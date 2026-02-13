ETV Bharat / state

বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্যকে আদালত অবমাননার নোটিশ সরকারি কর্মচারী সংগঠনের

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের পক্ষ থেকে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে৷

Contempt Notice on DA
নবান্ন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) ধাপে ধাপে মেটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট৷ প্রথম ধাপে 25 শতাংশ ডিএ মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে৷ সেই ডিএ আগামী 31 মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত৷

কিন্তু সেই প্রক্রিয়া রাজ্য সরকার এখনও শুরু করেনি বলে অভিযোগ৷ সেই কারণে রাজ্য সরকারের কাছে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠালো সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন৷ এই নোটিশ শুক্রবার পাঠানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও রাজ্যের অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্রকে৷

বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্যকে আদালত অবমাননার নোটিশ সরকারি কর্মচারী সংগঠনের (ইটিভি ভারত)

এদিন সংগঠনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ‘‘গত 5 ফেব্রুয়ারি 2026 সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, 2008 থেকে 2019 সালের মধ্যে বকেয়া থাকা ডিএ-র 25 শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে৷ তা এখনও পর্যন্ত মেটানো হয়নি৷ সেই কারণে কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও অর্থসচিব প্রভাত কুমার মিশ্রাকে আদালত অবমাননার নোটিশ দেওয়া হয়েছে৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট রায় দিয়ে বলেছে, 25 শতাংশ বকেয়া ডিএ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে৷ আর একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি তৈরি করতে হবে৷ সেই কমিটি ঠিক করবে মোট কতটা দিতে হবে৷ কতগুলি কিস্তিতে সেই টাকা দেওয়া হবে, তা ঠিক করবে ওই কমিটি৷’’

আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, ওই কমিটির মাথায় রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা৷ এছাড়া কমিটিতে রয়েছেন হাইকোর্টের দু’জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং সিএজি বা তাদের শীর্ষ কোনও আধিকারিক৷ এটা 6 মার্চের ঠিক করতে হবে মোট কত টাকা দিতে হবে ও কতগুলি কিস্তিতে দেওয়া হবে৷ 31 মার্চের মধ্যে কমিটির নির্ধারিত প্রথম কিস্তি দিতে হবে৷ আদালতের সামনে 15 এপ্রিল স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে৷

ওই সংগঠনের আরও এক আইনজীবী গোপা বিশ্বাস জানিয়েছেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশমতো এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার। সেই জন্যই আদালত অবমাননার এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বকেয়া ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা চলছে৷ এই নিয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আন্দোলনও চালিয়েছে৷ আদালতে মামলাও হয়েছে৷ কলকাতা হাইকোর্ট বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল৷ তার পর এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়৷ সুপ্রিম কোর্টেও এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলে৷ অবশেষে চলতি মাসের গোড়ায় এই মামলার রায় দেয় শীর্ষ আদালত৷

