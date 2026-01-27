যুবতীর বিয়ে ভাঙতে ধর্ষণের ভিডিয়ো ফাঁস ! গ্রেফতার সরকারি আধিকারিক

যুবতীর বিয়ে ভাঙতে ধর্ষণের ভিডিয়ো ফাঁস ! গ্রেফতার সরকারি আধিকারিক
ধর্ষণের সময় নির্যাতিতা নাবালিকা ছিলেন ! অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ভিডিয়ো দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ ৷
Published : January 27, 2026 at 7:37 PM IST
সোনারপুর, 27 জানুয়ারি: বিয়ের দিন ঠিক হতেই নাবালিকা অবস্থায় যুবতীকে ধর্ষণের ভিডিয়ো ও ছবি প্রকাশ করে দেওয়ার অভিযোগ সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পাত্রপক্ষের বিরুদ্ধে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরের ঘটনায় অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিককে ধর্ষণ, পকসো-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
পুলিশকে দেওয়া বয়ানে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, ভূমি সংস্কার দফতরে কর্মরত ওই সরকারি আধিকারিকের বাড়িতে নল সারাইয়ের কাজ করতেন তাঁর বাবা ৷ সেই সূত্রে 2019 সাল থেকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ছিল অভিযুক্তের ৷ নির্যাতিতা অভিযোগ করেছেন, তিনি সেই সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন ৷ নানান জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে ঘুরতে নিয়ে যেতেন অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিক ৷
অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করেছিলেন ওই ব্যক্তি ৷ এমনকী তাঁর নগ্ন ছবি ও ভিডিয়ো তুলে রেখেছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে সেই ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখাতেন অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিক ৷ বদলে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যেতেন এবং নির্যাতিতাকে ধর্ষণ করতেন তিনি ৷ নির্যাতিতা অভিযোগ করেছেন, প্রতিবার তাঁর ছবি ও ভিডিয়ো তুলে রাখতেন অভিযুক্ত ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ পুলিশকে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তাঁকে বাধ্য করা হতো বিবস্ত্র অবস্থায় ছবি ও ভিডিয়ো করে পাঠাতে ৷ পরবর্তী সময়ে সেগুলি আবার নির্যাতিতাকে পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করতেন অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিক ৷ এই ঘটনা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলছিল বলে অভিযোগ করেছেন ওই যুবতী ৷
সম্প্রতি তাঁর বিয়ে ঠিক হয় ৷ সেই খবর কোনওভাবে পেয়ে যান অভিযুক্ত ৷ এরপরেই নির্যাতিতার বাবার ফোনে অন্য একটি নম্বর থেকে সেইসব পুরনো ছবি ও ভিডিয়ো পাঠিয়ে দেন অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিক ৷ এমনকি নির্যাতিতার হবু শ্বশুরবাড়িতেও চলে যান তিনি ৷ সেখানে গিয়ে সেই সব ছবি ও ভিডিয়ো দেখান ৷ এরপরেই পাত্রপক্ষ বিয়ে ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ ৷
নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার সোনারপুর থানায় অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ প্রমাণ হিসেবে সেই সব ছবি ও ভিডিয়ো নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ অভিযোগকারীকে নাবালিকা অবস্থায় ধর্ষণ করায় অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বিবাহিত এবং তাঁর সন্তানও রয়েছে ৷
এ বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত বলেন, "নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলার রুজু করেছে পুলিশ ৷ সম্পূর্ণ বিষয়টা আমরা তদন্ত করে দেখছি ৷"