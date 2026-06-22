ETV Bharat / state

20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা, মিষ্টিমুখে উদযাপন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

সোমবার পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট পেশ হয়৷ সেখানে 20 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়৷ তা উচ্ছ্বসিত সরকারি কর্মীরা৷

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 জুন: নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে সরকারি কর্মীদের 20 শতাংশ ডিএ ঘোষণা। উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা সরকারি কর্মী মহল। দিকে দিকে হল মিষ্টিমুখ। রাজনৈতিক দলগুলির ছোঁয়া এড়িয়েও আন্দোলনে সফলতা আনা যায়, এক্ষেত্রে সেটাই প্রমাণিত হল, এমনই দাবি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবিতেই লাড্ডু খাইয়ে মিষ্টিমুখ পুরকর্মীদের।

ডিএ-র দাবিকেই সামনে রেখে কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। লাগাতার অনশন, আন্দোলন, সমাবেশ, মিছিল চালিয়ে যান তাঁরা৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে তাঁদের গ্রেফতারি থেকে বদলি, সব ধরনের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল বলে অভিযোগ৷ তবে শেষ পর্যন্ত মেলেনি হকের ডিএ।

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই আশ্বাস দিয়েছিল, ক্ষমতায় এলে সরকারি কর্মীদের বঞ্চনা ঘোচানোর চেষ্টা করবে। যেমন কথা, তেমন কাজ। নজিরবিহীন ঘোষণা রাজ্য বাজেটে। এক ধাক্কায় 20 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা হল। এতে আপ্লুত সরকারি কর্মীরা। যৌথ মঞ্চের অবস্থান স্থলে দেখা যায় কর্মচারীরা একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন৷

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে সোমবার জানানো হয়, তৃণমূলের সরকার তাঁদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ডিএ চাওয়াতে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৎকালীন সময়ে বিরোধী দলনেতা হিসেবে একাধিকবার তাঁদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর তাঁর কাছে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানোও হয়েছিল৷ তাই বাজেটে 20 শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির যে ঘোষণা হয়েছে, তার জন্য সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে৷

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যের তরফে বর্ধিত হারে ডিএ চলতি বছরের 1 অক্টোবর থেকে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে৷ তবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, জুলাই থেকেই বর্ধিত হারে ডিএ দিলে ভালো হতো৷ আগামিদিনে বকেয়া ডিএ মেটানোর যে আশ্বাস সরকার দিয়েছে, তার উপর ভরসা রাখার কথা বলেছেন এই সংগঠনের নেতারা৷

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

তাঁদের আরও বক্তব্য, নিয়োগের কথাও সরকার জানিয়েছে বাজেটে। সরকারের এই পদক্ষেপে তাঁরা খুশি৷ কারণ, বেকারদের চাকরি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তাঁরা সরব হয়েছিলেন। অন্যদিকে বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে যে ঘোষণা হয়েছে বাজেটে, তাকেও এই সংগঠন স্বাগত জানিয়েছে৷ পাশাপাশি যেসমস্ত কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হল না, তাঁদের বিষয়টিও সরকারকে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে এই সংগঠনের তরফে৷

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

একই সঙ্গে তাঁদের হুঁশিয়ারি, আগামিদিনে বিজেপির সরকারও যদি কথা না রাখে, তাহলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আবার আন্দোলনে নামবে৷ পাশাপাশি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এটাও জানাচ্ছে যে তারা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন৷ সমস্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকই রয়েছে তাদের সংগঠনে৷ তার পরও ডিএ নিয়ে আন্দোলনে তারা জয় পেয়েছে৷ এর থেকে প্রমাণ হয় যে রাজনৈতিক দল ছাড়াই কর্মচারীরা একজোট হয়ে আন্দোলন করলে সাফল্য আসবে৷

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা নিয়ে উৎসবের মেজাজ ধরা পড়েছে কলকাতা কর্পোরেশনে কেন্দ্রীয় ভবনের পুরকর্মচারীদের মধ্যে। এদিন কলকাতা কর্পোরেশন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের তরফে লাড্ডু বিতরণ করা হয়। একে অপরকে তাঁরা লাড্ডু খাইয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ফটোকে সামনে রেখে তাঁরা স্লোগান দেন ও শুভেন্দু অধিকারীর ছবিতেও তাঁরা লাড্ডু মুখে দেন।

Government Employees on DA Hike
20 শতাংশ ডিএ-র ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত কর্মচারীরা (নিজস্ব ছবি)

সংগঠনের সম্পাদক ধরণীধর দাস বলেন, ‘‘আমরা আজ প্রচণ্ড খুশী। এটা আমাদের না চাইতে অনেক বড় পাওনা। আমরা ভাবতে পারিনি এক ধাক্কায় 20 শতাংশ ডিএ আমরা পেয়ে যাব। বাকি পাওনা নিয়েও আশা করছি এই সরকারকে চাপ দিতে হবে না। কারণ, তারা কর্মচারীদের সুবিধা-অসুবিধা বোঝে, আজকের ঘোষণা থেকে সেটাই স্পষ্ট। আশা রাখছি বাকিটাও তারা সঠিক সময় মিটিয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’’

আরও পড়ুন -

  1. এক ধাক্কায় 20% বেড়ে 38% হল মহার্ঘ ভাতা, বর্ধিত হারে DA মিলবে অক্টোবর থেকে
  2. শিক্ষাক্ষেত্রের মানোন্নয়নে কী কী ঘোষণা হল রাজ্য বাজেটে
  3. বাজেটে চাকরির ঝড়! 50 হাজার শিক্ষক, পুলিশে 20 হাজার; বাকি কোথায় কত নিয়োগ

TAGGED:

SANGRAMI JOUTHA MANCHA
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ
মহার্ঘ ভাতা
DEARNESS ALLOWANCE
GOVERNMENT EMPLOYEES ON DA HIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.