপকরণ ৷ যাকে বলা যায়, ইট, কাঠ, পাথরের উপর 'জীবন্ত পাঠ্যপুস্তক' ৷
এমনই এক ব্যতিক্রমী সরকারি প্রাথমিক স্কুল হল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠ ৷ এই স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুমে চোখে দেখে উপলব্ধির মাধ্যমে চলছে সৌরজগতের পাঠ ৷ ফলে বইয়ের পাতায় শুধু গ্রহের ছবি দেখেই থেমে থাকতে হচ্ছে না পড়ুয়াদের ৷ ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে চোখের সামনেই হাজির হচ্ছে সূর্য, বুধ, বৃহস্পতির, পৃথিবী ও চাঁদের মতো নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহগুলি ৷ মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও একইভাবে দেখা যাচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে ৷ যে বিষয় এতদিন ছিল ছবিতে ও পাঠ্যে, সেটাই যেন এখন জীবন্ত হয়ে উঠছে ছোট ছোট পড়ুয়ার চোখের সামনে ৷
পড়ুয়া ঈশানী হেলার কাছে এই পদ্ধতিটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ৷ স্কুলে এসে শুধু পড়াশোনা নয়, স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টর, 'ই-শিক্ষা' অ্যাপ—সবকিছুর মাধ্যমেই নানা বিষয় শেখার সুযোগ রয়েছে ৷ সৌরজগতের মতো বিষয় বইতে পড়ার সঙ্গে, প্রজেক্টরে চোখের সামনে দেখার যে পার্থক্য, সেটা পড়াশোনাকে অনেক বেশি সহজ করে দিয়েছে ৷ আর শুধু নিজের ক্লাসে পড়াশোনা নয়, শিক্ষক না-থাকলে প্রয়োজনে অন্য ক্লাসেও গিয়ে পড়ুয়াদের পড়ানোর প্রশিক্ষণ পেয়েছে একাংশ পড়ুয়া ৷ তাই বড় হয়ে প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরীর মতোই কিছু করার ইচ্ছে তৈরি হয়েছে তার মধ্যে ৷
এই জায়গাটাই আসলে এই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বড় বদল ৷ পড়ুয়ারা এখানে শুধু শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়া শিশু নয়, প্রয়োজনে নিজেরাও হয়ে উঠছে একে অপরের শিক্ষক ৷ কোনও শিক্ষক স্কুলে বা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে, প্রশিক্ষিত পড়ুয়ারা অন্য ক্লাসে গিয়ে সেই বিষয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে ৷ এর ফলে পড়াশোনার পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস ৷
প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরী বলছেন, "প্রযুক্তির প্রতি আমার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই ৷ প্রযুক্তির জগতে কাজ করার ইচ্ছে থাকলেও, সেই পথে যাওয়া হয়নি ৷ তাই স্কুলেই সেই স্বপ্নকে কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু করি ৷ 2014 সালে জাতীয় ICT পুরস্কারে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এবং দেশের সেরা কুড়ির মধ্যে থাকার অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মনে হয়েছিল, প্রযুক্তিকে যদি স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনার ছবিটাই বদলে দেওয়া সম্ভব ৷"
সেই ভাবনা থেকেই ধাপে ধাপে CCTV, স্মার্ট ক্লাস, নিজস্ব স্কুল অ্যাপ, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা তৈরি করেছেন তিনি ৷ ইন্টারনেট না-থাকলেও যাতে অনেক কাজ চালানো যায়, তার জন্য open-source software-এর ব্যবহার করা হয়েছে ৷ শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলেও যাতে পড়াশোনা থেমে না-যায়, সেই কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে নিজস্ব e-content. পড়ুয়ারাও সেই প্রযুক্তির সক্রিয় ব্যবহারকারী ৷ ছুটির সময়েও তারা বিভিন্ন educational content তৈরির কাজে যুক্ত থাকে ৷
সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি সরকারি প্রাথমির বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলা চারটিখানি ব্যাপার নয় ৷ এমনকি আগামী দিনে আরও দু’টি নতুন প্রযুক্তিগত বিষয়কে স্কুলে যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে তাঁর ৷ তবে সেগুলি কী, তা খোলসা করেননি প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরী ৷ নানান বাধা ও প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে নিজের উদ্যোগে এমন এক সময়োপযোগী শিক্ষাঙ্গম তৈরির পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি ৷ এই শিক্ষক দিবসে পলাশ চৌধুরী তাঁর ভাবনা ও তার কার্যকরিতার পুরস্কার হিসাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে 'জাতীয় শিক্ষক সম্মান' পাচ্ছেন ৷
স্কুলের শিক্ষিকা রেণুকা মাঝির চোখে এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দিক হল, "প্রযুক্তির সঙ্গে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে ৷ স্কুল অ্যাপ বা গ্রুপের মাধ্যমে অনুপস্থিত পড়ুয়াদের কাছে পড়াশোনার উপকরণ পৌঁছে যাচ্ছে, ফলে একদিন স্কুলে না-এলেও পড়াশোনায় বড় ঘাটতি হচ্ছে না ৷ স্মার্ট ক্লাসের পাশাপাশি চলছে প্রচলিত পদ্ধতির পড়াশোনাও ৷" তাঁর মতে, প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগ এবং শিক্ষকদের সহযোগিতায় পড়ুয়ারা এখন ক্যুইজ, নাচ, গান-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আত্মবিশ্বাসও পাচ্ছে ৷
অভিভাবক রাধিকা রায়ের ছেলে অপূর্ব এই স্কুলের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া ৷ তাঁর কাছেও বদলটা স্পষ্ট ৷ স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, সেটাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আশ্বস্ত করে ৷ শিক্ষক কোনও কারণে ক্লাস নিতে না-পারলেও পড়ুয়ারা নিজেদের মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারছে ৷ বাড়ি থেকেও স্কুলের YouTube চ্যানেলে বিভিন্ন কাজ ও পড়াশোনার ভিডিয়ো দেখা যায় ৷ ফলে অভিভাবকরাও স্কুলের ভিতরে কী হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছেন ৷
অভিভাবক আয়েশা খাতুনের অভিজ্ঞতায় প্রযুক্তি পৌঁছে গিয়েছে বাড়ির পড়ার টেবিলেও ৷ AI, Google এবং বিভিন্ন অ্যাপের সাহায্যে সন্তানকে পড়াতে এখন আর আগের মতো অসুবিধা হয় না তাঁর ৷ স্কুলে যে পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে, তার সঙ্গে বাড়িতেও সেই শিক্ষার ধারাটা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে ৷ আর এমন প্রধান শিক্ষক জাতীয় স্তরে সম্মান পাচ্ছেন—এতে শুধু তাঁর নয়, স্কুল এবং পড়ুয়াদেরও পরিচিতি আরও বাড়ছে বলেই মনে করেন তিনি ৷
তবে এই স্কুলের পরিবর্তনের গল্প শুধু প্রযুক্তিতে থেমে নেই ৷ সকালে স্কুলে এসে অনেক পড়ুয়ার বমি, মাথা ঘোরা কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ার ঘটনা নজরে এসেছিল শিক্ষকদের ৷ অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অনেক শিশুই আগের রাতে প্রায় আটটার সময় খাওয়ার পর সকালে খালি পেটে স্কুলে চলে আসে ৷ অনেক পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় ৷ সেই জায়গা থেকেই শুরু হয় 'ব্রেকফাস্ট প্রজেক্ট' ৷
প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরী এবং তাঁর সহকর্মীরা বুঝেছিলেন, মিড-ডে মিল শুরু হওয়ার আগে দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকা, পড়ুয়াদের পড়াশোনাতেও প্রভাব ফেলছে ৷ তাই 2023 সালে স্কুলে শুরু হয় সকালের খাবারের উদ্যোগ ৷ তুলনামূলক উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারাই ছোটদের খাবার পরিবেশন করে ৷ আর এই খাবার পরিবেশন ও একসঙ্গে বসে খাওয়ার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ভাগ করে নেওয়া, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতাও ৷
পড়াশোনার বাইরেও পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস তৈরির দিকে রয়েছে বিশেষ নজর ৷ ক্যুইজ, স্পেলিং বি, আঁকা, নাচ থেকে নানা ধরনের কার্যকলাপ, আবার শনিবারের 'নো ব্যাগ ডে'—সব মিলিয়ে বইয়ের বাইরে শেখার সুযোগও তৈরি করা হয়েছে ৷ 'সাজের আলো' কর্মসূচির মাধ্যমে মায়েদের স্বাস্থ্যবিধি, CPR, ATM ও স্মার্টফোন ব্যবহারের মতো প্রয়োজনীয় বিষয় শেখানো হচ্ছে ৷ AI-সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিকেও এখন সেই শিক্ষার অংশ করা হয়েছে ৷ প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরীর লক্ষ্য, প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে পড়ুয়ারা যখন আরও বড় স্কুলে যাবে, তখন যেন নতুন পরিবেশে ভয় না-পায়, নিজের কথা বলতে পারে এবং নিজের জায়গা তৈরি করতে পারে ৷
পলাশ চৌধুরীর কথায়, প্রযুক্তি এখন আর আলাদা কোনও বিলাসিতা নয়, শিক্ষার অপরিহার্য অংশ ৷ তাই যতটা সম্ভব নিজের স্কুলের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন তিনি ৷ এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করা তাঁর লক্ষ্য, যেখানে শিক্ষক, পড়ুয়া এবং অভিভাবক—তিন পক্ষই এর সুবিধা পাবেন ৷ একটি স্কুলে যদি এই পরিবর্তন সম্ভব হয়, তাহলে অন্য স্কুলেও তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব—এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে চলেছেন তিনি ৷ তারই স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'জাতীয় শিক্ষক সম্মান' পাচ্ছেন পলাশ চৌধুরী ৷
এই সম্মান শুধু একজন প্রধান শিক্ষকের নয়—একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বদলে যাওয়ার গল্পেরও স্বীকৃতি ৷ যে স্কুলকে একসময় সরকারি স্কুলের চেনা অব্যবস্থার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত, সেই স্কুলে এখন গেট পেরোলেই দাঁড়িয়ে থাকে 'রামকৃষ্ণ এক্সপ্রেস' ৷ ট্রেনের কামরাগুলি হয়ে ওঠে ক্লাসরুম, ডিজিটাল বোর্ড খুলে দেয় নতুন জগতের দরজা, আর সেই ক্লাসরুমের ছোট ছোট পড়ুয়ারাই একদিন দাঁড়িয়ে পড়ে শিক্ষক হয়ে ৷
সরকারি স্কুল যে শুধু পিছিয়ে থাকার নাম নয়, বরং সঠিক ভাবনা, উদ্যোগ আর প্রযুক্তির ব্যবহার করলে সেখান থেকেই ভবিষ্যতের শিক্ষার নতুন মডেল তৈরি হতে পারে—রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন তারই জীবন্ত উদাহরণ ৷