ছুটির দিনেও বন্ধ নয় সরকারি দফতর, নবান্নের নতুন নির্দেশিকায় চাপ বাড়ল কর্মীদের
প্রশাসন চাইছে, ছুটির দিনে ন্যূনতম সংখ্যক কর্মী অফিসে উপস্থিত থাকুন যাতে সরকারি কাজকর্মে কোনও শৈথিল্য না আসে।
Published : June 26, 2026 at 9:33 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: শনিবার, রবিবার বা যে কোনও সরকারি ছুটির দিন-এবার থেকে আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ নেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের। নবান্ন থেকে জারি হওয়া একটি নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শীর্ষ আধিকারিকরা ছুটির দিনেও যখন জরুরি কাজ সামলাতে দফতরে আসবেন, তখন তাঁদের সহযোগিতার জন্য অধস্তন কর্মীদেরও পালা করে অফিসে হাজির থাকতে হবে।
প্রশাসনের চাকা যাতে কোনও অবস্থাতেই থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই এই কড়া পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পার্সোনাল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস বা পি অ্যান্ড এআর দফতরের বিশেষ সচিব এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের অনুমোদন মেলার পরেই এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দফতরের প্রতিটি শাখাকে আলাদা রোস্টার বা সূচি তৈরি করতে হবে ৷ সেই সূচি মেনেই ছুটির দিনে ন্যূনতম সংখ্যক কর্মী অফিসে উপস্থিত থাকবেন, যাতে প্রশাসনিক কাজকর্মে কোনও শৈথিল্য না আসে।
নবান্নের অন্দরের খবর বলছে, এই নির্দেশিকার পরিধি আগামিদিনে আরও বাড়তে পারে। পি অ্যান্ড এআর দফতরের অধীনে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের দফতর পরিচালিত হয়। সেই কারণে শীঘ্রই ব্লক ও মহকুমা স্তরের অফিসগুলিতেও একই ধরনের নির্দেশ জারি হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের যুক্তি, "জনস্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। উচ্চপদস্থ কর্তারা ছুটির দিনেও যখন কাজ করছেন, তখন দফতর সচল না থাকলে সামগ্রিক প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হয়।"
নতুন কর্মসংস্কৃতির বার্তার মধ্যেই অর্থ দফতর থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে দুটি ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী 1 জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে সরকারি দফতরে অর্ধদিবস ছুটি থাকবে। দুপুর দুটোর পর থেকে সমস্ত সরকারি ও সরকার-অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হবে। তবে কলকাতার রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্সেস এবং কালেক্টর অব স্ট্যাম্প রেভিনিউ অফিস এই নির্দেশের বাইরে থাকবে। বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনটি গোটা রাজ্যে চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালিত হয়।
পাশাপাশি 6 জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যপালের অনুমোদনের পর এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইতিমধ্যে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মৃতি পক্ষ' পালনের নির্দেশ দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর। চলতি বাজেটেও শ্যামাপ্রসাদকে ঘিরে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল রাজ্য।
হুগলির জিরাটে তাঁর পৈতৃক বাড়ি সংস্কার ৷ তাঁর নামে গ্রন্থাগার ও পার্ক নির্মাণ এবং 125 ফুটের একটি মূর্তি তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের ৷ ইতিমধ্যে 200 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। 6 জুলাই সেই মূর্তির ভূমিপুজো হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। একদিকে ছুটির মরশুমে উৎসবের আমেজ, অন্যদিকে ছুটির দিনেও কাজে হাজির থাকার নতুন বাধ্যবাধকতা —এই দুইয়ের টানাপড়েনেই এখন দিন কাটছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের।