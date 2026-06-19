হাইকোর্টে বড় স্বস্তি সরকারি কর্মচারীদের, যোগ দিবসে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়; জানাল রাজ্য

হাইকোর্টে বড় স্বস্তি সরকারি কর্মচারীদের, যোগ দিবসে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়; জানাল রাজ্য
আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানাল রাজ্য সরকার ৷ হাজিরা বাধ্যতামূলক নয়, জানিয়েছে রাজ্য ৷
Published : June 19, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়, কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার ৷ শুক্রবার রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানিয়েছেন, 18 জুন রাজ্যের তরফে লিখিত ভাবে একটি চিঠিতে আদালতকে জানানো হয়েছে, 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে অংশগ্রহণ করা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় ৷
রাজ্যের পক্ষ থেকে যোগা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে ৷ কেউ চাইলে অংশগ্রহণ করতে পারেন ৷ না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না ৷ রাজ্যের বক্তব্য জানার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন ৷
আগামী 21 জুন, রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মেগা অনুষ্ঠান হবে রেড রোডে । এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগামিকালই পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত 14 জুন এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের উপস্থিতি নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করে নবান্ন ৷ নির্দেশ অনুযায়ী, স্থায়ী থেকে অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক থেকে আউটসোর্সড- সব স্তরের কর্মীকেই যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার কথা জানানো হয় ।
মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের দফতর থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য যোগাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ । সেই কারণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সকল কর্মীকে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
বিজেপি সরকারের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে রাজ্য সরকারি কর্মচারি কো-অর্ডিনেশন কমিটি মামলা দায়ের করে ৷ গতকাল এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজ্যের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ৷ পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক জানিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, সে বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান জানতে চান বিচারপতি । এদিনই রাজ্যকে এ বিষয়ে তাদের মতামত জানানোর নির্দেশ দেন তিনি ।
গতকালের শুনানিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য আদালতে বলেন, "সরকারি কর্মচারীদের যোগ দিবসে যোগদান নিয়ে 14 জুনের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা । মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস, বন্ধুত্ব দিবস পালন হয় । যাঁর ইচ্ছা হয় তিনি পালন করেন । কিন্তু যোগ দিবসে সরকারি কর্মচারীদের অবশ্যই যোগ দিতে হবে ?" এই মামলার শুনানিতেই এদিন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য জানান, ইতিমধ্যে সরকার জানিয়ে দিয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় ৷