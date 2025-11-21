ETV Bharat / state

সাতসকালে বরানগরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! সরকারি কর্মীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে বরানগরের নর্দান পার্ক এলাকায়৷ তাঁর কান ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যাওয়ায় বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷

SHOOTOUT IN BARANAGAR
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বরানগর (উত্তর 24 পরগনা), 21 নভেম্বর: সাতসকালে বরানগরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! সরকারি কর্মীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি। বাইক আরোহী দুই দুষ্কৃতীর ছোড়া গুলি কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ায় বরাত জোরে রক্ষা পেলেন ওই ব‍্যক্তি। তবে, গুলির বারুদ ছিটকে এসে লাগে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে। তাতে জখম হয়েছেন তিনি। ঘটনার পর বাইকে করে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের দিকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

কলকাতার উপকণ্ঠে জনবহুল এলাকায় এই দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যে রীতিমতো আতঙ্কিত বাসিন্দারা। কী কারণে ওই সরকারি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হল? তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। নেপথ্যে কী পুরনো কোনও শত্রুতা! নাকি অন‍্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সাতসকালে বরানগরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! সরকারি কর্মীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, জখম ব্যক্তির নাম বিকাশ মজুমদার। তিনি বরানগরের নর্দান পার্ক এলাকার বাসিন্দা। পেশায় ট্রাম কোম্পানির কর্মী। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালেও এলাকার ডাস্টবিনে আর্বজনা ফেলতে বেরিয়েছিলেন ওই সরকারি কর্মী। আর্বজনা ফেলে ফেরার পথে আচমকাই দুই দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করে বসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

বিকাশের কথায়, "প্রতিদিনই আমি সকাল 6টা 25 নাগাদ নর্দান পার্ক এলাকার ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলতে যাই। এদিনও সেই সময়ে আবর্জনা ফেলতে বেরিয়েছিলাম। আবর্জনা ফেলে যখন বাড়ির দিকে ফিরছিলাম, তখন অচেনা দু'জন আমার পাশ দিয়ে বাইকে চেপে বেরিয়ে যায়। এর পরে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মাথা নিচু করে দেওয়ায় ওদের ছোড়া গুলি গায়ে লাগেনি। তবে বারুদ ছিটকে হাতে লাগায় রক্ত ঝরতে শুরু করি। জ্বালাও করতে থাকে। আতঙ্কে আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকে যাই।"

SHOOTOUT IN BARANAGAR
বরানগরের নর্দান পার্কে গুলি চলার ঘটনায় পুলিশি তদন্ত৷ (নিজস্ব ছবি)

কে বা কারা তাঁকে খুন করতে গুলি চালালেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না সরকারি কর্মী বিকাশ। তাঁর মতে, "কারও সঙ্গে কোনও বিবাদ ছিল না। শত্রুও নেই। তাই, বুঝতে পারছি না কেন আমার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটল। দুষ্কৃতীরা হেলমেট পড়ে থাকায় কাউকেই চিনতে পারিনি।"

SHOOTOUT IN BARANAGAR
জখম বিকাশ মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, এলাকায় শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন বিকাশ। এলাকার সকলেই একবাক্যে জানাচ্ছেন, তাঁর মতো নির্বিবাদী এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ দ্বিতীয় হয় না। কারও সঙ্গে কখনও কোনও বিবাদে জড়াতেন না। নিজের চাকরি ও পরিবার নিয়েই থাকতেন তিনি। সকলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল তাঁর। সেই মানুষকে কে গুলি করে খুন করতে চাইছেন, তা কল্পনাও করতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা।

SHOOTOUT IN BARANAGAR
বরানগরের নর্দান পার্কে গুলি চলার ঘটনায় পুলিশি তদন্ত৷ (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শান্তনু মজুমদার বলেন, "এরকম মানুষ এলাকায় খুব কম আছে। ডিউটি শেষে উনি আমাদের সঙ্গে এক ঘণ্টা আড্ডা মারতেন। হাসিখুশিতে থাকতেন। তাই ওঁর কোনও শত্রু থাকতে পারে ভাবতেই পারছি না। আমার মনে হয় কেউ দুষ্কৃতীদের ভাড়া করেছিলেন গুলি চালানোর জন্য। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। আমরা চাই, দুষ্কৃতীরা দ্রুত ধরা পড়ুক।"

SHOOTOUT IN BARANAGAR
গুলির বারুদ লেগে বিকাশ মজুমদারের হাতে আঘাত৷ (নিজস্ব ছবি)

অন‍্যদিকে, ঘটনাটি জানতে পেরে এলাকায় ছুটে আসেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা শুভাশিস কর। তিনি বলেন, "এই এলাকাটি খুবই শান্তিপ্রিয়। এখানে আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। আবর্জনা ফেলতে গিয়ে গুলি চলল। সেই গুলি ওই ব‍্যক্তির গায়েও লাগতে পারত। তখন তো যা ক্ষতি হওয়ার ওঁর পরিবারেরই হতো। আমরা চাই, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।"

SHOOTOUT IN BARANAGAR
বরানগরের নর্দান পার্কে গুলি চলার ঘটনায় পুলিশি তদন্ত৷ (নিজস্ব ছবি)

বিষয়টি নিয়ে ব‍্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।"

আরও পড়ুন -

  1. অন্ডাল বিমানবন্দর এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত 3 দুষ্কৃতী
  2. জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি, উস্থিতে মৃত এক
  3. সিগারেট আনতে অস্বীকার, নাবালকের মাথায় গুলি দুষ্কৃতীর

TAGGED:

BARANAGAR SHOOTOUT
দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য
CRIMINAL VIOLENCE
চলল গুলি
SHOOTOUT IN BARANAGAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.