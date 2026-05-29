অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে বন্দুকের কাগজ! গড়িয়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিস যেন 'ধনভাণ্ডার'

অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে বন্দুকের কাগজ! গড়িয়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিস যেন 'ধনভাণ্ডার'
স্থানীয়দের দাবি, কিছু ফাইলে এমন নথিও রয়েছে যা দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই এখানে অন্য ধরনের 'কারবার' চলত !
Published : May 29, 2026 at 2:47 PM IST
গড়িয়া, 29 মে: পার্টি অফিস তো নয়, যেন একেবারে 'ধনভাণ্ডার' ! কী নেই সেখানে ! হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার, রোগীর বেড, সরকারি ত্রাণসামগ্রী, জমি-বাড়ি কেনাবেচার দলিল, এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা সংক্রান্ত কিছু নথিপত্রও ! গড়িয়ার পঞ্চসয়ার এলাকার তৃণমূল পার্টি অফিস ঘিরে এই বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চসয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই তৃণমূল কার্যালয়টি গত 5 তারিখ রাজনৈতিক অশান্তির আবহে সিপিএমের দখলে যায় বলে অভিযোগ । তারপর থেকেই বন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল অফিসটি । শুক্রবার আচমকা অফিস খোলা হলে ভিতরের দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা ।
অভিযোগ, অফিসের ভিতরে একাধিক অক্সিজেন সিলিন্ডার ও হাসপাতালের বেড মজুত ছিল । সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত এই সামগ্রী একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে এল কী ভাবে, তা নিয়েই উঠেছে বড় প্রশ্ন । শুধু তাই নয়, ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে জমি ও বাড়ি কেনাবেচার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলও। স্থানীয়দের দাবি, কিছু ফাইলে এমন নথিও রয়েছে যা দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই এখানে অন্য ধরনের 'কারবার' চলত !
তবে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্ধারের অভিযোগ ঘিরে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কিছু কাগজপত্রে বন্দুক কেনাবেচা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে । যদিও ওই নথির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করেনি পুলিশ ।
এতেই শেষ নয়। অভিযোগ উঠেছে, সরকারি প্রকল্পের ত্রাণসামগ্রীও মজুত ছিল ওই পার্টি অফিসে । সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সাহায্যসামগ্রী কেন রাজনৈতিক কার্যালয়ে রাখা হয়েছিল, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন । স্থানীয়দের একাংশের কটাক্ষ, "এটা পার্টি অফিস ছিল, না গোপন গুদামঘর ?"
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । কেউ মোবাইলে ছবি তুলছেন, কেউ ভিডিও করছেন, কেউ আবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন । স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজনৈতিক কার্যালয়কে দীর্ঘ দিন ধরেই বেআইনি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল । এর পিছনে বড়সড় চক্র থাকতে পারে বলেও দাবি তাদের ।
যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব এখনও প্রকাশ্যে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া দেয়নি । দলের একাংশের বক্তব্য, "তদন্তের আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয় । বিরোধীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিষয়টিতে রঙ চড়াচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী ও নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কী ভাবে এই জিনিসগুলি পার্টি অফিসে এল, কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হবে । প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে ।