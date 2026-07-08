কাঁকসায় তৃণমূলের কার্যালয়ে উদ্ধার প্রচুর ত্রিপল-মাছের খাবার-ব্লিচিং, ডিম হামলা স্থানীয়দের

কাঁকসায় তৃণমূলের কার্যালয়ে উদ্ধার প্রচুর ত্রিপল-মাছের খাবার-ব্লিচিং, ডিম হামলা স্থানীয়দের
পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার গোপালপুরের ঘটনা৷ ডিম হামলার মুখে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা৷ এলাকায় উত্তেজনা৷
Published : July 8, 2026 at 7:47 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 8 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয় থেকে সরকারি ত্রিপল, ব্লিচিং পাউডার ও মাছের খাবার উদ্ধার হল৷ ঘটনাস্থল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার গোপালপুরে৷ স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ওই সরকারি সামগ্রী লুট করে রেখেছিলেন বলে বিজেপির অভিযোগ৷ ওই নেতার গ্রেফতারির দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি৷ বিষয়টি নিয়ে খোঁজ করার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব৷ এদিকে পুলিশ এই নিয়ে এখনও কোনও বিস্তারিত মন্তব্য করতে নারাজ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানার গোপালপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের একটি কার্যালয় রয়েছে৷ ওই কার্যালয়টি স্থানীয় তৃণমূল নেতা শিবদাস মণ্ডলের দখলে রয়েছে৷ সেখানে সরকারি সামগ্রী রাখা আছে বলে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করছিলেন৷ বুধবার দুপুরে সেখানে হাজির হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা৷
অভিযোগ, এর পর ওই কার্যালয় থেকে 250 বিশ্ববাংলা লোগোযুক্ত ত্রিপল, ব্লিচিং পাউডার ও বস্তা বস্তা সরকারি মাছের খাবার পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায়৷ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ স্থানীয় বাসিন্দারাও সেখানে জড়ো হয়ে যান৷
এলাকার মানুষ ও বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই শিবদাস মণ্ডল এলাকায় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে জলাজমি দখল করে দলীয় কার্যালয় নির্মাণের অভিযোগও রয়েছে। এর সঙ্গে মদত রয়েছে প্রধান শ্রীনন্দা রায় মোহান্তি ও উপপ্রধান গণেশ মণ্ডলের। পাশাপাশি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হওয়া নিয়েও বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়েই সরকারি সামগ্রী নিজের দখলে রেখেছিলেন শিবদাস৷ তবে তাঁকে এদিন ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি৷ ক্ষুব্ধ জনতা ওই অঞ্চলের আরও এক তৃণমূল নেতা মানস দত্তকে বাড়ি থেকে বের করে আনে এবং তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়৷
স্থানীয় বিজেপি কর্মী সংগ্রাম মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ‘‘এই শিবদাস মণ্ডল শুধু ত্রিপল নয়, সরকারি অনেক সম্পত্তিই লুট করেছে। আজ সেই সব একে একে কার্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে। আমরা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। এই ধরনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। গ্রেফতার করতে হবে।’’
এই পরিস্থিতি নিয়ে শিবদাস মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি৷ তবে তৃণমূল নেতা উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিষয়টি সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নেব। তবে সরকারি জিনিস দলীয় কার্যালয়ে রাখা যায় না।’’
এদিকে উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ৷ তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷ তবে এই নিয়ে পুলিশের কোনও আধিকারিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷ কাঁকসা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই নিয়ে অভিযোগ তাদের কাছে দায়ের হয়েছে৷ ওই কার্যালয় থেকে সরকারি সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। তিনি কী উদ্দেশ্যে এই সমস্ত সরকারি জিনিস দলীয় কার্যালয়ে রাখলেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।